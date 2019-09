Kdo bi si mislil, da se bo veliki Sony znašel v takšnem položaju

Sony se je v najuspešnejšem obdobju znamke Xperia med letoma 2013 in 2014 spogledoval celo s tretjim mestom na seznamu največjih proizvajalcev pametnih telefonov, a se mu ni uspelo pravočasno prilagoditi zahtevam trga in je zato pozneje potonil.

Če si del japonskega tehnološkega velikana Sony, ki proizvaja zabavno elektroniko, predstavljamo kot kočijo, ki jo vleče konjska vprega, eden od konjev h končni hitrosti kočije ne pripomore skoraj nič. To so Sonyjevi mobilni telefoni, ki so pred desetletjem kraljevali blizu vrhov prodajnih lestvic, danes pa se borijo z manj kot odstotnim tržnim deležem in črnogledimi napovedmi za prihodnost. Zakaj je tako, smo ugotavljali ob primeru najboljšega letošnjega Sonyjevega pametnega telefona.

Zdi se, da je upanja za pametne telefone znamke Sony kljub temu, da podjetje še naprej predstavlja nove modele, vse manj.

Prodajne številke namreč upadajo že peto leto. V zadnjem četrtletju je Sonyjeva znamka pametnih telefonov Xperia dosegla celo nov rekord, saj je bilo prodanih le 900 tisoč naprav oziroma več kot 13-krat manj kot četrtem trimesečju leta 2014, ki je bilo za družbo odlično:

Za primerjavo: kitajski Huawei je v šestih mesecih, od marca do septembra, prodal 16,5 milijona kosov svojega letošnjega paradnega konja, telefona P30 Pro.

Po pametnih telefonih Xperia gre letos še slabše od pričakovanj, zato je Sony znižal oceno letne prodaje na vsega štiri milijone naprav.

Sonyju je šlo na področju mobilne telefonije daleč najbolje leta 2007, ko je imel na krilih uspešne znamke mobilnikov Sony Ericsson na svetovni ravni približno 9-odstotni tržni delež. Osem let pozneje je z znamko Xperia nato prvič izpadel s seznama desetih prodajno najbolj uspešnih proizvajalcev pametnih telefonov, lani pa je njegov tržni delež padel pod en odstotek. Foto: Reuters

Prihodnost še bolj črnogleda? Sony zapira evropski mobilni štab, precej ljudi bo ostalo brez dela.

Pametne telefone znamke Sony razvija družba Sony Mobile, ki je imela do zdaj dva sedeža: glavno pisarno v japonskem Tokiu in evropsko podružnico v švedskem Lundu, kjer je imel do leta 2001, ko je združil moči prav s Sonyjem, sedež nekdanji veliki proizvajalec mobilnih telefonov Ericsson Mobile Communications.

A švedski mediji so v začetku tega meseca poročali, da bo podjetje Sony Mobile od zdaj vse niti vleklo le še iz Japonske, švedski Sony Mobile Communications AB pa se bo zaprl. Nekaj zaposlenih bo premeščenih v Sonyjevo drugo skandinavsko družbo Sony Nordic, ki pa se prvenstveno ukvarja z drugo (precej uspešnejšo) Sonyjevo elektroniko, drugi pa bodo ostali brez dela.

Dozdajšnji evropski sedež Sony Mobile v švedskem Lundu. Klikni na fotografijo za ogled zemljevida. Foto: Matic Tomšič / Google Zemljevidi

Gre za del strategije, ki jo je Sony Mobile napovedal marca lani, in sicer namerava v enem letu, do marca 2020, prepoloviti število zaposlenih.

Sony Mobile mora namreč nujno zmanjšati izgubo: v fiskalnem letu 2018 je je pridelal za skoraj milijardo ameriških dolarjev.

Za zdaj sicer ni videti, da bi Sony kljub zelo nizkemu tržnemu deležu vrgel puško v koruzo in se odpovedal pametnim telefonom.

Keničiro Jošida, prvi mož korporacije Sony, je maja letos namreč dejal, da je mobilni segment za družbo še naprej izjemnega pomena. Sony je pred nekaj tedni na sejmu zabavne elektronike IFA v Berlinu predstavil nov mobilni telefon, Xperia 5. Foto: Reuters

Sony kot celota je lani sicer podiral rekorde. Zabeležil je namreč najbolj dobičkonosno leto v zgodovini družbe.

Po preizkusu Sony Xperia 1 je še bolj jasno, zakaj ima Sony težave s prodajo pametnih telefonov: z njim bo zares užival le zelo ozek krog uporabnikov

Pametni telefon Sony Xperia 1, o katerem smo marca letos pisali kot o morebitnem rešitelju Sonyjevih težav, teh v resnici najverjetneje ne le ne bo odpravil, temveč jih je celo še bolj razgalil. Povprečnemu kupcu, ki od telefona takšnega kalibra pričakuje in zahteva določene lastnosti, namreč preprosto ne bo ustrezal.

Xperia 1, ki smo jo preizkusili v začetku tega meseca, je sprva sicer lahko zelo všečen pametni telefon, ker:

- ima prelesten zaslon, enega od redkih na trgu, ki lahko kažejo sliko v ločljivosti 4K in zaradi katerega je gledanje videoposnetkov ustreznega formata pravi užitek;



Čeprav je dobesedno ogromen, je pametni telefon Sony Xperia 1 zaradi višine razmeroma preprosto uporabljati tudi samo z eno roko. Foto: Matic Tomšič

- je všečnega videza in je tudi presenetljivo odporen na madeže in prstne odtise;

- zaradi enega od najmočnejših mobilnih procesorjev ta hip deluje bliskovito hitro;

- uporabniški vmesnik je prijetno minimalističen;

- podpira zelo hitro polnjenje baterije;

- aplikacija Cinema Pro je raj za vsakega uporabnika, ki si od pametnega telefona želi napredne možnosti za ustvarjanje videoposnetkov;



Aplikacija Cinema Pro je skoraj zagotovo ena najbolj kompletnih rešitev za videografe na katerem koli sodobnem pametnem telefonu. Foto: Matic Tomšič

- padec v vodo ne pomeni nujno panike, ker je telefon do globine 1,5 metra odporen proti vdoru vode.

Telefonu Sony Xperia 1 je zaradi dobrih lastnosti najprej razmeroma preprosto odpustiti kar nekaj pomanjkljivosti:

- najvišja svetlost zaslona je presenetljivo nizka in vsebina zaslona je ob močnem soncu pogosto skoraj nerazločna;

- s tako visokim zaslonom niso združljive vse priljubljene aplikacije. Instagram, na primer, zaradi nevsakdanjega razmerja slike "odreže" skrajni levi in desni rob določenih objav (zgodb oziroma "storyjev");



Sistem treh kamer je videti impresivno, a z njim ni mogoče dosegati takšnih rezultatov kot s konkurenčnimi napravami. Fotografija je nasploh področje, kjer Sony v zadnjih letih preprosto ne more priti na raven znamk Huawei, Samsung, Apple. Foto: Reuters

- čitalnik prstnih odtisov je lahko zelo nezanesljiv in potrebnih je kar nekaj ponovnih konfiguracij prstnega odtisa, da nam uspe takšna, pri kateri bo čitalnik takoj prepoznal odtis in odklenil telefon;

- baterija ob povprečni uporabi redko zdrži več kot en dan;

- fotografije kljub sistemu treh kamer niso tako dobre kot pri najbližjih tekmecih, kar potrjuje tudi raziskava DXoMark;

- priložene slušalke so ne le precej cenene, temveč jih v telefon ne moremo priklopiti neposredno, ker nima 3,5-milimetrskega izhoda za slušalke, temveč prek pretvornika signala, ki ga najdemo v škatli z Xperio 1;

Priložene slušalke igrajo bolje, kot so videti, vendar zvokovnih presežkov ne pričakujte. Foto: Matic Tomšič

Kljub temu, da se jih je nabralo lepo število, našteti minusi uporabniške izkušnje niso kvarili preveč. A ko smo začeli razmišljati o tem, koliko pametni telefon Sony Xperia 1 stane, so nas začeli motiti precej bolj.

Blizu tisoč evrov je bilo treba v prosti prodaji od spomladanskem izidu odšteti za napravo, ki zares ne blesti oziroma ne izstopa na nobenem od področij, ki so za kupce najbolj pomembni (fotografija, prijaznost do uporabnika, trajanje baterije), obenem pa je bila celo dražja od nekaterih celokupno boljših tekmecev, kot sta Huawei P30 Pro in Samsung Galaxy S10+.

Pametni telefon Sony Xperia 1 ima na slovenskem trgu še eno veliko težavo, prodaja ga zgolj peščica trgovcev ter le en mobilni operater, ki pa ne spada med veliko slovensko trojico (Telekom Slovenije, Telemach in A1).

