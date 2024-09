"Mi smo hrbtenica digitalne Slovenije!"

V Telekomu Slovenije so ponosni zlasti na lasten razvoj, ki ga zagotavlja okrog tisoč zaposlenih razvojnih inženirjev, in storitve, ki so prilagojene posebnostim, željam in pričakovanjem slovenskih uporabnikov. Prepričani so, da jih prav to loči od ostalih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev in da je to temelj najvišje stopnje zadovoljstva uporabnikov, ki jo potrjujejo tudi neodvisne raziskave.

V vzdrževanje in razvoj svojega telekomunikacijskega omrežja je Telekom Slovenije v zadnjih desetih letih vložil več kot 680 milijonov evrov, je izpostavil podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek. Spomnil je, da ravno prek omrežja Telekoma Slovenije poteka kritična infrastruktura, in spomnil, da je imel samo Telekom Slovenije znanja in moč, da po lanskih katastrofalnih avgustovskih poplavah "pokrpa" omrežje v samo treh dneh.

"Imamo najzadovoljnejše uporabnike v Sloveniji!"

Dinamike rasti in razvoja ne bodo upočasnjevali – zgolj v zadnjem poldrugem letu so zmogljivost svojega mobilnega omrežja okrepili za približno tretjino, na segmentu pete generacije (5G) pa kar za trikrat. "Obračamo trende, povečujemo število uporabnikov, veliko uporabnikov se tudi vrača," je še povedal Škufca Zaveršek.

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek Foto: Siol.net

Med drugim je spomnil na neodvisne raziskave, ki so pokazale, da so prav uporabniki Telekoma Slovenije najzadovoljnejši uporabniki telekomunikacijskih storitev v Sloveniji, in na prizadevanja Telekoma Slovenije za odgovorno uporabo tehnologij. "Posebno pozornost namenjamo ozaveščanju uporabnikov vseh starosti o pasteh, ki jih prinaša digitalni svet, in spodbujamo odprto komunikacijo o tem," je še povedal.

Moč več kot tisoč lastnih razvojnih inženirjev

"Naših več kot tisoč razvojnih inženirjev postavlja izjemno visoke standarde kakovosti na slovenskem telekomunikacijskem trgu in smo še naprej na vseh ravneh pripravljeni na nadaljnje uvajanje najsodobnejših tehnologij," je povedala članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Vesna Prodnik. "Smo hrbtenica digitalne Slovenije," ji je potrdil Škufca Zaveršek.

Foto: Siol.net

V prihodnosti pričakuje uvedbo mobilne telefonije šeste generacije (6G) in kvantnih povezav ter še večjo vlogo in pomen umetne inteligence. "Vključevanje umetne inteligence v telekomunikacije ni le tehnološki trend, temveč je temeljni premik, ki bo preoblikoval industrijo v prihodnosti," je napovedala članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo.

NEO, še vedno edini resnično slovenski

Ravno umetna inteligenca je temelj platforme NEO, ki je pred šestimi leti v slovenske domove prinesla povsem nov način domače zabave. "Uporabniki so hitro prepoznali prednosti glasovnega upravljanja in izbiranja v slovenščini in zdaj že več kot tri četrtine vseh uporabnikov platforme NEO koristi izključno glasovne ukaze," je povedal direktor razvoja produktov in storitev pri Telekomu Slovenije Luca Borzatta. Platforma NEO ostaja edina svoje vrste z glasovnim modelom v slovenščini, uporablja pa jo več kot 200 tisoč uporabnikov, ki so v prvi polovici letošnjega leta izvedli 110 milijonov glasovnih ukazov.

Direktor razvoja produktov in storitev pri Telekomu Slovenije Luca Borzatta Foto: Siol.net

Borzatta je tudi javno predstavil novosti, ki jih uporabniki platforme NEO lahko pričakujejo še letos, med drugim sprotno prikazovanje podnapisov v slovenščini in angleščini, tudi ko jih izvirne oddaje nimajo, in celo s sprotnim prevajanjem iz angleščine v slovenščino ter še tesnejše združevanje pametnih telefonov in pametne televizije. "S to združitvijo smo pametno televizijo naredili še pametnejšo," je sklenil Borzatta.

Napredno in prodorno, a tudi odgovorno

"Dostopnost TV- in videovsebin kjerkoli in na vseh napravah je eden od razlogov, da se mobilni prenos podatkov v omrežju Telekoma Slovenije vsako leto poveča približno za tretjino, prihodnji trend se bo le še stopnjeval," je izpostavil direktor omrežja in storitev pri Telekomu Slovenije Matjaž Beričič. "Omrežje načrtujemo in nadgrajujemo skladno s potrebami uporabnikov, z naprednimi mehanizmi za kibernetsko zaščito in omrežno-nadzorno-storitvenim centrom pa zagotavljamo zanesljivo in varno delovanje storitev," je še pojasnil.

Direktor omrežja in storitev pri Telekomu Slovenije Matjaž Beričič Foto: Siol.net

Skladno s trajnostnimi prizadevanji je še povedal, da tudi pri načrtovanju in nadgradnji omrežja Telekom Slovenije posebno pozornost namenja energetski učinkovitosti in skrbi za okolje. "V desetih letih se je v našem mobilnem omrežju mobilni podatkovni promet povečal kar za 40-krat, ob tem pa poraba električne energije le za deset odstotkov," je razkril.

"Optika" je neprekosljiva

Vsi govorci so izpostavili, da so in bodo za nadaljnji razvoj digitalne Slovenije pomembne tudi zanesljive in varne povezave ter da samo optične povezave izpolnjujejo vse tovrstne zahteve in pričakovanja.

"Svoje uporabnike spodbujamo, da če imajo to možnost, starejše tehnologije zamenjajo z najsodobnejšim optičnim omrežjem, ki ga ves čas širimo in nadgrajujemo," je povedala direktorica razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije Katja Šajnovič.

Direktorica razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije Katja Šajnovič Foto: Siol.net

Še več novih storitev

"Naše storitve so zasnovane za poenostavljanje življenja, kar dokazuje tudi platforma NEO, a ker zaznavamo vedno večji delež nosljivih naprav v našem omrežju, smo razvili tehnološko rešitev, ki jo bomo ponudili še letos in bo uporabnikom omogočila uporabo enotne, svoje običajne klicne številke na več napravah, tudi različnih vrstah telekomunikacijskih in nosljivih naprav," je napovedala.

A to niso edine novosti, ki jih pripravljajo, je še povedala in dodala: "Vse, kar delamo, delamo z mislijo na uporabnike."