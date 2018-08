Ste kdaj pomislili, da bi stene pobarvali v slogu ombre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je bolj znan v frizerskem in kozmetičnem svetu, se je trend ombre prijel tudi pri pleskanju. Da je barvanje sten v odtenkih od živahnejših k svetlejšim izjemno priljubljeno, nakazuje dejstvo, da so tovrstno tehniko barvanja označili za najbolj svežo stvar letošnjih smernic.

Ombre že leta velja za zelo priljubljeno tehniko barvanja las, modni ustvarjalci pa so tovrsten trend povzdignili na popolnoma novo raven, saj ga so ga vključili prav v vse elemente umetniškega ustvarjanja, ki vključuje vse od oblačil do ličil.

Letos pa je trend postal zelo priljubljen tudi pri dekoraciji doma. S čudovitim slapom prelivanja barv v pisanih odtenkih lahko stene popestrite in jih vizualno podaljšate.

Obstaja že celo večnost, v ospredje ga je potisnila tekstilna industrija v šestdesetih letih

Beseda ombre izhaja iz francoske besede in dobesedno pomeni senčenje. Gre za postopno mešanje enega barvnega odtenka k drugemu, da se ta običajno premika od temnejših tonov v svetlejše. Koncept ombre ostaja že celo večnost, a se je trend senčenja prvič vrnil v ospredje v tekstilni industriji šestdesetih let.

Pleskanje v tehniki ombre je enostavnejše, kot si predstavljate

Lepota tovrstnega barvanja je v njegovem prilagodljivem nanašanju in končnem rezultatu, saj so stene videti kot prava umetniška dela. Čeprav je končni rezultat videti, kot da ste v pleskanje vložili veliko zapletenega dela, je barvanje mnogo preprostejše, saj ne obstaja pravilen ali napačen način nanašanja barve, pomembno je samo to, da je končni rezultat stena, pobarvana v tehniki postopnega senčenja, ki ustvari sanjski učinek med dvema spektroma barve.

Neskončno barvnih kombinacij, ker pravil ni

Ombre lahko naredite s katerokoli barvno kombinacijo, le paziti morate, da si barve med seboj niso preveč različne, saj bi v tem primeru pravzaprav izgubili omenjeni slog in dobili barvne bloke, ki med seboj niso najbolj povezani.

Ker je barva eden od najpomembnejših elementov pri postavljanju tona in vzdušja v prostoru, morate pri izbiri razmišljati tudi o tem, kako se bo izbrana kombinacija barv ujemala s preostalim pohištvom.

Eden od najlažjih načinov pri izbiri barvnih odtenkov je, da se ravnate po monokromatski tehniki barv, katere glavno pravilo je, da si pri svoji barvni shemi izberete vsaj tri različne skupine odtenkov, ki prihajajo iz družine iste barve.

Osnova naj bo najintenzivnejša, tako po odtenku kot tudi po globini, saj boste z njo postavili ton prostora. Najlažje je tovrstno barvo umestiti v spodnji del stene. Sredinski del stene naj bo za odtenek svetlejši, zato osnovni barvi primešajte belo, zadnji del stene pa naj ostane kar bel.

Za lažjo predstavo o tem, kako bi bili izbrani barvni odtenki videti na vaši steni, jih nanesite na kot ali list, ki ga prilepite na steno. Če se vam zdijo barve še vedno preveč močne in kričeče za prostor, lahko izbrani odtenek barve nanesete v njegovi pastelni različici, ki je nežnejša in manj vpadljiva.

Razdelite steno na tri dele

Pred začetkom se boste morali odločiti, v kateri smeri želite pleskati ombre. Ali želite, da se barve prelivajo od spodaj navzgor ali z leve proti desni. Ko se odločite za smer, izmerite dolžino ali višino stene. Razdelite jo na približno tri enake dele, ki jih označite z lepilnim trakom, da uredite približno linijo, kjer želite, da se barva začne prelivati v svetlejši odtenek.

Pri barvanju ne skrbite na natančnost, saj je lepota ombre stene prav v njeni nepopolnosti. Več pozornosti boste vsekakor morali nameniti pravilnemu mešanju barv in odtenkov, zato svetujemo, da pred barvanjem poskrbite za to, da boste lahko z eno mešanico prekrili ves del stene, saj boste v nasprotnem primeru imeli težave z mešanjem prav enakega odtenka, ki je že na steni.