Za isti denar dobimo vedno več tehnologije, a se naša poraba zanj povečuje – zakaj?

Kaj bomo videli na letošnjem sejmu IFA v Berlinu (6.)

Na področju izdelkov potrošniške elektronike in komunikacijske tehnologije se odlično vidi, da smo potrošniki pripravljeni plačati več, če vemo, kaj in koliko več bomo dobili za več svojega denarja.

Lanski posamezni nakupi so bili do tri odstotke dražji kot leto prej, čeprav lahko vsako leto enaka vsota denarja kupi več tehnološke zmogljivosti. Sklep: pripravljeni smo plačati več za tisto, kar nam pomeni več. Foto: Srdjan Cvjetović

Zadnje čase pogosto slišimo, da se svet pobira iz recesije, a redko kje so krivulje tako strmo obrnjene navzgor kot pri izdelkih potrošniške elektronike. Ne le, da prodaja na sploh narašča, temveč se želje kupcev vidno usmerjajo k napravam, ki ponujajo večjo dodano vrednost in so zato tudi dražje.

To je le eden od sklepov obsežnih svetovnih raziskav trga in potrošniških navad, ki jih organizatorji berlinskega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA tradicionalno predstavijo na svoji napovedni svetovni konferenci mediji, ki je vsako leto približno štiri mesece pred dogodkom.

Zakaj kupujemo potrošniško elektroniko v trgovinah, zakaj pa prek spleta?

Cenimo vsestranske in varčne naprave

Na področju gospodinjskih aparatov so dejavniki, ki potrošnike prepričajo, da sežejo globoko v žep, ustvarjalnost in njena smiselna izvedba v izdelku, okoljska in energetska prijaznost in primernost za večje število opravil z eno samo napravo.

"Ne opažamo le zdravega razvoja vedno večjega števila držav in regij, temveč tudi krepitev nekaterih tržnih in potrošniških smernic, a tudi izjemno velike razlike po posameznih državah in vrstah izdelkov," je zbranim nekaj več kot 350 medijskim predstavnikom iz več kot 50 držav povedala Natalia Andrijevska, ki je pri družbi GfK svetovna direktorica za področje velikih gospodinjskih aparatov. "Videti je, da je trend pametnih domov končno prišel tudi v resničnost trga gospodinjskih aparatov.".

iMožgani imajo veliko moč

Največji motorji porabe za potrošniško elektroniko, to je najmlajša starostna skupina, ki ji rečejo kar iMožgani (iBrains), zlasti cenijo tiste pametne telefone, mobilne naprave, pametne televizorje in ustvarjalne gospodinjske aparate, ki jim omogočajo čim bolje narediti čim več opravil v čim krajšem času, so še ugotovili analitiki družbe GfK, katerih rezultate so predstavili na letošnjem napovednem dogodku IFA za medije.

Ne le, da na mladih svet ostaja: že zdaj so iMožgani

Letos še več optimizma

V letu 2017 smo tako v povprečju za izdelke potrošniške elektronike, gospodinjskih aparatov in komunikacijske tehnologije namenili okrog tri odstotke več kot leto prej.

Napovedi za letošnje leto dopuščajo še več optimizma. Letos namreč napovedujejo, da bomo za povprečen posamezni nakup porabili med enim in petimi odstotki več kot lani. Optimizem, ki bi ga bile številne panoge še kako vesele.

Koliko je lani znašala povprečna cena posamezne naprave

Televizorji: 502 ameriška dolarja (422 evrov)

Hišni avdio: 272 ameriških dolarjev (229 evrov)

Digitalni fotoaparati: 564 ameriških dolarjev (474 evrov)

Mobilni in pametni telefoni: 320 ameriških dolarjev (269 evrov)

Pralni stroji: 351 ameriških dolarjev (295 evrov)

Sesalniki: 149 ameriških dolarjev (125 evrov)