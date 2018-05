Priprava jedi je lahko doživetje, a največkrat želimo odlično jed čim hitreje na krožniku

Kaj bomo videli na letošnjem sejmu IFA v Berlinu (5.)

Digitalne inovacije v kuhinji nam pomagajo, da lažje nadzorujemo pripravo jedi, še vedno pa so zelo pomembne tudi inovacije v načinu priprave.

Včasih je najbrž kar nepravično, da med medijskim pokrivanjem sejma IFA v Berlinu dajemo večji poudarek potrošniški elektroniki in ob tem morda ustvarjamo vtis, da so na tem izjemno velikem sejmu svetovnega pomena gospodinjski aparati manj pomembni.

Tudi Slovenija ima svojega dobrega konja za dirko

Ne nazadnje so številni veliki in stalni razstavljavci prav s tega področja – med njimi slovensko Gorenje, pa tudi Samsung je na primer lani v Berlinu veliko bolj poudaril svoj pogled na digitalno kuhinjo prihodnosti kot svoje paradne konje iz sveta pametnih telefonov.

A ker so bili Velenjčani in Južnokorejci med tistimi, ki jih ni bilo na napovednem svetovnem medijskem dogodku letošnjega sejma IFA, je čast predstaviti svoj pogled, kako digitalne inovacije lahko izboljšajo naša kulinarična in gastronomska doživetja, pripadla nemškemu družinskemu podjetje Miele, ki bo prihodnje leto štelo vsega spoštovanja vrednih 120 let.

Eden od največjih adutov, s katerim nemški prozvajalec Miele računa, da bo kupce prepričal v novo serijo pečic Dialog, je bistveno hitrejša priprava ob ohranjeni vrhunski kakovosti.

Naj številke povedo svoje

Kako velike so predstavitve proizvajalcev gospodinjskih aparatov, najbolje ponazorijo številke. Podjetje, v katerem 46 odstotkov prihodkov od prodaje (vsi se gibljejo okrog štirih milijard) ustvarijo prav gospodinjski aparati, ima razstavni prostor, ki meri tri tisoč kvadratnih metrov. Približno sto garsonjer, če je tako lažje predstavljivo.

Lani so na njem pokazali okrog 400 svojih gospodinjskih aparatov, za stojnico in vse na njej in ob njej je skrbelo 250 (od skupaj 19.600) zaposlenih v družbi, ki jo danes vodita dva ustanoviteljeva pravnuka.

Pametna kuhinja je povezana kuhinja

Svojim približno 400 kuhinjskim napravam, ki se lahko pohvalijo s svojo "pametjo", bodo, so napovedali, sledile nove – predvsem tiste, ki bodo znale (zanesljivo) razumeti naš glas in upoštevati baše glasovne ukaze. To že vemo: še vedno nam je praviloma lažje kaj izgovoriti kot pa kaj natipkati ali se česa dotakniti.

Eden od trendov je, da razmere v kuhinji – na primer temperatura pečice, preostali čas priprave in podobno – lahko spremljamo kar prek povezanih mobilnih aplikacij. A ne le spremljamo: prek mobilne aplikacije bomo lahko te gospodinjske tudi upravljali na daljavo in iskali navdih z recepti (ob pogoju, da bomo po dolgem dnevu v službi imeli še dovolj časa in moči za ustvarjalnost v kuhinji, česar nam sicer niso povedali).

Čim bolje, čim hitreje

Seveda so pomembne inovacije tudi pri postopku priprave hrane. Pri Mieleju se radi pohvalijo, da so prav oni pred 35 leti prvi predstavili prvo vgradno pečico na paro, in so prepričani, da imajo še danes najbogatejšo ponudbo naprav, ki izkoriščajo prednosti priprave jedi na paro.

Proizvajalci poskušajo premikati meje mogočega tudi v kuhinji, zlasti zato, ker so na videz preprosti izzivi v praksi najtežje rešljivi. Kako doseči najboljše rezultate v najkrajšem času? Kako doseči enakomerno pripravljenost jedi?

Priprava jedi – v kocki ledu

Miele nam bo odgovore na ta vprašanja letos ponudil s svojo novo pečico Dialog. Obljublja celo, da lahko poskrbi za pripravo ribe v kocki ledu, ne da bi se ob tem ta kocka ledu stalila.

Revolucionarni izdelek bo imel tudi revolucionarno ceno: priporočena maloprodajna cena bo namreč le en majhen rdeč evrski bankovec manj kot osem tisočakov. Toda obljube o skrajšanem času priprave jedi so res mamljive ...