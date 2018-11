Ko je domači radiator vedno le dotik na pametnem telefonu stran

Poznate tisti neprijetni občutek, ko po mrzlem dnevu pridete domov in vas tam pričaka mrzel prostor? Seveda, radiatorjev niste vklopili, ko ste bili v službi, ker bi bilo teh deset (ali več) ur časa ogrevanja, ko ni nikogar doma, zelo potratnih. Če pa ste vendarle pustili ogrevanje čez dan, vas bo naslednji račun gotovo streznil in spravil do premisleka, ali je takšno početje smiselno.

Tu pa nastopijo termostati - napravice, ki omogočajo uravnavanje gretja, še udobnejši pa so tisti pametni, ki se znajo povezati v internet in tako omogočajo upravljanje radiatorjev tudi od daleč.

Pametni termostat FRITZ!DECT 301 in usmerjevalnik se povezujeta prek povezave DECT, kar pomeni, da termostat ne zasede nobenega omrežnega vhoda na samem usmerjevalniku. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon uravnava radiator tudi z drugega konca sveta

Eden izmed njih je pametni termostat FRITZ!DECT 301 nemškega proizvajalca AVM. Tristoenka prihaja iz iste hiše kot usmerjevalniki (routerji) FRITZ!BOX, ki jih poznamo tudi v Sloveniji. Za njeno uporabo je pravzaprav potreben eden izmed usmerjevalnikov tega proizvajalca (so pa ti tudi v ponudbi Telekoma Slovenije in še nekaterih slovenskih ponudnikov interneta). Čeprav ti usmerjevalniki podpirajo naprave pametnega doma drugih proizvajalcev, usmerjevalniki drugih proizvajalcev ne "razumejo" tristoenke.

Termostat in usmerjevalnik se povezujeta prek povezave DECT, kar pomeni, da termostat ne zasede nobenega omrežnega vhoda na samem usmerjevalniku. Povezava DECT je zelo varčna, a je njen doseg omejen na nekaj deset metrov - odvisno od količine, debeline in sestave zidov med napravama.

Ko je FRITZ!DECT 301 nameščen in povezan z usmerjevalnikom FRITZ! (podprti so tako rekoč vsi trenutni modeli usmerjevalnikov FRITZ!BOX), se ta prikaže kot naprava pametnega doma in ga je mogoče preprosto nadzorovati prek vseh FRITZ!-evih vmesnikov na spletu ali prek mobilne aplikacije MyFRITZ!App.

Namestitev (največkrat) ne more biti preprostejša

Prva namestitev je tako s strojnega kot programskega vidika preprosta in hitra - zaključimo jo dobesedno že v nekaj minutah.

V našem konkretnem primeru, kjer smo pametni radiatorski termostat FRITZ!DECT 301 preverili na skoraj 15 let starem Gorenjevem radiatorju, se navoja termostata in radiatorja sicer nista ujemala - če bi imel radiator standardni navoj M30x1,5 mm, bi se termostat nanj prilegel brez adapterja, a je (na srečo) ta bil v škatlici s tristoenko priložen.

Z urniki ali, po želji, tudi mimo njih

Pametni radiatorski termostat FRITZ!DECT 301 omogoča natančno spremljanje, nastavljanje in uravnavanje temperature prostora, nastavljivi urniki pa omogočajo tudi precej avtomatizacije. V vsakem trenutku pa je mogoče spremeniti nastavitev tudi na stari dobri ročni način z vrtenjem samega ventila.

Po vneseni spremembi na enem od vmesnikov lahko traja do 15 minut, da pametni termostat to spremembo dejansko uveljavi.

Bistvo urnika na pametnem termostatu FRITZ!DECT 301 je, da kateremukoli 15-minutnemu obdobju vsakega dneva v tednu lahko določimo bodisi temperaturo udobja bodisi temperaturo varčevanja - obe temperaturi določimo in lahko spreminjamo sami.

Če pa vemo, da bomo dalj časa odsotni, lahko v počitniškem načinu določimo obdobje, ko bo gretje povsem izklopljeno, a se zaradi zasnove spletnega in mobilnega vmesnika z izbiro tega načina tako rekoč odpovemo vsem možnostim daljinskega spreminjanja nastavitev v izbranem počitniškem obdobju.

Poleg tipke Menu sta na "tristoenki" še tipki OK in tipka za prijavo odprtega okna, ki, kakopak, nemudoma začasno izklopi gretje. Foto: Bojan Puhek

Žal pa je možno izbrati le eno temperaturo udobja in eno temperaturo varčevanja - tako denimo ni možno, nastaviti ene dopoldanske in ene večerne temperature udobja, a je še vedno mogoče prek pametnega telefona ali spletnega vmesnika (prav tako tudi samega termostata, če ste doma) popraviti vsakokratno nastavitev.

Morda je tako uporabniški vmesnik res bolj pregleden, a gotovo bi si kdaj želeli, da imamo možnost nastavljanja poljubne temperature - morda jo bomo dobili s kakšno od naslednjih programskih nadgradenj, ki jih lahko preprosto sprožimo takoj, ko so na voljo.

Varčen prikazovalnik se lahko tudi zasuka

Ena izmed pomembnih prednosti pametnega termostata FRITZ!DECT 301 je prikazovalnik, ki uporablja tehniko e-papirja oziroma digitalnega črnila (to je tehnologija, ki jo uporabljajo tudi čitalniki e-knjig). Ta zelo varčna tehnologija, ki zahteva elektriko samo ob spremembi prikaza, omogoča stalen pregleden izpis nastavitev in bo dobrodošel predvsem tistim, ki še vedno prisegajo na vrtenje ventila (ali če nimate svojega pametnega telefona pri sebi in ste le korak ali dva stran od radiatorja).

Ta prikazovalnik se bo izkazal že pri namestitvi ventila, saj bo sproti pomagal z navodili, programsko pa ga je mogoče zasukati za 90 stopinj, kar pomeni, da bodo na svoje prišli tako tisti, ki prisegajo na horizontalni zapis, kot tudi tisti, ki imajo raje vertikalnega.

Pametni radiatorski termostat FRITZ!DECT 301 pa za svoje delo vendarle potrebuje baterijski pogon, bateriji pa sta ob nakupu že priloženi. Kako dolgo bosta trajali, pa nam ta kratki preizkus gotovo še ne bo razkril.

Posamezno ali skupinsko, tudi s tipko za zasilno hitro ogrevanje

Če je v stanovanju oziroma hiši več kot ena tristoenka, jih je prek vmesnika usmerjevalnika ali mobilne aplikacije MyFRITZ!App mogoče združiti v skupine, kar omogoča poenoteno upravljanje in nastavljanje več enot hkrati.

Če pa se vendarle zgodi, da ob prihodu domov prostor ni tako topel, kot bi si želeli, bo dvosekundni pritisk na tipko Menu za 15 minut na stežaj odprl kurjavo na tem radiatorju. Če pa bi pred iztekom tega časa ugotovili, da je že dovolj toplo, enako dejanje ustavi ta "pospešeni" (Boost) način.

Takojšen ukrep ob odprtem oknu

Poleg tipke Menu sta na tristoenki še tipki OK in tipka za prijavo odprtega okna, ki, kakopak, nemudoma začasno izklopi gretje. Sicer pa FRITZ!DECT 301 lahko zazna odprto okno tudi sam (lovi naglo nižanje temperature), pri čemer uporabnik izbere eno izmed treh stopenj občutljivosti zaznavanja. Zdi se sicer, da ta avtomatizem ne učinkuje vedno enako, a v vsakem primeru lahko rečemo, da ne bo več nesmiselnega ogrevanja ozračja ob odprtem oknu.

Razmere pri termostatu, tudi stanje baterije v termostatu, je mogoče spremljati tudi prek potisnih e-poštnih sporočil. Podobno kot za vse pomembne dogodke usmerjevalnika FRITZ!BOX je prek njegovih vmesnikov mogoče določiti, kateri dogodki termostata bodo sprožili obvestilno e-sporočilo.

Če pa ne želite, da bi vam kdo po pomoti ali načrtno spremenil daljinsko določene nastavitve, lahko izklopite vse možnosti ročnega nastavljanja termostata.

Udobje pametnega termostata odtehta razliko v ceni glede na nepovezane

Pametni termostat FRITZ!DECT 301 je v Sloveniji na voljo za 60 evrov, a če vas pot zanese v njegovo domačo Nemčijo, preverite, ali ga morda tam lahko dobite ceneje. Tudi nemški spletni trgovci ga ponujajo ugodneje (na nemškem Amazonu smo ga zaznali za 45 evrov), a stroški dostave v Slovenijo kar prepolovijo ta prihranek.

Termostate, ki jih je mogoče programirati na kraju samem, je sicer mogoče dobiti nekje že za polovico tega zneska, toda udobnost in dodatna funkcionalnost ter možnost nadzora in upravljanja tako rekoč od koderkoli, kar zagotavlja omrežna povezljivost, upraviči to razliko.

Pametni radiatorski termostat FRITZ!DECT 301 zagotavlja največ udobja in funkcionalnosti v povezavi s podprtimi usmerjevalniki FRITZ!BOX istega proizvajalca, dodatna prednost pa je, da v tem primeru za upravljanje in nadzor ni potreben noben dodatni program ali kos opreme (z izjemo prej omenjenega adapterja za navoj radiatorja), saj se tristoenka odlično integrira v obstoječa Fritzeva spletna in mobilna orodja za domače komunikacijsko omrežje.

Kaj nam je bilo všeč:

- preprosta in hitra namestitev,

- združljivost z usmerjevalniki FRITZ!BOX in povezava DECT zagotavljata povezljivost in delovanje brez uporabe dodatnih vmesnikov ali omrežnega vhoda na usmerjevalniku,

- varčen in pregleden prikazovalnik,

- možnost uporabe na pametnem telefonu brez dodatne aplikacije (če že uporabljate MyFRITZ!App za nadzor usmerjevalnika FRITZ!BOX in na njem temelječega omrežja),

- možnost obveščanja o dogodkih in prejemanja obdobnih poročil o dogodkih na termostatu prek e-pošte.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nastavljanje urnika dopušča le eno temperaturo udobja in eno temperaturo varčevanja, (še) niso možne poljubne izbire temperatur,

- z usmerjevalniki (routerji) drugih proizvajalcev uporaba ni možna.