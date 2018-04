Kakšen je arabski dizajn

Arabski dizajn je znan po ustvarjanju mističnega luksuza in domišljijskih ornamentov. Z uporabo močnih barv in tekstur lahko še tako pust prostor spremeni v razkošnega. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj osnovnih elementov arabskega dizajna, ki jih lahko uporabite v svojem domu.

Foto: Pixabay

Arabski vzorci blaga so dostopni vsepovsod, tako da ne bi smeli imeti težav z opremljanjem. Ko se odločite za barvno shemo, boste lahko z zelo preprostimi nasveti kar doma pričarali čarobnost Tisoč in ene noči.

Arabska arhitektura se je enako kot drugi slogi razvijala skozi stoletja, pri tem pa je vpletala vplive iz islamskega dekorja in arhitekturne ideje bližnjega Sredozemlja. Gre za nekakšno mešanico grškega, italijanskega, španskega in francoskega vpliva v slogu, ki so ga prepletli v bogato in eksotično mešanico, ki jo danes prepoznamo kot arabsko oziroma orientalsko.

Foto: Thinkstock

Maroški in turški dekor sta izmed vseh morda najbolj prepoznavna sloga arabskega notranjega oblikovanja, vendar imata svoje značilnosti, ki se razlikujejo od preprostega beduinskega stila do razkošnega prepletanja barv, vzorcev in ornamentov. Današnji moderni arabski dizajn je v bistvu precej minimalističen, vendar še vedno vsebuje tiste najznačilnejše elemente: bogata okrašenost, močne barve in veliko tekstila. Čeprav se v arabskem slogu uporablja močne barve, so te velikokrat zemeljskih tonov; prevladujejo rjava, rdeča, rumena, oranžna, ki so prisotne vsepovsod, od sten do pohištva in tekstila.

Foto: Thinkstock

Pohištvo je značilno izrezljano, skozenj pronica naravna svetloba. Pomembni detajli so kovinski elementi, ki prevladujejo v zlati barvi. Na splošno je prisotno veliko lesa z abstraktnimi ali geometrijskimi vzorci. Nekateri bolj ekstravagantni deli pohištva imajo vzorce, ki jih sestavljajo upodobitve oreha, palisandra, limonovca, motivov cvetlic in geometrijskih likov.

Prednost arabskega sloga je v tem, da se vam ni treba zadrževati pri igranju z vzorci. Ti naj bodo kar se da izumetničeni, bogati in kičasti bodisi na pohištvu, tapetah, lučeh ali dodatkih. Za tekstil je značilna uporaba razkošnih tkanj, tekstur in vzorcev, ki so prisotni vsepovsod, od tapiserije in bogatih perzijskih preprog do oblazinjenega pohištva.

Foto: Thinkstock

V spalnici lahko uporabite svilnate in žametne prevleke ali prevleke iz kašmija za posteljo.

Če želite svoj dom opremiti v arabskem slogu, vam svetujemo, da si izberete kos pohištva in okoli njega gradite vzdušje - naj bo to lestenec, sedežna garnitura ali komoda. Z drugimi dodatki, kot so luči, lestenci, prevleke in okrasni kič, boste lahko tovrsten slog dopolnili in ga zaključili v smiselno celoto.