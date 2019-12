Dame in gospodje, spoznajte vznemirljivo prihodnost mobilnih naprav

Samsung Galaxy Fold je res nekaj povsem novega in drugačnega. Očara v prvem, drugem in vsakem naslednjem hipu, a obenem ne jamči, da mu bo uspelo prestati mehanska tveganja, ki jih prinaša vsakdanja raba. Sladko-grenke vtise zaokroža kislo-pekoča cena.

Povedal bom kar naravnost: to je eden najbolj edinstvenih pametnih telefonov, kar sem jih kdaj preizkusil. Od prvega trenutka, ko sem ga za sicer kratek čas prejel v roke, ga občudujem zaradi številnih njegovih poželenja vrednih značilnosti – ne nazadnje že zato, ker zagotavlja veliko dragocenega zaslonskega prostora, a kljub temu zaradi svoje pregibnosti udobno zleze v ne preveč tesen žep.

A že pri njegovi ceni se ustavi in postane v hipu jasno, da se bo moralo najino prijateljstvo končati takoj po koncu tega preizkusa (in še preden spoznam vse njegove močne in šibke točke).

Da, avantgarda ima svojo ceno, a nobenega dvoma ni, da je Samsung Galaxy Fold mejnik, ki bo usmerjal razvoj pregibnih telefonov v prihodnje. A pojdimo po vrsti.

Ta navdušujoči prehod iz malega v veliko

Pričakovali smo ga že spomladi, a na police trgovin prihaja zdaj (pravzaprav še ne, ker so vse predvidene količine tudi v Sloveniji dobile svoje lastnike že v predprodaji). V tega dobrega pol leta so, kot pravijo, odpravili nekaj njegovih šibkih točk, predvsem občutljivost zaslona, zlasti na pregibu, in vzdržljivost pregibnega dela.

Zložen pregibni telefon Samsung Galaxy Fold se udobno prilega eni roki. Foto: Bojan Puhek

Že na fotografijah je obljubljal, da bo navdušil, in prvi stik z njim je ta pričakovanja izpolnil in presegel. Ni kaj, prehod iz tistega majhnega in ne povsem izkoriščenega 11,7-centimetrskega zaslona (4,6 palca), ko je zložen, v veliki tablični zaslon, ki meri 18,5 centimetra (7,3 palca) in se prikaže, ko ga odpremo, prepriča.

Za vse tiste, ki morajo prvi imeti vse, kar je novo, in si to lahko kljub zelo visoki ceni privoščijo, dvoma o upravičenosti nakupa ni. Za tiste, ki želijo prvi imeti in pokazati nekaj povsem drugačnega in luksuznega, Samsung Galaxy Fold ponuja točno to.

Prostorsko razkošje notranjega velikega zaslona pametnega telefona Samsung Galaxy Fold Foto: Bojan Puhek

Ni le še en običajen telefon

Sicer eleganten material zadnje strani je tudi zbiralnica prstnih odtisov, a se temu zelo preprosto izognemo z uporabo priloženega tankega ovitka, ki do neke mere varuje tudi druge potencialno občutljive dele telefona.

Pregibnost je namreč zahtevala, da velik zaslon ne more biti iz močnega stekla, temveč je iz polimera, za katerega Samsung opozarja, da zahteva skrbnejšo obravnavo. Je pa zato zunanji, torej manjši zaslon iz stekla Gorila Glass, ki je veliko odpornejše od polimera na notranjem, torej velikem zaslonu.

Zunanji, to je manjši zaslon pametnega telefona Samsung Galaxy Fold je iz stekla Gorila Glass. Foto: Bojan Puhek

Novosti niso poceni – Fold to dokazuje

Toda večina nas le nima namena odšteti dveh povprečnih slovenskih mesečnih plač samo zato, da bi prvi imeli v žepu kos prihodnosti v nastajanju. Čeprav dobrodošle (ker ni analognega 3,5-milimetrskega vhoda za stare slušalke), niti priložene Samsungove brezžične gumbaste slušalke (Buds), ki so sicer vredne več kot sto evrov, ne spremenijo vtisa, da je cena res (pre)visoka.

Bomo raje še naprej občudovali Samsung Galaxy Fold od daleč, mu priznali, da res predstavlja pomemben in konceptualno velik korak, ter še počakali z nakupom in ob tem razmišljali, kaj bi bilo na njem lahko še boljše.

Spominjamo se še, koliko je bilo treba odšteti za prve (pametne) telefone, ki v primerjavi z današnjimi napravami niso niti najmanj zmogljive – pravzaprav to velja za vse nove tehnologije takoj ob prihodu na trg.

Obeti pregibne prihodnosti so privlačni

Toda že kratko snidenje s pregibnim pametnim telefonom Samsung Galaxy Fold je bilo nedvomno zelo prijetna izkušnja – ne samo zaradi tega, kar je pokazal, temveč tudi zaradi tistega, kar bi lahko prinesla prihodnost pametnih telefonov, ki jo nakazuje.

Pri Samsungu so presodili, da je njihov Galaxy Fold zdaj že dovolj zrel, da mu namenijo preizkus vsakdanje uporabe. Prvi vtisi bi jim lahko pritrdili, a samo čas, predvsem pa število opravljenih pregibov bo lahko odgovorilo na vprašanje, ali je največja konceptualna prednost pametnega telefona Samsung Galaxy Fold obenem njegova mehanska in siceršnja najšibkejša točka.

Zaradi pregibnosti pametnega telefona Samsung Galaxy Fold velik zaslon ne more biti iz močnega stekla, temveč je iz polimera, za katerega Samsung opozarja, da zahteva skrbnejšo obravnavo. Foto: Bojan Puhek

Čas bo končni sodnik

Prav tako nismo preizkušali (in veseli nas, da nas kakšen nesrečen pripetljaj ni prisilil v to), kaj bi se zgodilo s telefonom in predvsem zaslonom, če bi Folda po nesreči preveč pritisnil ali če bi se v zložen pregibni telefon vendarle prikradel kakšen večji in ostrejši tujek, ki bi nehote lomastil po zaslonu.

Poleg zaslona lahko trpi tudi tečaj, a pri Samsungu zagotavljajo, da mu niti 200 tisoč pregibov ne dela težav. Toliko jih pa res nismo naredili.

Velik zaslon zahteva zmogljiv akumulator

Kljub vsem potencialnim strahovom preprosto ne moremo mimo razkošja in udobja velikega zaslona, ko je Fold odprt. Zaslon je ravno prav velik za dva ali celo tri odprta okna hkrati, kot da bi imeli tablico, a brez njene zunanje velikosti.

Akumulator ponuja veliko nazivno zmogljivost, ki jo pravzaprav zelo potrebujemo, če veliko delamo z velikim zaslonom.

Pametni telefon Samsung Galaxy Fold ima tovarniško nameščen Android 9. Foto: Bojan Puhek

Samsung Galaxy Fold



Masa: 276 gramov

Dimenzije: 62,8 x 160,9 x 17,1 milimetra prepognjen, 117,9 x 160,9 x 7,6 milimetra odprt

Operacijski sistem: Android 9

Glavni zaslon (odprt telefon): 18,5 centimetra (7,3 palca), QXGA+ (2152 x 1536)

Manjši zaslon: 11,7 centimetra (4,6 palca), HD+ (1680 x 720)

Procesor: osemjedrni

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, ni možnosti razširitve s pomnilniško kartico

Akumulator: 4235 miliamperskih ur

Sprednja kamera zaprtega telefona: ločljivost 10 milijonov pik

Sprednji kameri odprtega telefona: ločljivost 10 in 8 milijonov pik

Zadnje kamere: ločljivost 16, 12 in 12 milijonov pik

Oglejte si začetne trenutke zbiranja naših prvih vtisov s pregibnim pametnim telefonom Samsung Galaxy Fold. #unboxing

Šest kamer

Samsung Galaxy Fold ima kar šest kamer. Štiri so dostopne ves čas: tri so zadaj, ena pa je spredaj, ko je telefon zaprt. Ko ga odpremo, pride tista osamljena kamera v isto ravnino z zadnjimi tremi kamerami, nad velikim zaslonom pa se razkrijeta dve sprednji kameri. Tako je v vsakem trenutku, ne glede na to, ali je telefon odprt ali zaprt, mogoče snemati in spredaj in zadaj.

Specifikacije kamer so zelo podobne tistim na pametnem telefonu Samsung Galaxy S10+. Tokrat bomo morali verjeti na besedo, da so primerljivi tudi fotografije in videi, ker nam kratek čas druženja s Foldom ni dal dovolj priložnosti za ustvarjanje ličnih fotografij. Sivo-oblačni, megleni in (pre)kratki decembrski dnevi ter popolna nefotogeničnost industrijske cone Stegne, kjer je naše uredništvo, gotovo niso bili v pomoč, da bi ta preizkus lahko izpeljali v razpoložljivem času.

Pri Samsungu so ocenili, da je njihov Galaxy Fold zdaj že dovolj zrel, da mu namenijo preizkus vsakdanje uporabe. Foto: Bojan Puhek

Velikost je pomembna

Ko je telefon zložen, ustvarja vtis, da imamo dva telefona drugega na drugemu, toda ob tej okrepljeni debelini je tudi skromna širina, ki nam ponovno omogoča nekaj, kar še pomnimo iz zgodnjih dni nastajanja mobilnih telefonov: upravljanje z eno roko. Obenem je ta ozkost nočna mora, če bi želeli na malem zaslonu tipkati prek tega malega zaslona.

Prvo, kar opazimo pri zaslonu odprtega telefona (pravzaprav je to nemogoče spregledati), je velikost – je skoraj 1,5-krat večji kot spoštovanja vreden veliki zaslon paradnega phableta Samsung Galaxy Note 10. Tako velik je, da sta imeli dve hkrati odprti aplikaciji več kot dovolj prostora zase, pa tudi tri se v resnici niso preveč gnetle druga ob drugi.

Manjši je morda le premajhen

Hkrati se ne moremo izogniti občutku, da manjši zaslon, tisti ob prepognjenem telefonu, ni dovolj izkoriščen. Tisti velik rob ob sliki spominja (tako kot debelina prepognjenega telefona) na neka prejšnja desetletja ali celo stoletja.

No, retro je včasih lahko "in", ampak tak zaslon z veliko roba težko štejemo za nekaj, kar bi nam zadoščalo za uporabo takrat, ko imamo na voljo samo eno roko ali ko iz kakšnega drugega razloga nočemo ali ne moremo odpreti velikega zaslona.

Prvo, kar opazimo pri zaslonu odprtega telefona Samsung Galaxy Fold (pravzaprav je to nemogoče spregledati), je velikost – je skoraj 1,5-krat večji kot spoštovanja vreden veliki zaslon paradnega phableta Samsung Galaxy Note 10. Foto: Bojan Puhek

Svetel in kontrasten zaslon, a s sredinsko črto, ki (ne) moti

Ko na Foldovem zaslonu odprtega telefona pogledamo še kaj več kot samo dimenzije, se kmalu prepričamo tudi o njegovi svetilnosti in močnih kontrastih, o značilnostih, ki jih imamo pri Samsungovih pametnih telefonih višjega razreda že za samoumevne. Da, to je HDR10+.

Pri določenih kotih in pogojih osvetljenosti pa na zaslonu le opazimo črto, kjer je pregib – to ostaja eden večjih izzivov za oblikovalce in snovalce prihodnjih pregibnih telefonov. Po drugi strani moramo priznati, da ta velikokrat (zlasti ob temni vsebini) niti ni tako zelo moteča glede na to, da vendarle omogoča popoln pregib zaslona. Z majhnimi koraki se daleč pride in prišlo se bo še dlje.

Ne moremo se izogniti občutku, da manjši zaslon, tisti ob prepognjenem telefonu, ni dovolj izkoriščen. Foto: Bojan Puhek

Kontinuiteta zaslonov

Vsekakor pa je izjemno dobra lastnost programja, da ob odpiranju Folda tisto, kar smo počeli na malem zaslonu, postane v trenutku dostopno na velikem, seveda ustrezno večje. Izjemno dobrodošlo predvsem pri pregledovanju spletnih strani, spletnih zemljevidov, navigacijskih aplikacij, elektronskih knjig, lastnih besedil, razpredelnic, predstavitev ter fotografij in videov. Pravzaprav vsega, velik zaslon je res izjemno veliko udobje.

V obratno smer, torej ob zapiranju telefona, pa ta prehod zahteva nekaj več igranja z nastavitvami, sicer med drugim telefon lahko pomisli, da končujete delo, in bo zaklenil zaslon z varčnim prikazom Always-On, tistim, ki prikazuje čas, datum in stanje akumulatorja.

Naj mu tokrat še bo, pomembneje je, da se lepo preslika, ko se telefon odpre, čeprav se vidi, da se marsikatera aplikacija še ne znajde z novim in za zdaj še nenavadnim razmerjem stranic zaslona, ki ga zagotavlja odprti Fold. Nekatere se sploh ne preslikajo, nekatere so videti čudno, a razvojna smer je kljub tem še manjkajočim korakom nedvomna.

Eden od presežnikov pametnega telefona Samsung Galaxy Fold je 12 gigabajtov delovnega pomnilnika. Foto: Bojan Puhek

Premierno je (skoraj) vedno dražje

Kot smo že zapisali, ima Samsung Galaxy Fold številne značilnosti letošnjih vrhunskih Samsungovih pametnih telefonov. Ima celo več pomnilnika, kar 12 gigabajtov, kar pride še kako prav pri večopravilnosti, ne pa tudi Samsungovega najhitrejšega 45-vatnega polnjenja Super Fast Charging (podpira le 25-vatnega) ter odpornosti proti vodi in prahu.

Tod Fold je od najnovejših notov približno dvakrat dražji. Seveda, ceno višajo velik zaslon, nov koncept pregibnosti, številne ure razvoja, raziskav in izboljšav – tudi pri oblačilih so nove kolekcije, zlasti z znanim oblikovalskim podpisom, dražje.

Toda če že odštejete toliko denarja, kolikor je cena novega Folda, se lahko upravičeno potolažite, da ste s tem vendarle dobili enega od najhitrejših pametnih telefonov tega trenutka. Zdaj že vemo, da tudi enega izmed najbolj posebnih.

Kaj nam je bilo všeč:

- velik zaslon s Samsungovim tradicionalno živahnim in kontrastnim prikazom,

- pregibnost, ki mu zagotavlja boljšo nosljivost ob tako velikem (notranjem) zaslonu,

- kontinuiteta zaslona oziroma prenosljivost slike zaslona z manjšega na večji zaslon,

- dva akumulatorja, ki tako velikemu zaslonu celo ob intenzivnejši uporabi največkrat zagotovita vsaj ves dan vzdržljivosti.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena, cena in še enkrat cena,

- šele čas bo pokazal, kako ranljiva sta zaslon in pregibni del,

- vzdržljivost posameznega polnjenja je močno odvisna od načina uporabe (velik zaslon krepko poveča porabo),

- debelina zloženega pregibnega telefona.