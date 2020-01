Zaradi nje bo letos še zelo skrbelo strice iz ozadja

V prihodnjih mesecih bo javno dostopnih postalo več kot sto tisoč dokumentov, ki razkrivajo manipulacijo javnega mnenja na mednarodni ravni in druge nezakonite dejavnosti razvpitega britanskega podjetja Cambridge Analytica.

Dokumente bo na novem profilu na družbenem omrežju Twitter (@HindsightFiles) razkrivala Američanka Brittany Kaiser. Gre za nekdanjo uslužbenko družbe SCL, starševskega podjetja Cambridge Analytice, ki je imela poln dostop do nekaterih najbolj strogo zaupnih dokumentov Analytice. Delala je namreč neposredno pod Alexandrom Nixom, ki je bil pred zaprtjem podjetja direktor Cambridge Analytice.

Zadeva Cambridge Analytica na kratko



Cambridge Analytica je imela sedež v tej zgradbi v Londonu. Foto: Reuters

Ruski raziskovalec Aleksandr Kogan je pred leti z dovoljenjem Facebooka profiliral 270 tisoč uporabnikov družbenega omrežja, ki so bili za deljenje svojih podatkov večinoma tudi plačani.



Kogan je izkoristil eno od dovoljenj, s katerim so se uporabniki strinjali, in sicer je lahko dostopal tudi do osebnih podatkov njihovih prijateljev na Facebooku. Raziskava je tako namesto dobrega četrt milijona zajela okrog 50 milijonov ljudi.



Kogan oziroma raziskovalno podjetje Global Science Research, ki je izvedlo študijo, je te podatke nato prodalo britanskemu podjetju Cambridge Analytica, ki je s pomočjo podatkov zgradilo profile ameriških volivcev.



Podjetje CA naj bi nato poskusilo neposredno vplivati na predsedniške volitve v ZDA leta 2016, znano je tudi, da so delovali v številnih drugih državah, s čimer se je na skriti kameri nevede hvalil nekdanji direktor Cambridge Analytice Alexander Nix.



"Tja bomo poslali lažnega bogataša, ki bo z vašim protikandidatom sklenil donosno fiktivno pogodbo za nakup zemljišča. Vse bomo posneli in imeli boste dokaz korupcije," je Nix na skriti kameri opisal, kako bi nasprotnika izmišljenega šrilanškega politika zvabil v past. "K njemu domov lahko tudi pošljemo dekleta. Ukrajinke, recimo. Vse bomo posneli in poskrbeli, da se bo videoposnetek kot vihar razširil po spletu," je še eno možnost ponudil Nix in dodal, da samo razmišlja na glas. A načinov je res veliko, je dejal. "Nihče ne bo nikoli izvedel, da smo vpleteni v volitve. Naredimo lahko lažne osebne izkaznice, lažne spletne strani. Lahko se pretvarjamo, da smo študentje, ki delajo raziskavo za seminarsko nalogo, lahko smo turisti. S tem imamo veliko izkušenj," se je pohvalil Nix. Foto: Reuters

Kakšne so bile razsežnosti mednarodnih operacij, bodo zdaj najverjetneje pokazali dokumenti, ki jih bo prek Twitterja izdajala Brittany Kaiser.

Volitve v ZDA, brexit in še marsikaj drugega

Kaiserjeva je na Twitterju zapisala, da bodo dokumenti javnosti ponudili bolj podroben vpogled v zakulisno vmešavanje Cambridge Analytice v ameriške predsedniške volitve leta 2016, poskuse vplivanja na številne druge volitve in izid brexita ter številne kampanje zbiranja osebnih podatkov po vsem svetu. Cambridge Analytica naj bi iz senc delovala v vsaj 65 državah.

Brittany Kaiser je po zaprtju Cambridge Analytice leta 2018 najprej pobegnila na Tajsko, nato pa vzpostavila stik z britanskimi oblastmi in jim predala dokumente, ki jih namerava zdaj pokazati tudi javno. O zadevi Cambridge Analytica je pričala tudi pred britanskim parlamentom. Foto: Reuters

Prek profila na Twitterju je Kaiserjeva že izdala nekaj arhivov z dokumenti, ki zadevajo odnose na relaciji ZDA-Iran, ameriško državno varnost in zbiranje podatkov v Keniji in Maleziji.

V arhivu Iran je, zanimivo, seznam volitev v Evropi leta 2017, na katerem so omenjene tudi takratne predsedniške volitve v Sloveniji, kot oseba za stik pa je naveden nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

