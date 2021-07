Temperature se višajo, klimatske naprave gredo za med

Še preden nastopijo neznosne temperature, si priskrbite pravo klimatsko napravo.

Prava izbira klime za prijetno poletje

Od velikosti sobe je odvisno, kako močno klimatsko napravo si bomo izbrali.

Poletje je tukaj in že se srečujemo z povišanimi temperaturami v bivalnih prostorih, zato se sprašujemo, katero klimatsko napravo izbrati, da nam bo čim bolj prijetno.Dobro je, če to odločitev sprejmemo že danes. Na tržišču je vsekakor na voljo široka paleta energetsko učinkovitih klimatskih enot, ki vam omogočajo hlajenje in ogrevanje skozi vse leto. Daikin pa vam ponuja od centralnega ogrevanja in klimatiziranja zraka do pametnih krmilnih sistemov in možnosti solarnih sistemov. Za vsak prostor v vašem domu imajo na voljo ustrezno rešitev za vas.

Prav tako vam Daikin ponuja možnost nadgrajenega dizajna za vašo klimatsko napravo. S tako številnimi vrstami notranjih enot ustvarjajo notranjo klimo po vaših željah, ki se najbolje zliva z notranjim interierjem bivalnega prostora.

Daikin klimatske naprave so zelo tihe. Zvočni tlak je merjen v dB, občuten na razdalji od enega do petih metrov od notranje enote. Nižja, kot je številka, tišje je delovanje. Določene Daikin naprave so skoraj neslišne, saj dosegajo glasnost le 19 dB. Tako boste svoj primerno ohlajen prostor še naprej lahko uporabljali za sprostitev.

Le šest korakov vas loči do prave izbire klimatske naprave

Toda kako med različnimi možnostmi poiskati pravo klimatsko napravo? Za vas smo pripravili šest temeljnih vprašanj, na podlagi katerih boste našli popolno rešitev. Le v nekaj korakih boste prišli do najustreznejše klimatske naprave.

Ali boste s klimatsko napravo hladili samo en prostor?

Prvo vprašanje je, koliko prostorov želite klimatizirati.

Z izbiro primerne moči klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je treba upoštevati velikost prostora. Izbirate lahko med enojno split enoto ali večdelnim deljenim sistemom. Split enojna enota pomeni, da je enota v vašem domu povezana z eno zunanjo enoto. To je optimalna rešitev za klimatiziranje enega prostora v vašem domu. Večdelni deljeni sistem vam omogoča, da imate več notranjih enot, ki so povezane v eno zunanjo enoto. S tem lahko ustvarite popolno klimo v več prostorih vašega doma.

Drugo vprašanje je, kje natančno želite, da naj bodo enote nameščene.

Priporočamo vam, da si sestavite seznam prostorov in sten, na katere želite namestiti enote. Če še ne veste, vam lahko pomaga naš strokovni Daikin Home Comfort partner.

Pomembno je, kje postavimo zunanjo enoto.

Tretje vprašanje se nanaša na to, kako velik je prostor, kamor nameravate namestiti enoto.

Višina prostora in velikost sobe v kvadratnih metrih določata moč. Z izbiro primerne moči klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je treba upoštevati velikost prostora. Na primerno moč vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so lega prostora in steklene površine.

Pri četrtem in petem vprašanju je pomembno, da razmislite, kje bi lahko postavili zunanjo enoto ter kako oddaljena bo zunanja enota od notranjih enot.

Vedeti morate, da krajša, kot je razdalja med zunanjo in notranjo enoto, lažja in učinkovitejša je vgradnja. Način montaže klimatske naprave je lahko stenski, stropni ali talni.

Šesto vprašanje pa se nanaša na to, za kaj točno želite uporabljati svojo klimatsko napravo.

Samo za hlajenje ali tudi za ogrevanje? Ali mora imeti enota integriran alergeni filter, vlažilec in tedenski urnik delovanja? Zelo pomembno vprašanje je, ali želite nadzirati svojo klimatsko napravo prek spletnega programa Daikin Controller. Območje ogrevanja pove pomembne informacije o razponu delovanja ogrevanja glede na zunanje temperature. Klimatsko napravo lahko nadzorujete od koderkoli in kadarkoli. Enoto preprosto povežite z Wi-Fi vmesnikom in prenesete aplikacijo Daikin Online Controller. Prek telefona lahko upravljate s termostatom, nastavljate temperaturne urnike in imate popoln pregled nad porabo energije.

Ko boste imeli odgovore na vseh šest vprašanj, vam lahko naš vam najbližji Home Comfort Expert partner pomaga pri iskanju vaše popolne rešitve.

Slednji vam bo predstavil natančen načrt in ponudbo na podlagi vaših želja in potreb.

Z izbiro primerne klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je treba upoštevati velikost prostora.

