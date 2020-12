Najpogostejše napake pri opremljanju kuhinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če prenavljate staro, imate povsem novo ali je stara že nekaj let, predstavljamo vam nasvete, kako ustvariti kuhinjo, v kateri se boste z veseljem zadrževali.

Poigrajte se z detajli

Najboljše kuhinje imajo dušo. So tople, osebne in vas kar vabijo h kuhi, zato bodite, še posebej če načrtujete prenovo kuhinje, pri izbiri elementov kar najbolj izvirni. Ni pomembno, da si izberete pisane kuhinjske elemente, saj se vam lahko zgodi, da se ne bodo vklopili v prostor, po drugi strani pa ne izbirajte takih, ki so dolgočasni. Vsako stvar, preden se odločite zanjo, prespite, morda se vam med spancem utrne še kakšna ideja.

Kuhinjske naprave prekrijte z elementi

Pečico, hladilnik in pomivalni stroj je treba še posebej previdno postaviti v kuhinjo, saj se hitro zgodi, da je aparatov, sploh če so ti v kovinskih barvah, preveč. Kakšnega lahko brez skrbi skrijete za kuhinjskim elementom. Še posebej bodite previdni pri postavljanju velikih hladilnikov, ki lahko zasenčijo vso kuhinjo.

Zgornji kuhinjski elementi naj segajo do stropa

Če imate novo kuhinjo, to merilo najverjetneje izpolnjujete, saj vam v večini kuhinjskih salonov svetujejo, da vzamete kuhinjske elemente, ki segajo do stropa. Tako se izognete temu, da se omarice zgoraj prašijo, poleg tega pridobite več prostora za shranjevanje stvari, ki jih ne uporabljate pogosto. Pazite, da vsega prostora ne prenatrpate z omaricami.

Poleg pečice imejte dovolj delovne površine

Funkcionalnost in estetika naj bosta v sorazmerju. Pečice ne postavite v odmaknjeni del kuhinje, ampak tja, kjer boste imeli dovolj prostora, da boste vročo jed lahko hitro odložili. Sicer pa ne skoparite z delovno površino, saj veste, te ni nikoli dovolj.