Huawei P50 Pocket: všečen in dovršen pregibnež

Huawei ni (bil) med prvimi, ki so na trg poslali svoje telefone s pregibnimi zasloni. Preden so ga doletele ameriške omejitve, je bil sicer med prvimi (tudi) pri razvoju pregibnih telefonov, a se zdaj že skoraj tri leta bojuje obstati v tekmi, kjer nima enakovrednega izhodiščnega položaja.

V zavojčku najdemo med drugim tudi polnilec, ki podpira hitro 40-vatno polnjenje. Foto: Ana Kovač

Poudarek na čim lažji nosljivosti

Po svoji kitajski premieri pa je pregibnik Huawei P50 Pocket vendarle prišel tudi na našo celino. V primerjavi z večino pregibnežev, ki s svojo zasnovo poskušajo povečati velikost dragocenega zaslonskega prostora, izhaja P50 Pocket iz razmeroma običajne velikosti zaslona in s pregibanjem po vodoravni osi naredi telefon prijaznejši za nošenje v žepu ali damski torbici.

Utrinki nekajdnevnega druženja s Huaweievim pregibnim telefonom P50 Pocket

Gre torej za podoben pristop, kot smo ga pred dvema desetletjema spoznali pri "školjkastih" telefonih, le da takrat niso še obstajale tehnologije in znanja za pregibanje celotnega zaslona.

Modni poudarki s funkcionalno noto

Huawei P50 Pocket očitno meri na modni slog, zato njegov najbližji tekmec verjetno ni Samsungov pregibnež Fold3, temveč manjši in bolj k damam usmerjeni Flip3. Ob tem mu je celo uspelo, da je sklopljen nekoliko tanjši od tekmecev.

Zadnja oziroma zunanja stran pametnega telefona Huawei P50 Pocket je oplemenitena s tridimenzionalno strukturo, ki prispeva tudi k boljšemu oprijemu telefona. Foto: Ana Kovač

K modni naravnanosti pripomore tudi tekstura zadnje oziroma zunanje strani telefona, a je ta tridimenzionalnost strukture stekla obenem zelo dobrodošla tudi za boljši oprijem naprave.

Pregiba na zaslonu skoraj ni videti

Odprt zaslon OLED meri 6,9 palca (17,5 centimetra) v premeru (razmerje 21:9), njegova slika pa se osvežuje 120-krat v sekundi, kot pač pričakujemo od telefona vrhunskega razreda. Dostop (lahko) varuje tudi čitalnik prstnih odtisov, ki je svoje mesto našel na desni strani telefona pod tipko za vklop in izklop.

Ob zloženem telefonu špranje skoraj ni videti. Foto: Ana Kovač

Pri Huaweiu zlasti poudarjajo, da je ob odprtem zaslonu pregib skoraj povsem neviden, kar pripisujejo svojima pripadajočima tehnologijama pregibnega mehanizma (Multi Dimensional Hinge in Multi Dimensional Lifting).

Ti tudi dobro poskrbita, da ob prepognjenem telefonu skoraj ni špranje med zgornjim in spodnjim delom zaslona.

Nevidnost in mehansko odpornost pregiba na pametnem telefonu Huawei P50 Pocket njegovi snovalci pripisujejo dvema novima lastnima tehnologijama. Foto: Ana Kovač

Prepoznavna dva kroga na zadnji/zunanji strani

Zadnja stran telefona ima zelo prepoznavno podobo z dvema krogoma, ki pride še bolj do izraza ob sklopljenem telefonu.

Eden od krogov takrat postane pomožni zaslon z osnovnimi informacijami in prikazom obvestil (notifikacij), tudi navodil med navigacijo. Za druga opravila bo pač treba odpreti telefon in si privoščiti razkošje celega zaslona.

Ob zaprtem telefonu postane eden od krogov pomožni zaslon za pregled obvestil (notifikacij) in pomembnih informacij, kot so napotki med navigacijo. Foto: Ana Kovač

V drugem krogu pa so, podobno kot pri drugem članu družine P50, razporejene kamere, ki so, kot smo pri seriji P že (raz)vajeni, ena od glavnih točk telefona. Eno od teh so poimenovali super spectrum in je, obljubljajo, zmožna na posnetkih izluščiti podrobnosti, ki bi drugim kameram ostale skrite – tudi ob zelo skromni svetlobi.

Če bi imeli več časa za preizkus, bi se temu zagotovo posvetili s snemanjem različnih motivov v različnih (predvsem svetlobnih) okoliščinah.

Značilna in prepoznavna dva kroga na zadnji/zunanji strani pregibnega pametnega telefona Huawei P50 Pocket Foto: Ana Kovač

V sredini zgornjega dela zaslona je pikica, ki uradno velja za kamero spredaj, a je zaradi pregibnosti za selfije še vedno preprosteje uporabiti glavno kamero.

Programje je skoraj enako kot pri P50 Pro, vključno s prilagoditvami uporabniškega vmesnika EMUI, ki so namenjene čim lažjemu upravljanju povezanih naprav (najbolje se, kakopak, obnese s Huaweievimi napravami).

Slika na zaslonu pregibnega pametnega telefona Huawei P50 Pocket (OLED, FHD+) se osvežuje 120-krat v sekundi, zato bo kos tudi najbolj dinamičnim vsebinam. Foto: Ana Kovač

Pametni telefon Huawei P50 Pocket

Dimenzije: 170 x 75,5 x 7,2 milimetra odprt, 87,3 x 75,5 x 15,2 milimetra (prepognjen)

Masa: 190 gramov

Procesor: osemjedrni Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (1 x 2.84 GHz Kryo 680 + 3 x 2.42 GHz Kryo 680 + 4 x 1.80 GHz Kryo 680); GPU: osemjedrni Adreno 660

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov, nadgradljivo z nanokartico do 256 gigabajtov na mestu za SIM2

Zaslon: glavi zaslon OLED, 6,9-palčni (17,5 centimetra), ločljivost 1.188 x 2.790, 1,07 milijarde barv, 442 pik na palec; zaslon na pokrovu OLED, 1,04 palca, ločljivost 340 x 340 pik, 328 pik na palec

Kamera zadaj: trojna ("super spectrum" z ločljivostjo 32 milijonov pik inn f/1.8, širokokotna True‑Chroma z ločljivostjo 40 milijonov pik, ultra široka z ločljivostjo 13 milijonov pik in f/2.2), LED-bliskavica, HDR, panorama, stabilizacija z umetno inteligenco (AIS)

Kamera spredaj: širokokotna selfie kamera z ločljivostjo 10,7 milijona pik

Akumulator: litij-polimerski, 4.000 miliamperskih ur, neodstranljiv, hitro žično polnjenje (40 wattov), povratno brezžično polnjenje (pet wattov), ni brezžičnega polnjenja

Operacijski sistem: HarmonyOS 2.0 z uporabniškim vmesnikom EMUI 12

Vmesniki: GPS z A-GPS, do tri dodatna frekvenčna območja (GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC), USB-C 3.1, čitalnik prstnih odtisov, akcelerometer, žiroskop, kompas, barometer

Povezljivost: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 2,4 gigaherca in pet gigahercev, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, NFC, nanoSIM, Dual SIM, 4G LTE (pasovi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41), HSPA 42,2/5,76 megabita v sekundi, LTE-A

Sklepna beseda

Preizkušanec je bil bele barve, na naši celini pa bo P50 Pocket na voljo tudi v zlati.

Spodnja stran pregibnega pametnega telefona Huawei P50 Pocket Foto: Ana Kovač Natančnega datuma začetka prodaje nam Huawei še ni zaupal, vemo pa, da bo priporočena redna maloprodajna cena za Huawei P50 Pocket kar 1.299 evrov.

Ali je to veliko? Vsekakor, a kdor razmišlja o pregibnem telefonu, se bo moral sprijazniti s tem, da se njihove cene zdaj gibljejo v teh okvirjih. Nedvomno pa se je Huawei s tem svojim novincem tudi na področju pregibnih telefonov častno vrnil v dirko najboljših in najprestižnejših.

Kaj nam je bilo všeč:

- podoba,

- skoraj povsem brezšivna pregibnost,

- kamere.