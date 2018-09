Spretnosti čiščenja, ki bi jih morali usvojiti otroci

Čiščenje in otroci je za marsikatero mamo kombinacija, ki ne gre skupaj. Pa vendar, če otroke od zgodnje starosti naučite nekaj osnovnih spretnosti čiščenja, boste delo olajšali sebi in njim. Naučili jih boste delovnih navad, prav tako vam bodo vedno lahko priskočili na pomoč pri hišnih opravilih. Pa ne samo to - če otroke od zgodnje mladosti navadite na delo, bodo ti v poznejših letih mnogo samostojnejši.

Otroke lahko s skupinskim čiščenjem animirate, hkrati pa lahko to postane vaš čas za druženje in navezovanje stikov. Njihovo pozornost za čiščenje boste lažje pritegnili, če opravilo predstavite kot igro, tako da ne bodo imeli občutka, da zares čistijo. Čeprav tega ne bodo marali, je vseeno nekaj opravil, ki bi se jih morali navaditi že zelo zgodaj.

Foto: Thinkstock

Otroka lahko že od drugega leta starosti naučite razvrščanja oblek. Predstavite to opravilo kot igro, naj se naučijo ločevati različne kose oblačil. Ko postanejo starejši, jih lahko počasi v vaši prisotnosti naučite o polnjenju in praznjenju pralnega stroja in vlivanja pralnih sredstev.

Ko so dovolj veliki, jih naučite obešanja in zlaganja. Če jih navadite tovrstnega opravila že v zelo zgodnjem otroštvu, lahko do najstniške faze postanejo povsem samostojni in odgovorni za pranje in sušenje lastnega perila.

Ni nobenega razloga, zakaj ne bi pomivali posode

Zelo pomembno je, da jih že v zgodnjem otroštvu naučite pospravljanja za seboj, ko nehajo obedovati. Pomagajte jim, da bodo sami znali pomiti posodo, jo naložiti v pomivalni stroj, jo posušiti in položiti nazaj na ustrezno polico.

Naučite jih, da to opravilo popolnoma ponotranjijo, da niti ne pomislijo na to, da bi po končanem obroku za seboj pustili umazano posodo.

Foto: Thinkstock

Večina otrok ima navado, da ko se zjutraj zbudijo, zapustijo posteljo, ne da bi jo postiljali. Že res, da se večini zjutraj ne da ukvarjati še s tem, ampak gre pri učenju, kako pravilno postlati posteljo, za dragoceno veščino.

To seveda ne pomeni, da bodo vaši otroci postiljali posteljo prav vsako jutro, a bodo tako vsaj vedeli, kako to narediti, in da je prav, da jo postiljajo.

Nekajkrat se tega opravila lotite skupaj z njimi, nato jih pustite, da se s posteljo začnejo ukvarjati sami. Da bi jim olajšali delo, lahko kupite enostavnejše posteljnine, ki ne zahtevajo veliko njihove pozornosti.

Prav tako z njihovih postelj umaknite odvečne okrasne odeje in blazine, zlasti če jih otrok ne uporablja.

Foto: Thinkstock

Brisanje in pomivanje tal je opravilo, primernejše za starejše otroke, med osmim in desetim letom. Naučite jih, kako pripraviti vodo, koliko (neinvazivnega) čistila uporabiti, kako natakniti nastavek in v kakšnem vzorcu naj sledijo pri brisanju tal.

Ne pozabite tudi na to, da jih navadite, da za seboj vedra in talne čistilce pospravijo na za to ustrezno mesto. Če jih navadite na to opravilo, bodo znali za seboj pospraviti nered, ki se lahko zgodi ob politju pijač in druge hrane.

Pospravljanje za seboj

Najvrednejša in najuporabnejša navada, katere jih lahko priučite, je, da otroci pospravljajo za seboj. Gre za navado, ki jo bodo obdržali za vse življenje.

Ne pospravljajte za njimi in ne popuščajte. Naučite jih, da je nered nezdrav, prav tako jih spodbujajte k temu, da odvržejo stran stvari, ki so jih prerasli ali pa jih ne potrebujejo več.

Dodatno jih lahko motivirate s tem, da neželene stvari podarite v dobrodelne namene ali pa jih prodate in izkupiček denarja daste njim, da si kupijo, kar si res želijo.