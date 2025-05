Oven

Danes boste pričeli uresničevati nove vizije na delovnem področju. Sprva preučite delovne obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Delo bo od vas zahtevalo veliko truda, toda uspelo vam bo. Počutje bo danes malce slabše, potrebna bo dodatna motivacija.

Bik

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Dvojčka

Samski boste prišli do novih spoznanj, ki bodo povezana z vašo preteklostjo. Res je, da si želite ljubezni, toda prav tako se zavedate, da ta ni dosegljiva za vsako ceno. Trenutno si želite več osebne svobode, zato namenite čas sami sebi. Vezani ste uspešno prišli iz konfliktnega obdobja, a vseeno bodite previdni. Stopite iz ozadja.

Rak

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Lev

Danes boste impulzivni, spogledljivi ter malce nemirni, če ste v nestabilnem in nepredvidljivem razmerju. Vezani, vaši prijatelji in ljubezenski partner se bodo obnašali čisto nepričakovano. Ohranite odprt um in bodite prilagodljivi, to bo v vašem razmerju še kako potrebno. Pazite na zdravje.

Devica

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Tehtnica

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Škorpijon

Pričakujte spremembe v vašem vsakdanjem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in situacije, ki bodo zahtevala dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Strelec

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše osebne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla vam bo motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Kozorog

Družinske obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in nenehne zahteve ali nezadovoljstvo. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu.

Vodnar

Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, drugi ljudje pa bodo odstopali celo od že dogovorjenega. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Ribi

Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku. Delovali boste na osnovi čustev in kreativnih impulzov, celo hitreje kot običajno. Če niste srečni z določenimi stvarmi v vašem osebnem življenju, bodo te teme prišle na dan. Lahko bo prišlo do nestrinjanja in napetosti v razmerju.