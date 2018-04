Morda bo prav ta naprava rešila vaš zakon!

Kaj bomo videli na letošnjem sejmu IFA v Berlinu (2.)

V obilni ponudbi raznih naprav za spremljanje zdravja in zdravih navad izstopa ena, ki obljublja nekaj res pomembnega: rešitev velike nočne more številnih parov, ki živijo skupaj.

Beurer SL 70 v povezavi s pripadajočo mobilno aplikacijo skrbi za celovito spremljanje kakovosti spanja, predvsem pa pomaga pri zdravljenju smrčanja in - za pare najpomembnejše - odpravljanju vsakonočnega "žaganja".

Po nekaterih raziskavah je smrčanje vsaj enega od zakoncev razlog, da kar četrtina poročenih noči preživlja in prespi v različnih prostorih. To je samo eden od načinov, kako lahko ta hrupna motnja spanja oddaljuje pare in njihov odnos postavlja na preizkušnjo.

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, bi vas utegnila zanimati naprava nemškega proizvajalca Beurer, ki v kombinaciji s pripadajočo mobilno aplikacijo obljublja bolj zdravo spanje in veliko več mirnih noči, ki jih zdaj pogrešajo zaradi smrčanja vsaj enega od zakoncev.

Pomaga v štirih od petih primerov

Beurer SL 70 je sicer lanski izdelek, a ga bo nemško podjetje, ki se je na področje digitalnih pripomočkov priselilo s povsem drugega področja delovanja, grelnih blazin, prav gotovo tudi letos pokazalo in predstavljalo na svoji berlinski stojnici sejma IFA. Tudi nas je izmed vseh naprav v njihovem res zajetnem katalogu pritegnil zaradi izvirnosti in obetov za lepše življenje parov.

Rešitelj zakonov, kot mu radi rečejo, je videti kot slušalkica, ki se jo, ko je napolnjena z energijo, tik pred spanjem namesti za uho. Posluša morebiten hrup in vibracije, ko pa jih zazna in je jasno, da so te posledice smrčanja, poskuša z diskretnim, a vztrajnim zvokom in vibracijami smrčečega, po možnosti celo tako, da ga ne zbudi, prepričati, da naredi tisto, kar učinkuje v 80 odstotkih primerov.

Bočni položaj rešuje življenja (tako in drugače)

Večina ljudi namreč smrči, ko leži na hrbtu, in jih že premik na bok uspešno in učinkovito utiša (na veliko veselje tistih, ki spijo ob njih). Beurer SL 70 poskrbi, da se smrčač prestavi v bočni položaj, in ga ob tem največkrat ne zbudi.

Kako lahko preverite, ali bi vam ta slušalka lahko pomagala? Preprosto, če smrčite vsaj občasno in se ob vašem premiku na bok "žaganje" vendarle ustavi, je SL 70 točno to, kar si bo vaš partner zelo želel.

Če pa ste med manj srečnim preostankom oziroma med 20 odstotki tistih, ki smrčijo tudi v bočnem položaju, je vaše smrčanje po vsej verjetnosti posledica neke resnejše (dihalne) motnje in boste namesto te slušalke pomoč morali poiskati po zdravniku.

Analiza spanca za boljšo zdravniško pomoč

Preprečevalec smrčanja je prek povezave bluetooth povezan s pripadajočo mobilno aplikacijo Beurer SleepQuiet, ki je na voljo za operacijska sistema Android in iOS, kar omogoča celovito spremljanje kakovosti in trajanja spanja. Poudarek je seveda prav na analizi smrčanja: kdaj, kako dolgo, kako glasno.

Preprečevalec smrčanja je prek povezave bluetooth povezan s pripadajočo mobilno aplikacijo Beurer SleepQuiet, ki je na voljo za operacijska sistema Android in iOS

Te podatke o značilnostih spanja lahko uporabi zdravnik specialist, ki bo lažje zdravil to nadležno motnjo spanja tako za tistega, ki te zvoke proizvaja, kot tudi za tiste, ki so te zvoke prisiljeni poslušati.

Cena: za nekoga veliko, za nekoga pa neprecenljivo

Beurer SL 70 tako obljublja mirnejši spanec za vse, katerih smrčanje ni posledica nekih resnejših motenj. Toda koga bi morda lahko zbudila cena, ki znaša nekaj nad sto evrov.

Veliko? Na prvi pogled mogoče, a tisti, ki se ponoči budijo ob smrčečem partnerju, bodo morda ugotovili, da je to ena od boljših naložb v njihovem življenju.