Lego predstavil posebne kocke za ljubitelje vrta in rož #video

Podjetje Lego je predstavilo novo kolekcijo, ki bo še posebej navdušila vse ljubitelje cvetlic in vrta, ter tiste, ki si doma želijo vedno "svežih" rož. Cvetlice iz legokock namreč ne bodo nikoli ovenele, so se pohvalili.

Nov set za vse odrasle ljubitelje legokock se imenuje "Lego botanična kolekcija" in vključuje kocke za sestavo cvetličnega šopka in drevesa bonsaj.

V škatli za sestavo barvitega šopka boste našli 756 kosov, iz katerih boste sestavili kombinacijo rož, kot so veliki odolin, vrtnice, mak, tulipan in marjetice, vključno z različnimi travnimi bilkami, medtem ko je v setu za izdelavo drevesa bonsaj 878 kosov. Izdelovalci bonsaja obljubljajo, da bo sestavljanje seta iz zelenih listov in rožnatih cvetov češnje prineslo enako mero miru in spokojnosti kot obrezovanje pravega drevesca.

"Medtem ko odrasli iščejo nove načine za umiritev in sprostitev, smo veseli, da jim lahko pomagamo poiskati tolažbo v vsakodnevnem življenju, da se poglobijo v ustvarjanje teh čudovitih botaničnih struktur," je ob lansiranju botaničnega seta sporočil vodja oblikovanja pri Legu Jamie Berard, ki je v šali še dodal, da je prednost Lego botaničnega seta ta, da ga ni treba zalivati, da ostane "svež".

Lego šopek:

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Lego bonsaj:

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Plastično zelenje, a iz trajnostnega sladkornega trsa

Poleg tega, da novi set prinaša nekaj zelenja v dom, pa čeprav plastičnega, so pri Legu pojasnili, da botanična zbirka vključuje številne elemente iz rastlinske plastike, proizvedene iz trajnostnega sladkornega trsa - poteza, ki jo je Lego napovedal v letu 2020. "Medtem ko mnogi iščejo zelene površine, da bi se sprostili, lahko zdaj v svoj dom vnesejo pridih narave in se ob tem, ko ustvarjajo in prilagajajo svoje botanične stvaritve, sproščajo," so pojasnili.

Lego šopek bo po dokončanju zrasel 36 centimetrov v višino, drevo bonsaj pa 18 centimetrov.

Botanični zbirki sta za 54,99 evra že na voljo pri Legu, kupiti pa bo mogoče tudi posamezne cvetlice, kot sta vrtnica (dve za 12,99 evra) in tulipan (tri za 9,99 evra).

Preberite tudi: