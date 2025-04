Tehnologija in eleganca z roko v roki: Mielejeve novosti premierno v Ljubljani

Sobotno dopoldne je v Mielejev salon privabilo številne obiskovalce, ki jih je z energičnim nastopom in prepoznavnim humorjem navdušil priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić. Popeljal jih je skozi zabavno kolo sreče in animiral občinstvo, ki se je z veseljem udeležilo tudi interaktivnih iger – razvrščanja perila in sestavljanja izbranega sesalnika. Spretni udeleženci so za nagrado prejeli praktične Mielejeve izdelke, vrhunec pa so predstavljale tri glavne nagrade – zmogljivi sesalniki Guard, ki so razveselili nove lastnike.

Foto: MIELE D.O.O.

Osrednji del dogodka je bila predstavitev najnovejših Mielejevih inovacij. Nova generacija pralnih in sušilnih strojev W2 in T2 Nova Edition je s svojo dovršenostjo in elegantnim dizajnom požela veliko pozornosti. Miele s svojo zavezanostjo načelu Immer Besser ponovno postavlja nove standarde v negi perila z revolucionarnim bobnom InfinityCare, prvim bobnom brez reber na svetu. Inteligentne funkcije, kot sta MotionReact in ComfortOpen, prinašajo preprostejše in učinkovitejše pranje in sušenje, ki sta prilagojena modernemu življenjskemu slogu. Prav tako je navdušila nova linija talnih sesalnikov Guard, ki združujejo napredno tehnologijo, izjemno udobje in prefinjen dizajn ter zagotavljajo higienično čistočo z vrhunsko zmogljivostjo in intuitivno uporabo.

Foto: MIELE D.O.O.

Za nepozabno kulinarično izkušnjo sta poskrbela priznana kuharska mojstra Igor Jagodic, JRE chef, ki je nagrajen tudi z Michelinovo zvezdico, in Igor Peresson. Prisotne sta navdušila s svojimi izvirnimi in okusnimi praznično obarvanimi kreacijami. Njune umetniško oblikovane jedi so bile prava poslastica za vse čute in so prispevale k edinstvenemu vzdušju dogodka.

Mielejeva pomladna centrifuga je znova potrdila, da je Miele blagovna znamka, ki sledi najnovejšim tehnološkim trendom in obenem ustvarja močne vezi s svojimi strankami. Dogodek je bil odlična priložnost za klepet, zabavo in predstavitev vrhunskih izdelkov v prijetnem ambientu. Gostoljubnost Mielejeve ekipe je zagotovila, da se je vsak obiskovalec počutil dobrodošlega in cenjenega, dogodek pa bo vsem prisotnim zagotovo ostal v lepem spominu.

Naročnik oglasnega sporočila je MIELE, D. O. O.