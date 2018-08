Zanimivi načini postavljanja zaključnih robov na dvoriščih in vrtovih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri okraševanju z robniki gre za povsem preprost in cenovno ugoden način, kako dati prostoru dokončen videz. Ustvarjalna svoboda, ki jo imate pri uporabi okrasnega kamna in robnikov, vam omogoča, da oblikujete dvorišče ali vrt, kakršnega ste si vedno želeli. Ker obstaja toliko različnih vrst in barv kamnin, lahko še tako dolgočasen prostor spremenite v sproščeno zavetje. Poleg tega lahko pri tovrstnih podvigih celo reciklirate stare materiale.

Robniki v višini tlakovcev

Ponavadi robnike uporabimo za razmejevanje med različnimi prostorskimi elementi, ker želimo vizualno ločiti en element od drugega. Ker je lahko postavljanje robnikov za marsikoga težavno - poskrbeti je namreč treba, da so prav vsi robniki v isti višini -, si lahko delo poenostavite tako, da namesto klasičnih robnikov uporabite kar tlakovce, ampak v drugi barvi. Ti bodo delo opravili enako dobro, pa še preprostejši so za polaganje, saj ni potrebno cementno lepljenje.

Foto: Thinkstock

Za dodajanje drugačnosti in teksturnih vzorcev lahko namesto robnikov uporabite kar navadno zidno opeko, ki ne potrebuje klasičnega pritrjevanja v zemljo.

Ustvarite lahko mini zid, ki je zanimiv na pogled, obenem pa deluje kot podporna stena za vaše rastoče cvetlice.

Opustite idejo o vodoravni postavitvi robnikov

Standardni način postavljanja robnikov vključuje njihovo postavitev v čisto vodoravno linijo. Zakaj ne bi raje uporabili kar ostankov tlakovcev ali drugih kamnin, ki jih lahko poljubno razrežete in obrnete na vam ljub način. Razmišljajte zunaj okvirov, saj vam postavljanje okrasnih robov ponuja nešteto načinov, ki jih lahko uporabite namesto klasičnega. Za doseganje enake postavitvene linije robnikov uporabite vrvico, ki naj deluje kot natančna meja, do kje morajo biti robniki postavljeni.

Foto: Thinkstock

Eden izmed cenejših načinov je tudi uporaba debelih navtičnih vrvi, ki jih samo preprosto položite.

Čez čas se bodo vrvi "usedle" v tla, čez njih bosta počasi začela rasti plevel in trava, kar bo dodalo obrobi še bolj naraven videz.

Prednost vrvi je tudi v tem, da jih lahko poljubno ukrivljate. Lahko pa uporabite tudi navadne kamne.

Podporni zidovi za tiste, ki imajo več prostora

Namesto nizkih robnikov lahko zgradite višje podporne stene iz različnih kamnin in lesa. Tovrstna izbira je primernejša za tiste, ki imate več prostora, saj lahko v nasprotnem primeru delujejo preveč tesnobno. Podporne stene lahko izkoristite tudi za sedeče površine, na katere postavite sedežne blazine.

Foto: Thinkstock

Ne omejujte se z uporabo klasičnih materialov. Robnike lahko izdelate iz praktično vsega, iz česar se lahko izdela trda podlaga.

Uporabite stare materiale in kose odpadnega gradbenega materiala, ki jih ne potrebujete več. Če imate doma plastične plošče, aluminij, železo in preostale zadeve, jih uporabite. Pazite le, da se želeni uporabljeni material sklada z okolico in prvotnim slogom prostora.

Do rustikalnega videza z neobdelanim kamnom

Če imate radi bolj naraven videz, si lahko za robnike omislite kamen v naravni obliki. Namesto sistematičnega postavljanja jih polagajte drugega na drugega, saj boste tako ustvarili videz naravne stene.