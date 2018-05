Retro podoba, visoka tehnologija (in vesoljska cena)

Kaj bomo videli na letošnjem sejmu IFA v Berlinu (4.)

Navzven je videti kot babičin stari radijski sprejemnik, a je v njem ogromno današnje tehnologije: to je 4G Radio iz italijanske tehnološko-oblikovalske hiše Radionovelli. Toda edinstvena naprava ima tudi edinstveno ceno.

V retro ohišju tega nenavadnega radijskega sprejemnika je, seveda, klasični sprejemnik za UKV in srednjevalovno frekvenčno območje, a tudi za digitalni radio (DAB). To pa je šele začetek: Radionovelli 4G Radio ima na dotik občutljiv zaslon premera 6,3 palca (16 centimetrov), deluje z operacijskim sistemom Android.

Vsebina na zahtevo prek številnih virov

Kot ime nakazuje, omogoča povezljivost z mobilnimi omrežji četrte generacije (LTE) s hitrostmi prenosa v smeri proti uporabniku do 150 megabitov v sekundi.

A če v pestri ponudbi radijskih postaj ne bi bilo želene glasbene vsebine, jo italijanski posebnež lahko predvaja tudi z optičnih medijev (CD ali DVD) ali prek ključkov USB, saj ima dva tovrstna vhoda. Vsebino na zahtevo je tako mogoče pridobiti na več načinov.

Novelli: Zvok sledi, kamorkoli greste!

Za zvok skrbi avdiosistem, ki po posameznem kanalu meri 30 vatov moči. Sistem stalne povezljivosti poskrbi, da zvok ne bo utihnil niti, ko zmanjka radijskega signala, zatrjujejo v družini Novelli, kjer so posebneža oblikovali. To po njihovih pojasnilih zagotavlja posebna patentirana tehnologija, s katero, kot so povedali, "zvok sledi uporabniku, kamorkoli gre".

Ob tem se radi pohvalijo, da je tudi proizvodnja v Italiji in da je zato ta njihova novost "Italijan" od glave do pete. Vgrajeno ima tudi spletno kamero, med predvajanjem glasbe po potrebi lahko poskrbi za razpoznavo izvajalca in naslova ali pa med drugim tudi izbiro po posameznem izvajalcu. Tu je tudi povezljivost Bluetooth, za vsak primer pa še dva mikrofona, je na napovedni globalni medijski konferenci sejma IFA napovedal Paolo Novelli, ki je zaščitil pravice za svoj izum.

4G Radio je lahko tudi trgovec

4G Radio lahko pomaga pri nakupu vstopnic za (glasbene) dogodke, ali z udeležbo na prizorišču ali s predvajanjem živega pretočnega videa.

Posebna tipka, za katero sicer ne vemo, ali bodo številni posegali po njej, pa omogoča pregledovanje "izbranih ponudb po izbiri ponudnika glasbenih storitev" (beri: oglase) in - če uporabnik tako želi - tudi njihov nakup.

Veliko razlogov za, tisoč razlogov proti (ali morda za koga tudi ne)

Če boste želeli med prvimi imeti to novo napravo, si jo lahko od 7. maja priskrbite v njihovi rimski trgovini, verjetno pa bi bilo preprosteje prek spleta – ali v njihovi trgovini ali v Amazonovi.

Toda mi ne bomo hiteli, ne glede na to, koliko bi ga želeli imeti, za kar imamo tisoč razlogov. Toliko evrov bo namreč znašala njegova maloprodajna cena.

Ali je to veliko? Da, da in ne. Da, ker je to skoraj ena cela povprečna mesečna plača. Da, ker za ta denar dobimo najboljše pametne telefone, ki bi jih gotovo lahko uporabili za večino opisanih opravil in še za marsikaj drugega. Ne, ker gre za poseben izdelek, ki nima prave primerjave na običajnem trgu, zato je v ceni pač upoštevan premijski pribitek, ki pri takih posebnežih ni nenavaden.

Eden od primerov takšnih pribitkov je tudi Porschejeva različica pametnega telefona Huawei Mate 10, ki je v primerjavi z redno različico več kot dvakrat dražji. A to je pač cena prestiža, ekskluzivnosti in posebnosti. Na to očitno računajo tudi v družini Novelli.