Je Huawei naredil najbolj prenosni prenosnik?

Huawei MateBook X 13 je morda eden najbolj "prenosnih prenosnikov" ta hip. Gre za izvrstno alternativo Applovemu MacBooku Air, šampionu razreda ultrabookov, in njegovim številnim posnemovalcem. Novi MateBook X kljub izredni mobilnosti in zelo zadovoljivi zmogljivosti sicer ni računalnik za vsakega, ob razmeroma visoki ceni pa je treba sprejeti tudi nekaj kompromisov. Toda tisti, ki vedo, kaj kupujejo, bodo z njim skoraj zagotovo zelo zadovoljni.

Kakšen računalnik je Huawei MateBook 13?

MateBook X 13 z letnico 2020 je predstavnik razreda ultrabookov, ultra-lahkih in ultra-tankih prenosnih računalnikov, ki so zgrajeni okoli omogočanja čim boljše prenosljivosti. Ta je eden največjih adutov tega Huaweia, saj tehta komaj kilogram, največja debelina pa znaša vsega 13,6 milimetra.

Primerjava debeline prenosnega računalnika Huawei MateBook X 13 in povprečnega kemičnega svinčnika. Foto: Matic Tomšič

To sta izjemna podatka že na papirju, še bolj pa sta bila očitna med preizkusom, saj je ta prenosni računalnik v primerjavi s siceršnjo delovno postajo avtorja tega prispevka (Dell G5 15) naokrog mogoče prelagati kot list papirja.

Skromnih dimenzij ne omogoča le majhen 13-palčni (33-centimetrski) zaslon, temveč tudi določeni prijemi, s katerimi je Huawei MateBook X spretno izgubil še nekaj teže in milimetrov. V prvi vrsti so to nekonvencionalna lokacija videokamere, manj priključkov in izbira procesorja. Več o tem malce nižje.

Huawei MateBook X 13 ima eno najvišjih razmerij med površino zaslona in debelino robov ob zaslonu v svojem razredu. Veliko zaslug za to ima umik spletne kamere med tipke. Foto: Matic Tomšič

Za koga je Huawei MateBook X13?

Za nekoga, ki pri delu večino časa ni statičen. MateBook 13 ni prenosni računalnik, ki ga imaš na mizi doma ali s pisarni, temveč na kolenih ali pa na "armaturki" v avtomobilu nekje na terenu.

Delo z njim je udobno, saj ni ne prevelik in ne pretežek, miške načeloma ne potrebujemo, saj ima zelo natančno sledilno ploščico in zaslon na dotik, zaradi zelo dobrega pasivnega hlajenja pa se ob ne pretirani obremenitvi tudi ne segreva preveč.

Toda izjemen adut, kar zadeva mobilnost, je tudi avtonomija baterije. Ta računalnik je z enim polnjenjem ob normalni uporabi (mi smo pisali članke in v brskalniku žonglirali s kakšnimi 60 odprtimi spletnimi stranmi) namreč deloval skoraj deset ur. Zadnji dve uri je bila uporabniška izkušnja sicer nekoliko manj prijazna, saj je računalnik začel varčevati z elektriko in zato znižal svetlost zaslona ter procesorju začel pritiskati na zavoro.

Baterijo polnimo prek priključka USB-C, kar pomeni, da lahko, če nam gre res za nohte, uporabimo tudi kateri koli novejši polnilni adapter za pametne telefone. Foto: Matic Tomšič

Baterija se s priloženim polnilnikom do 50 odstotkov napolni v pol ure, trdi Huawei. Tega sicer nismo mogli preizkusiti, saj naš testni računalnik ni imel priloženega ustreznega adapterja, zato smo računalnik morali polniti s tistim za pametni telefon znamke Huawei. To je mogoče, saj je priključek (USB-C) enak, a tak način polnjenja med uporabo raven baterije zgolj vzdržuje, polni pa jo le takrat, ko računalnik miruje.

Za uporabnika, ki potrebuje hiter računalnik. Huawei MateBook X 13 naravnost "leti", pa čeprav nima najzmogljivejšega Intelovega procesorja aktualne 10. generacije (i7), temveč "zgolj" Core i5-10210U. Veliko zaslug pri zapolnjevanju vrzeli, če ji lahko tako rečemo, imata 16 gigabajtov delovnega pomnilnika in pa predvsem super-hiter disk tipa SSD NVMe s kapaciteto 512 gigabajtov. Nameščen je operacijski sistem Windows 10.

Na voljo je tudi različica MateBooka X s hitrejšim procesorjem Core i7, a je za zdaj na voljo samo na Kitajskem. Foto: Matic Tomšič

Kar zadeva zmogljivost tega računalnika, nimamo pripomb, je pa res, da je treba poznati njegove omejitve. Zahtevnejših ali (večine) novejših računalniških iger ne bo poganjal, ker nima namenskega grafičnega čipa, integrirani pa ni dovolj zmogljiv.

Za uporabnika, ki bi imel majhen in zelo prenosljiv prenosnik, a hkrati potrebuje velik delovni prostor. MateBook X 13 kaže sliko v ločljivosti 3K (3.000 x 2.000 slikovnih pik), kar pomeni skoraj trikrat večji delovni prostor kot pri nekaterih tekmecih z najvišjo ločljivostjo zaslona 1080p (1.920 x 1.080).

Treba je sicer omeniti, da ima zaslon razmeroma neobičajno razmerje slike (3:2) in da smo pri predvajanju večine videoposnetkov in filmov ter pri preizkusu, kako se MateBook X 13 obnese v videoigrah, gledali dva velika črna robova.

Čeprav MateBook X podobno kot številni njegovi sodobniki vleče precej vzporednic z Applovim MacBookom Air, ima vseeno dovolj svoje identitete, da je težko reči, da Huawei kopira Apple. Še posebej, če ga kupimo v modri barvi. Foto: Matic Tomšič

Za koga ni Huawei MateBook X13?

Za uporabnika, ki redno sodeluje v videoklicih in ki mu je pomembno, kako je med njimi videti. Čeprav je Huawei MateBook X13 spletno kamero zvito premaknil drugam, da bi lahko bil zgornji rob nad zaslonom veliko tanjši in s tem bolj estetski, nov položaj kamere za marsikaterega uporabnika najverjetneje ne bo optimalen, kar bo ugotovil, ko jo bo prvič uporabil.

Kamera je namreč skrita med gumboma F6 in F7, do nje pa pridemo tako, da preprosto pritisnemo na gumb, na katerem je narisana. Tako nizek položaj pomeni, da mora biti kamera, da je uporabnik sploh v kadru s svojim obrazom, usmerjena navzgor. To pomeni, da si bodo sogovorci med videokonferencami lahko dodobra ogledali vaše nosnice in (morebitni) podbradek.

Izskočna kamera ima sicer prednost, ki bo pomembna predvsem tistim uporabnikom, ki jih skrbi zasebnost. Če ni takole odprta, nas skozi njo ne more na skrivaj opazovati nihče. Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika z veliko periferije. MateBook X 13 je narejen z mislijo na uporabnika, ki ima brezžično miško ali pa miške sploh ne uporablja, da drugih naprav, ki zahtevajo klasični izhod USB, sploh ne omenjamo.

Računalnik ima namreč zgolj dva izhoda USB-C in enega za slušalke, kar pomeni, da nanj ne moremo priklopiti niti navadne žične miške ali tipkovnice, temveč potrebujemo adapter. Pozabite tudi na priklapljanje dodatnih zaslonov, saj MateBook X 13 nima izhoda HDMI ali podpore standardu Thunderbolt.

V gumbu za vklop računalnika je skrit tudi precej natančen čitalnik prstnih odtisov, ki ga lahko uporabimo za hitro prijavo v operacijski sistem Windows 10. Foto: Huawei

Za ljubitelja računalniških iger. Vsaj za takega, ki jih bi na tem računalniku dejansko želel igrati in ne zgolj gledati na YouTubu ali Twitchu. MateBook X 13 za sicer lahko poganja nekatere starejše naslove in to celo precej gladko (Counter Strike: Global Offensive, na primer), a se pri tem precej segreje, saj nima internega ventilatorja, temveč se za odvajanje toplote v celoti zanaša na pasivno hlajenje. Vročina vpliva na hitrost računalnika, saj začne ta zmanjševati takt procesorja, da bi temperaturo spravil nazaj na sprejemljivo raven. Posledica je ujetost v krog izmenjavanja gladkega igranja in zatikanja.

Za zahtevnejše igre, kot so Red Dead Redemption 2 ali kateri od novejših Assassin's Creedov, raje kupite prenosni računalnik v razredu "gaming".

Zaslon prenosnega računalnika Huawei MateBook X 13 je lahko izredno svetel in je ob običajnem delu odličen, tudi odzivnost na uporabnikove dotike je večino časa zelo dobra. Težava, če ji lahko tako rečemo, se pojavi med gledanjem videoposnetkov. Razmerje slike 3:2 je neobičajno in pri večini videoposnetkov na YouTubu ali pri filmih, posnetih v razmerju 16:9, bomo zgoraj in spodaj gledali črna robova. Foto: Matic Tomšič

Za kupca, ki nima denarnice brez dna in ne želi sprejeti zgoraj omenjenih kompromisov. MateBook X 13 ni poceni prenosni računalnik. Huawei zanj v konfiguraciji, ki smo jo preizkusili na Siol.net (Intel Core i5-10210U, 16 GB pomnilnika, 512 gigabajtni disk SSD) zahteva 1.500 evrov. Kupci ultrabookov lahko najdejo nekaj cenejših alternativ ali pa pogledajo tudi v smer prenosnih "multipraktikov", računalnikov, ki vrhunsko prenosljivost nadomeščajo z večjo vsesplošno uporabnostjo.

Preberite tudi: