"255 evrov? Nor si, če kupiš kaj tak... Aha, zdaj razumem, zakaj."

Slušalke WF-1000XM3 niso za vsakega in tudi niso brez pomanjkljivosti, a svoje glavno poslanstvo, to je kakovostno predvajanje zvoka, opravljajo bolje od marsikaterega tekmeca, morda celo bolje od vseh.

Slušalke WF-1000XM3 niso za vsakega in tudi niso brez pomanjkljivosti, a svoje glavno poslanstvo, to je kakovostno predvajanje zvoka, opravljajo bolje od marsikaterega tekmeca, morda celo bolje od vseh. Foto: Matic Tomšič

Kakšne slušalke so Sony WF-1000XM3?

Gre za premijske ušesne "prave" brezžične slušalke, torej takšne, pri katerih ni res nobenega kabla, ki ponujajo aktivno odpravljanje šumov (Active Noise Control po angleško ali krajše ANC).

To pomeni, da slušalke prek vgrajenih mikrofonov poslušajo nizke zvočne frekvence iz okolice in proizvajajo lastne zvočne valove, ki so njihovo popolno nasprotje. Zvok iz okolice in zvok, ki ga proizvajajo slušalke, drug drugega s tem tako rekoč izničita, ostane pa le zvok, ki ga želi slišati uporabnik slušalk.

Pet razlogov, zakaj bi kupili slušalke Sony WF-1000XM3

Ko vklopiš aktivno odpravljanje šumov, okolica izgine.

Teh slušalk v nasprotju z modelom WH-1000XM3 sicer nismo mogli preizkusiti na letalu, a nekateri tuji preizkuševalci pravijo, da sprejemljivo utišajo tudi boeinga. Foto: Matic Tomšič

Pri slušalkah Sony WF-1000XM3 za aktivno odpravljanje šumov skrbi čip QN1e, ki je učinkovitejša različica tistega, ki ima to vlogo v Sonyjevih izvrstnih slušalkah večjega formata WH-1000XM3.

Ko slušalke nadeneš in vklopiš, se potopiš v tišino. Sploh tisti, ki aktivnega opravljanja šumov niso preizkusili še nikoli, bodo šokirani: sogovornika namreč ni več mogoče slišati, pa čeprav stoji v neposredni bližini, drveč avtomobil, avtobus in vlak ali pa ropotajoč sesalec tako rekoč utihnejo.

Ker imamo možnost primerjave, menimo, da so slušalke WF-1000XM3 pri odpravljanju šumov vsaj tako dobre kot večji model WH-1000XM3, ki na trgu sicer velja za kralja utišanja zvokov iz okolice.

Nekaj zaslug za to imajo tudi čepki, ki se zelo dobro prilegajo večini ušes (več o tem malce nižje).

Aktivno odpravljanje šumov je mogoče tudi spreminjati na dva načina: z vklopom ambientnega zvoka, ki v slušalke prepušča nekaj zvokov iz okolice in je zaradi tega lahko priročen v prometu ali v gneči, in z vklopom prilagodljivega načina, ki raven odpravljanja šumov prilagaja glede na to, ali stojimo, sedimo ali hodimo.



Slušalke Sony WF-1000XM3 uporabniku ponujajo tudi nekaj zelo priročnih prijemov za upravljanje s predvajanjem zvoka: če odstranimo samo eno od slušalk, se aktivira senzor za bližino in ustavi predvajanje za tako dolgo, dokler je ne vstavimo nazaj v uho. Podobno kot pri večjem modelu WH-1000XM3 se, če z roko prekrijemo eno od slušalk, začasno prekine aktivno odpravljanje šumov, da lahko slišimo, kaj se dogaja v okolici. Foto: SONY

Oba je po naših izkušnjah sicer najbolje prezreti, ker je njuno delovanje pogosto nekonsistentno (morda je pogojno uporaben ambientni zvok), in preprosto uporabljati odličen privzeti način (Noise Cancelling) za aktivno odpravljanje šumov. O tem, kako zelo dober je, veliko pove podatek, da nismo niti enkrat začutili potrebe po zvišanju glasnosti, ker bi nas motili zvoki iz okolice.

Kakovost zvoka je odlična.

Slušalke Sony WF-1000XM3 blestijo predvsem pri poslušanju glasbe in so na tem področju morda celo najboljše slušalke na "čepke", kar smo jih preizkusili do zdaj.

Na kožo so še posebej pisane tistim, katerih glasbeni okus vključuje veliko basov, saj odlično poudarijo nizke tone, a ne tako, da bi poslušalcu donelo v grlu. Slušalke sicer pri poslušanju tako rekoč vseh žanrov ponujajo veliko globine in predvsem jasnosti zvoka - nemalokrat se bo zgodilo, da bo uporabnik v določeni pesmi slišal podrobnost, ki je do takrat ni še nikoli.

Kljub temu, da lahko kakovost zvoka samo pohvalimo, je treba poudariti, da to niso slušalke za pravega audiofila - kdor želi najboljšo izkušnjo poslušanja zvoka, bo moral seči po dražjih slušalkah polne velikosti. V primerjavi z modelom WH-1000XM, na primer, slušalke WF-1000XM3 ne podpirajo kodeka aptX HD, ki glasbene datoteke med prenašanjem prek Bluetootha obdela manj in s tem omogoča čistejši ter kakovostnejši zvok, in Sonyjevega lastnega zvočnega standarda oziroma kodeka LDAC, ki je prav tako namenjen zmanjševanju izgube kakovosti zvoka pri predvajanju prek povezave bluetooth. Foto: SONY

Slušalke znajo tudi ogromno izvleči iz zvoka slabše kakovosti, na primer iz pesmi, ki jih ima uporabnik shranjene v formatih MP3 ali AAC. Za to skrbi Sonyjeva tehnologija DSEE HX, ki takšnim zvočnim datotekam povrne določene informacije, ki so jih izgubile s stiskanjem na manjšo velikost, in jih približa kakovostnejšim formatom glasbenih datotek, kot je FLAC.

Dolgo trajanje in hitro polnjenje baterije.

Etui je za povprečen žep morda celo malce prevelik, a se za to odkupi z do 50 odstotkov višjo kapaciteto od tekmecev. Večina polnilnih postaj drugih slušalk namreč zadržuje dovolj naboja za dve dodatni polnjenji, Sonyjev pa za tri. Foto: Matic Tomšič

Sony pravi, da slušalke z enim polnjenjem zdržijo do šest ur uporabe z vklopljenim aktivnim odpravljanjem šumov. Verjeti mu bomo morali na besedo, saj nam jih med nekajdnevnim preizkusom kljub zelo pogosto uporabi niti enkrat ni uspelo povsem izprazniti.

Eden od razlogov za to je etui, ki hkrati deluje kot shramba in polnilna postaja za slušalke. Te je v etui zaradi zmanjšanja tveganja za izgubo pametno pospraviti vsakič, ko jih snameš, s tem pa se slušalke polnijo sproti in sicer zelo hitro - že deset minut v etuiju je dovolj za uro in pol poslušanja. Etui medtem zadržuje dovolj naboja za tri popolna polnjenja.

Povezava med slušalkami in telefonom se zlepa ne prekine.

Slušalke Sony WF-1000XM3 "vlečejo" kakšnih deset metrov daleč in se zelo dobro obnesejo tudi v zaprtih prostorih, kjer med njimi in pametnim telefonom, s katerim so povezane, stojijo stene. Foto: Matic Tomšič

Tako stabilne povezave med brezžičnimi slušalkami in pametnim telefonom, kot jo nudijo Sony WF-1000XM3, še nismo izkusili. Poglavitni razlog za to je dejstvo, da se s pametnim telefonom hkrati povezuje vsaka slušalka posebej in ne zgolj ena, ki bi povezavo nato delila še z drugo, kar je sicer pogosta lastnost večine podobnih brezžičnih slušalk.

Takšen način povezovanja botruje izboljšani stabilnosti brezžičnega stika med slušalkami in virom zvoka, zaradi česar tudi enkrat nismo čutili potrebe, da bi v aplikaciji Sony Headphones Connect izbrali možnost, ki v ospredje postavlja kakovost povezave bluetooth in ne kakovost zvoka.

Namestitev aplikacije Sony Headphones Connect je za uporabnika slušalk Sony WF-1000XM3 skoraj nujna, saj ponuja dostop do naprednih funkcij, ki jih zgolj z navideznimi gumbi na slušalkah ne dosežemo. Foto: SONY

Udobje in prilagodljivost.

Ker so lahke, posamezna tehta samo 8,5 grama, je lahko pozabiti, da slušalke sploh nosiš. Zelo pomembno vlogo pri tem imajo tudi silikonski čepki: ob paru, ki je na slušalke nameščen privzeto, kupec v kompletu dobi še pet dodatnih parov, ki se prilegajo tako malo ožjim kot precej širšim vhodom v ušesni kanal.

Silikonske čepke je v nasprotju s številnimi drugimi slušalkami, pri katerih je treba konkretno telovaditi, da jih dobiš dol in nato spet gor, pri slušalkah Sony WF-1000XM3 mogoče sneti in namestiti razmeroma preprosto. Foto: Matic Tomšič

Takšna prilagodljivost čepkov sicer ni pomembna le z vidika udobja, temveč tudi zaradi izboljšanja kakovosti zvoka: dobro tesnjenje namreč deluje tudi kot pasivni izolator zvokov iz okolice in s tem pomaga aktivnemu odpravljanju šumov.

Štirje razlogi, ki bodo nekaterim morda predstavljali oviro do nakupa slušalk Sony WF-1000XM3

Preden začnemo z naštevanjem pomanjkljivosti slušalk Sony WF-1000XM3, je treba opozoriti, da nobeden od spodaj naštetih razlogov ni res pravi minus, zaradi katerega bi bilo nakup teh slušalk mogoče odsvetovati. Bolj gre za pikolovstvo, ki si ga po našem mnenju glede na to, da slušalke stanejo več kot 250 evrov, lahko privoščimo.

Ni možnosti spreminjanja glasnosti zvoka neposredno na slušalkah.

To je pomanjkljivost slušalk Sony WF-1000XM3, ki bo šla marsikomu verjetno najbolj v nos. Za vsako povečanje ali znižanje glasnosti je treba v roke vzeti pametni telefon, kar lahko glede na to, da imajo slušalke desetmetrski domet, pomeni tudi nekaj sprehajanja.

Glede na to, da imajo slušalke Sony WF-1000XM3 kar velike "ledvičke", bi Sony nanje lahko vdelal navidezni drsnik, ki bi omogočal spreminjanje jakosti zvoka podobno kot pri večjem naglavnem modelu WH-1000XM3, kajne? Morda - a tovrstnega nadzora, ki bi bil tudi natančen, ni zares dobro naredil še noben drug proizvajalec podobnih slušalk, pa so poskusili že tudi nekateri največji, kot sta Bose in Sennheiser. Foto: Matic Tomšič

Sony bi lahko to pomanjkljivost rešil tako, da bi uporabniku dovolil dodelitev funkcije za povečanje jakosti zvoka gumbu na desni slušalki, znižanje glasnosti pa gumbu na levi slušalki, a bomo to možnost v aplikaciji Sony Headphones Connect iskali zaman.

S takšnim dodeljevanjem funkcij bi sicer izgubili preprost dostop do drugih ukazov, kot sta spreminjanje načinov za odpravljanje šumov ali prekinitev in nadaljevanje predvajanja glasbe, in bi morali za vsako upravljanje teh funkcij v roko vzeti pametni telefon.

Sony WF-1000X3M niso slušalke za športnike.

To trditev podpirata dva argumenta. Prvi je ta, da se slušalke z vodo ne razumejo najbolje, zaradi česar ob potenju začnejo drseti in, ko je vlage dovolj, zlahka tudi padejo iz ušes. Slušalkam tudi manjka kakršna koli odpornost proti vdoru vode: če jih dobro namočimo, lahko nehajo delovati.

Takole so slušalke Sony WF-1000XM3 videti od znotraj. Tesnil, ki bi preprečevala vdor vode, ni. Foto: SONY

Drugi argument je oblika slušalk. Zaradi velikih "ledvičk" so namreč izrazito neaerodinamične, kar pomeni, da že ob hitrejši hoji, kaj šele teku ali kolesarjenju, lovijo veter, ki ga lahko uporabnik zelo dobro sliši tudi kljub vklopljenemu aktivnemu odpravljanju šumov (in celo delujoči funkciji za izničenje šumov, ki jih povzroča veter).

Težko je oceniti, ali bo počasi že treba napolniti baterijo polnilnega etuija.

Ko slušalki pospravimo v kovinski etui, se začneta polniti, kar vemo zato, ker se na etuiju prižge rdeča lučka. Pogrešamo pa lučko, ki bi nam povedala, da se napolnjenost baterije v etuiju približuje ničli.

Baterija v etuiju se polni prek sodobnega priključka USB-C. Popolno polnjenje traja približno tri ure in pol. Foto: Matic Tomšič

Da bi vedel zagotovo, bi moral uporabnik to sproti računati z rednim spremljanjem napolnjenosti slušalk in polnilnih ciklov (eno polnjenje baterije v etuiju je dovolj za tri polnjenja slušalk). A tega ne bo počel nihče, zato je bolj varna možnost, da etui priklopimo na polnilni kabel vsakič, ko se spomnimo oziroma imamo čas.

Cena.



V tem razdelku jo omenjamo samo zato, ker bo ravno cena za marsikoga glavna ovira pred nakupom teh slušalk. Priporočena maloprodajna cena Sony WF-1000XM3 je 255 evrov, kar je zajetnejša številka od večine podobnih izdelkov na trgu.



A pozabiti ne smemo, da gre za elitnega predstavnika tržne niše "pravih" brezžičnih slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov, katerega tekmece lahko preštejemo na prste ene roke. Po mnenju številnih svetovno znanih tehnoloških medijev, kot so TechRadar, What Hi-Fi, Trusted Reviews in Engadget gre trenutno za celo najboljše tovrstne slušalke na trgu.

Preberite tudi: