Tekmi, ki bi lahko dali že odločilno prednost

Liga NBA, 12. maj

Boston Celtics v četrti tekmi polfinala vzhodne konference proti New York Knicks upajo na dvig samozavesti, ki so jo dobili v tretji tekmi. Boston je že zaostajal z 0:2 v zmagah, potem ko so presenetljivo izgubili uvodni dve tekmi na domačem parketu. Povsem drugačen obraz so pokazali na tretji tekmi, ko so v Madison Square Gardnu slavili s 115:93. Bodo na četrti tekmi uspeli izenačiti?

Bojevniki pred velikim izzivom

Golden State Warriors bodo v domači dvorani poskušali izenačiti izid v zmagah proti Minnesota Timberwolves. A tudi tokrat ne bodo mogli računati na svojega prvega zvezdnika Stephena Curryja, ki se ubada si poškodbo stegenske mišice. Minnesota trenutno v zmagah vodi z 2:1 in bo skušala z zmago še povečati vodstvo.

Liga NBA, 12. maj, konferenčni polfinale:

Liga NBA, konferenčni polfinale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) /2:2/

Minnesota Timberwolves (6) – Golden State Warriors (7) /2:1/ Vzhod:

Cleveland Cavaliers (1) – Indiana Pacers (4) /1:3/

Boston Celtics (2) – New York Knicks (3) /1:2/ // rezultat v zmagah; napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

