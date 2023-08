Samsung Galaxy Z Flip5: igrivi pregibnež

Pregibnost je velika prednost pametnih telefonov. Odpira pot ustvarjalnosti, predvsem pri fotografiranju in zajemanju videoposnetkov, ki je običajni pametni telefoni preprosto ne morejo ponuditi.

Toda pregibni telefon prenašamo zaprtega in si zato želimo, da lahko čim več opravimo v hipu, brez odpiranja telefona. Dobra novica: za razliko od prejšnjih štirih generacij flipov ima Samsung Galaxy Z Flip5 veliko večji zaslon, pravzaprav že dovolj velik za bistveno več opravil – upali bi si povedati, da je to, kar so uradno poimenovali Flex Window, njegova največja novost, pa tudi prednost.

Pregibnost predvsem pri fotografiranju in zajemanju videoposnetkov odpira pot ustvarjalnosti, ki je običajni pametni telefoni preprosto ne morejo ponuditi. Foto: Gaja Hanuna

Manjše je lahko več

Samsung Galaxy Z Flip5 je manjši od dveh Samsungovih letošnjih novih pregibnežev (večji je Samsung Galaxy Z Fold5) in je namenjen predvsem zahtevnejšim mlajšim uporabnikom –, a zagotovo ne samo njim. S svojimi skromnimi dimenzijami in elegantno obliko bo gotovo lepo sedel v nežnih damskih rokah in damskih torbicah.

Toda novi flip ni samo eleganten in zabaven za uporabo, ampak je tudi izvedbeno zelo napreden – od najzmogljivejšega in za Samsung dodatno prilagojenega mobilnega procesorja Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, ki ga je Samsung uporabil že pri svojih letošnjih premijskih novincih serije Galaxy S, do najvišje deklarirane odpornosti proti vodi (ne pa tudi proti prahu) in naprednejšega tečaja, ki zagotavlja omenjeno odpornost ter lepše prileganje, ko je telefon zaprt. Ni več tiste trikotne špranje, ki je spremljala prejšnje flipe, ko so bili prepognjeni.

Naprednejši tečaj omogoča tesnejše prilagajanje zaprtega telefona kot pri predhodnikih. Foto: Gaja Hanuna

Gradniki zunanjega zaslona

Odprt Samsung Galaxy Z Flip5 je podobno velik kot kakšen (večji) klasični telefon (premer zaslona je 6,7 palca, kar je 17 centimetrov) in se od njega razlikuje le po malce opazni pregibni črti. Ko novega flipa prepognemo, pa prav lepo sede v dlani. Vedeti pa le moramo, da notranji zasloni pregibnežev na splošno še niso tako odporni kot zasloni klasičnih pametnih telefonov.

Priznati moramo tudi, da zunanji zaslon ni neposredna preslikava notranjega zaslona, čeprav je zelo prilagodljiv, a le v okvirju gradnikov (widgets) in za ta zaslon prirejenih aplikacij, ki jih je, na srečo, skoraj vsak dan več. Morda pa je to tudi načrtno, ker nekatere aplikacije preprosto niso privlačne na manjšem zaslonu, vsekakor pa večji zunanji zaslon zdaj zagotovo omogoča veliko več kot zgolj spremljanje notifikacij.

Na zunanjem zaslonu so med drugim na voljo gradniki za vreme, koledar, nedavno uporabljene stike in predvajanje glasbe, mogoče pa je odgovoriti tudi na prejete notifikacije, če aplikacija to podpira.

Pri kameri poudarek na ustvarjalnih priložnostih pregibnosti

Kamere na novem flipu so ostale nespremenjene od lanskega predhodnika, a pri Samsungu pojasnjujejo, da so izboljšali pripadajočo programsko opremo, zaradi česar so fotografije vendarle lahko nekoliko boljše. V praksi smo dobili vtis, da so pri preprostih fotografijah pri dnevni svetlobi te zelo dobre, manjša ko je osvetljenost ali ko so razmere zahtevne, pa se kakovost postopoma manjša in ni primerljiva s kamerami na Samsungovi seriji S.

Kamera na novem flipu je vsekakor dobra, četudi ne odlična, toda vse možnosti ustvarjalnega fotografiranja pod različnimi koti, ki jih odpira pregibnost, so zagotovo več kot privlačna dobrina (že pri prejšnjih pregibnežih, če smo povsem odkriti).

Kamere na novem flipu so ostale nespremenjene od lanskega predhodnika, a pri Samsungu pojasnjujejo, da so izboljšali pripadajočo programsko opremo, zaradi česar so fotografije vendarle lahko nekoliko boljše. Foto: Gaja Hanuna

Pregibneži so neredko prej "lačni"

Pri zmerni uporabi akumulator, ki je ostal nespremenjen (kot pri lanskem flipu), ne bo imel nikakršnih težav »preživeti« od jutra do večera ali neredko še kaj več. Toda če na kakšni poti veliko fotografirate, uporabljate GPS in povezave Bluetooth ter pogosto gledate na (močno osvetljen) zaslon, je zunanji polnilec obvezni spremljevalec poti.

Vedeti je namreč treba, da je umestitev akumulatorjev na pregibnih telefonih poseben prostorski, konstrukcijski in oblikovalski izziv, zato ne smemo biti presenečeni, da so vsi pregibni telefoni praviloma bolj željni vtičnice kot klasični.

Odprt Samsung Galaxy Z Flip5 je podobno velik kot kakšen (večji) klasični telefon: premer zaslona je 6,7 palca, kar je 17 centimetrov. Foto: Gaja Hanuna

Samsung ​Galaxy Z Flip5

Dimenzije: zložen 71,9 x 85,1 x 15,1 milimetra (debelina zloženega telefona je merjena od vrha do dna stekla telefona), odprt 71,9 x 165,1 x 6,9 milimetra (debelina v odprtem stanju ne vključuje okvirja glavnega zaslona)

Masa: 187 gramov

Procesor: Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 mobilna platforma za Galaxy

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov v osnovni različici, na voljo tudi izvedba s 512 gigabajti

Operacijski sistem: Android 13 z uporabniškim vmesnikom One UI 5.1.1

Glavni zaslon: 17 cm (6,7 palca) po diagonali ali 16,7 cm (6,6 palca) v polnem pravokotniku ob upoštevanju zaobljenih robov, FHD+, dinamični zaslon AMOLED 2X, 120-Hz prilagodljiva frekvenca osveževanja (1~120-Hz), zaslon Infinity Flex (2640 x 1080 pik, 22:9)

Zunanji zaslon: 8,6 cm (3,4 palca) zaslon Super AMOLED 60-Hz (vidne površine je približno 95 odstotkov polne pravokotne površine, 720 x 748 pik, 306 PPI (pik na palec)

Zadnja dvojna kamera: ultraširoka kamera (ločljivost 12 milijonov pik, f/2,2, velikost slikovne pike: 1.12 μm, vidno polje 123 stopinj), širokokotna kamera (ločljivost 12 milijonov pik, dvojne slikovne pike, samodejno ostrenje (AF), optična stabilizacija slike (OIS), f/1,8, velikost slikovne pike 1.8 mikrometra, vidno polje 83 stopinj

Sprednja kamera: selfi kamera (10 milijonov pik, f/2,2, velikost slikovne pike 1.22 mikrometra, vidno polje 85 stopinj)

Akumulator: dvojni, neodstranljivi, skupna nazivna zmogljivost 3.591 miliamperskih ur, tipična vrednost 3700 miliamperskih ur

Polnjenje: žično polnjenje do 50 odstotkov v približno 30 minutah s 25-wattnim polnilcem (ni priložen) in kablom USB-C 3 A, hitro brezžično polnjenje 2.0, Wireless PowerShare

Odpornost na vodo in prah: IPX8

Omrežje in povezljivost: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v 5.3

Senzorji: senzor pospeška, barometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor za pokrov, senzor svetlobe, senzor bližine, GPS, čitalnik prstnih odtisov

SIM-kartica: ena nanoSIM in ena eSIM

Varnost: Samsung Knox s Samsung Knox Vault

Barve: mentol zelena, grafitna, kremna, barva sivke

Cena: 1.099 evrov (priporočena redna maloprodajna cena brez popustov in/ali ugodnosti ob vezavi naročniškega razmerja

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Krajši sprehod po izbirnikih in zaslonih pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip5

Moči ne zmanjka

Ob najzmogljivejšem in še za Samsung optimiranem mobilnem procesorju moč novemu flipu dajeta osemgigabajtni pomnilnik in shrambni prostor, ki podpira standard UFS 4.0. Na izbiro je 256 ali 512 gigabajtov shrambnega prostora, a ker ni možnosti razširitve s pomnilniškimi karticami, je treba pred nakupom dobro premisliti, koliko shrambnega prostora potrebujete.

Delo je zato hitro in prijetno, tudi pri najbolj požrešnih aplikacijah, naprava pa v vsakem trenutku hipno odzivna. Aplikacije se hitro poženejo, prehodi med zaslonskimi prikazi takojšnji – skratka, užitek pri delu.

Nov Samsungov pregibnež je hiter in odziven, k čemur zagotovo prispeva njegov trenutno najzmogljivejši mobilni procesor, ki je posebej optimiran za Samsungove telefone. Foto: Gaja Hanuna

Bixby se še vedno ne (u)da

Novi Samsung Galaxy Z Flip5 je na voljo v štirih barvah: poleg mentol zelene barve našega preizkušanca so na voljo še grafitna, kremna in sivka, vse pa so videti bolj umirjene. S programskega vidika novega flipa poganja Android 13 z najnovejšo različico Samsungovega uporabniškega vmesnika OneUI z oznako 5.1.

Kot smo že vajeni pri Samsungovih telefonih, dobimo za marsikatero aplikacijo, kjer operacijski sistem že ponuja Googlovo, še Samsungovo aplikacijo – tudi programsko tržnico, brskalnik in Samsungovo govorno asistentko Bixby, ki ji nikakor ne uspeva, da odščipne kos pogače Googlovemu glasovnemu pomočniku, čeprav Samsung ne pusti, da bi se odstranila s telefona.

Eden izmed gradnikov (widget) na zunanjem zaslonu pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip5 Foto: Gaja Hanuna

Poleg tega pa so kot sad že dalj časa trajajočega sodelovanja med Samsungom in Microsoftu že ob nakupu nameščene nekatere Microsoftove aplikacije. Nekateri bodo tega veseli, nekateri pa bodo več časa porabili za odstranjevanje še tistih aplikacij, ki jih nimajo namena uporabljati.

Sklepna beseda

Za vse, ki so razmišljali o prehodu na pregibni telefon in jim zadošča običajna velikost zaslona, a so do zdaj morda oklevali, je Samsung Galaxy Z Flip5 s svojim bistveno večjim zunanjim zaslonom zdaj morda dosegel prelomno točko. Čeprav so nekateri gradniki letošnjega flipa identični lanskemu, je ravno ta večji zunanji zaslon zaslužen, da je novi Samsung Galaxy Z Flip5 videti kot res velik korak naprej.

Nekatere omejitve pregibnih telefonov še ostajajo, a bodo ustvarjalci zagotovo veseli njegovih pregibnih možnosti, njegova skromna velikost ob zaprtem zaslonu pa je velik plus njegovima nosljivosti in eleganci.

Novi Samsung Galaxy Z Flip5 je na voljo v štirih barvah. Foto: Gaja Hanuna

Kaj nam je bilo všeč:

- občutno večji zunanji zaslon glede na predhodnike, ki zdaj omogoča izvajanje več opravil brez odpiranja telefona,

- izboljšan tečaj, ki obljublja daljšo trajnost zaradi manjšega števila premičnih delov in zagotavlja tesnejše prileganje ob zaprtem telefonu,

- hitrost, zanesljivost, odzivnost delovanja,

- vse ustvarjalne (in tudi zabavne) možnosti uporabe, ki jih zagotavlja pregibnost.

Kaj nam ni bilo všeč:

- kamere so enake kot na lanskem predhodniku in kljub nekaterim programskim izboljšavam še vedno ne dosegajo ravni tistih na telefonih serije Galaxy S,

- omejen nabor storitev in opravil, ki jih je mogoče opraviti na zunanjem zaslonu,

- tudi akumulator je enak kot pri lanskem predhodniku.