Zloglasne antene na Hrvaškem burijo domišljijo neviht sitih Slovencev

Predelana fotografija, s katero so hrvaški šaljivci javnost na Facebooku kar preveč uspešno prepričali, da globalna elita prek ionosferskih anten na Hrvaškem nadzoruje in spreminja vreme. Foto: Facebook/Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje!

Predelana fotografija, s katero so hrvaški šaljivci javnost na Facebooku kar preveč uspešno prepričali, da globalna elita prek ionosferskih anten na Hrvaškem nadzoruje in spreminja vreme. Foto: Facebook/Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje! Foto: Facebook

Aktualno burno vremensko dogajanje v Sloveniji in bližnji okolici je kar precejšnje število uporabnikov družbenih omrežij spodbudilo k iskanju bolj eksotičnih razlag, zakaj je naša regija zadnja dva tedna na udaru rednih silovitih neurij z močnim vetrom in točo. Ena pogostejših je namensko spreminjanje vremena s tehnologijo za ionosferske raziskave HAARP, katerega antene naj bi bile nameščene kar na Hrvaškem. Gre za zgodbo, ki jo iz naftalina povlečejo ob skoraj vsakem od povprečja odstopajočem lokalnem naravnem dogodku, pa naj gre za nevihto, potres ali poplavo. Posebnost zgodbe je, da je šlo pravzaprav za preizkus, kdo vse je pripravljen verjeti bizarnim teorijam zarot.

Nemalo slovenskih in hrvaških uporabnikov družbenega omrežja Facebook je v zadnjih dneh, ki so jih zaznamovale nenehne nevihte, delilo članek iz decembra 2020, ki trdi, da neznane elite vreme nadzorujejo in z njim življenja ljudi uničujejo prek sistema HAARP. Ta naj bi bil nameščen na Petrovi gori na Hrvaškem, ki je blizu meje s Srbijo.

Članek, ki ga je od zadnjega tedna, ko je Slovenijo zajela tako rekoč neprekinjena serija močnejših neurij, delilo precej slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Facebook, ki verjamejo, da svetovna elita spreminja in nadzoruje vreme. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za predelavo izvirnega zapisa, ki je bil že leta 2015 objavljen na hrvaškem portalu dnevno.hr.

Zdaj že nekaj časa nedostopni članek z naslovom "PANIKA U HRVATA: Otkrivene stravične HAARP antene u Hrvatskoj? Nalaze se u hrvatskim šumama i u blizini ovog hrvatskog grada?!" je kot dejstvo navajal pričevanje neimenovanega vira, ki naj bi imel dokaz, da so hrvaške in globalne oblasti prikrile obstoj antenskega sistema HAARP.

Čeprav je že nekaj časa javno znano, da je bil avtor fotografij sistema HAARP na Hrvaškem zgolj šaljivec, številni uporabniki Facebooka na članek portala Dnevno.hr v zadnjih letih še vedno opomnijo vsakič, ko se nad Velebitom zberejo črni oblaki. Informacije v članku so dejstvo postale tudi za nekatere Slovence. Na Facebooku in v komentarjih pod vsebinami slovenskih medijev se namreč vsako leto ob močnejšem vetru, toči, prezgodnjem snegu ali razlivanju rek zgodi, da kdo krivdo za ekstremnejše vreme pripiše kompleksu HAARP na Hrvaškem: Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Sistem HAARP naj bi bil viden prek Googlovega zemljevida, od koder pa naj bi ga po ukazu ZDA izbrisali kar s Photoshopom, je bilo zapisano v članku, ki ga je na Facebook v zadnjih letih delilo na desettisoče uporabnikov.

Šaljivci, ki so preizkušali, koliko ljudi bodo lahko naplahtali, so postali žrtev lastnega uspeha

Informacijo, da je na Petrovi gori na Hrvaškem sistem za ionosferske raziskave HAARP, globalna elita pa to prikriva s Photoshopom, so v javnost poslali prek skupine na Facebooku z imenom Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje!.

Kot so kasneje razkrili sami, so bili administratorji skupine v resnici šaljivci, ki so želeli izvedeti, koliko uporabnikov Facebooka se bo ujelo na limanice oziroma bodo verjeli lažni zgodbi o antenah za spreminjanje vremena na Hrvaškem. Sami so tudi spremenili satelitsko fotografijo z Googlovega zemljevida, da je prikazovala domnevno polje anten HAARP:

Levo spremenjena fotografija, desno resnična. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na trnek šaljivcev se je ujelo več tisoč uporabnikov Facebooka, ki so lažno informacijo, da s Hrvaške nekdo spreminja vreme v regiji, množično delili med svoje prijatelje in sledilce ter se hudovali nad s Photoshopom spremenjeno satelitsko sliko.

Svoje delo so šaljivci pravzaprav opravili tako prepričljivo, da so jih po tem, ko so članom skupine Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje! razkrili, da je vse skupaj zgolj velika potegavščina, člani skupine obtožili izdaje, slepote in da so se prodali "svetovni eliti".

Administratorji skupine Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje! članom pojasnjujejo, da so jih v resnici naplahtali. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za hrvaški medij Jutarnji list so kasneje pojasnili, da je šlo za "preizkus človeške neumnosti" in da so lahkoverno množico, ki je verjela njihovim lažnim navedbam, poskusili pripraviti celo do tega, da bi se zbrala na Markovem trgu v Zagrebu.

Kaj je HAARP?



HAARP je okrajšava za High Frequency Active Auroral Research Program. Gre za raziskovalni kompleks na Aljaski, s katerim so znanstveniki ameriške vojske, natančneje ameriškega vojaškega letalstva, med letoma 2007 in 2014 preučevali ionosfero, enega od zgornjih slojev Zemljine atmosfere, in odkrivali morebitne načine za manipulacijo ionosfere za omogočanje hitrejše komunikacije.

Foto: Wikimedia Commons/vlada ZDA



Skopi podatki o poskusih znanstvenikov in skrivnostnost vojske glede sistema HAARP so vplivali na nastanek številnih teorij zarot, ki so zelo žive še danes. HAARP so mnogi obtožili manipulacije z vremenom, povzročanja potresov, načrtnih izbruhov vulkanov, nadzora misli in nekaterih še bolj za lase privlečenih dejanj, ki tako rekoč nimajo znanstvene podlage.



O tem, da bi antene lahko uporabili kot orožje, nekdanji vodilni znanstvenik HAARP Dennis Papadopoulos ni vedel ničesar.



"HAARP je videti nenavadno, znanstveniki pa smo bili od začetka projekta na Aljaski zavezani molku, zato je povsem razumljivo, da ljudje niso razumeli, kaj pravzaprav počnemo. Teorije zarot, ki so zaradi tega nastale, so zelo pretirane. Če bi res lahko poljubno upravljali vreme in povzročali potrese, bi tehnologijo patentirali in jo prodali na Wall Streetu," je leta 2014 dejal Papadopoulos.



Ameriška vojska je kompleks HAARP leta 2015 po koncu preizkusov nameravala uničiti, a se je po pogajanjih z znanstveniki in vlado ZDA odločila, da ga v uporabo preda akademikom. Zloglasne antene danes upravlja univerza aljaškega mesta Fairbanks, prve ionosferske poskuse so začeli izvajati leta 2017.

HAARP je bil kriv tudi za katastrofalni žledolom leta 2014

HAARP je bil v Sloveniji pred letošnjimi julijskimi neurji predmet najbolj goreče razprave v začetku leta 2014 po katastrofalnem žledu, ko se mnogi niso mogli sprijazniti z ugotovitvijo meteorologov, da je šlo za kruto igro narave.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To je bila voda na mlin zagovornikov teorij zarot, ki so HAARP skupaj z domnevnim škropljenjem kemikalij, ki naj bi ga izvajala zveza Nato, ožigosali za krivca za žledolom. Ker so številni ljudje tako zelo želeli verjeti, da je bila na delu višja sila, na kar je v svoji kolumni na Siol.net z naslovom Ljudstvo se je prebudilo opozoril tudi Miha Mazzini, je bilo zanimanje Slovencev za HAARP daleč največje prav v tistem obdobju.

Preberite tudi: