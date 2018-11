Z enim telefonskim klicem je povzročil tragedijo in si uničil življenje

Petindvajsetletni Američan Tyler Barriss je v torek na sodišču v ameriški zvezni državi Kansas priznal krivdo za serijo telefonskih klicev, s katerimi je na dom oseb, ki so ga razjezile na internetu, poskušal poklicati policijo. Ker je decembra lani po enem takem klicu zaradi nesporazuma s policijo nekdo dejansko umrl, bo Barriss za zapahi preživel najmanj 20 let, grozi pa mu celo dosmrtna kazen.

Kaznivo dejanje, ki ga je obtožen Tyler Barriss, je tako imenovani swatting. Beseda je izpeljanka iz okrajšave SWAT, ki predstavlja posebne policijske enote. Namen tistega, ki izvede swatting, je na dom svoje tarče z lažjo, da se tam dogaja nekaj groznega, napotiti policijo.



Do zob oboroženi pripadnik ameriških SWAT med policijsko akcijo. Foto: Reuters



Tyler Barris je to v preteklosti poskusil storiti že več desetkrat, vendarle pa se mu je posrečilo 28. decembra lani.

Smrt nedolžnega človeka je povzročil en evro

Znanec Casey Viner je Barrissa po izgubljeni bitki v računalniški igri in stavi, zaradi katere je bil ob dober evro, prosil, ali lahko policijo pošlje na naslov, ki mu ga je v šali posredoval Vinerjev nasprotnik v igri. To je bil Shane Gaskill, ki pa je Vinerju v resnici dal naključen naslov v mestu Wichita v ameriški zvezni državi Kansas.

Barriss je tja poklical iz knjižnice v Los Angelesu in dejal, da živi na navedenem naslovu, da je s strelnim orožjem ubil svojega očeta in da z njim zdaj meri v preostale družinske člane ter da je hišo polil z bencinom in jo bo zdaj zdaj zakuril.

Hiša, pred katero se je zgodila tragedija:

Pred hišo so se zgrnili pripadniki posebnih policijskih enot, kar je slišal njen pravi lastnik, 28-letni Andrew Finch. Ker ni vedel, kaj se dogaja, je stopil skozi vhodna vrata. Ker so bili policisti prepričani, da gre za oboroženega in nevarnega moškega, je eden od njih začel streljati in smrtno ranil Fincha.

V zaporu bo najmanj 20 let, grozi pa mu tudi dosmrtna kazen

Na sodišču v Kansasu, kjer poteka sojenje Barrissu, je 25-letnik v torek glede na sodni zapisnik priznal krivdo za kar 46 kaznivih dejanj, za katere ga bremeni obtožnica. Barriss je še pred usodnim 28. decembrom 2017 namreč policijo z lažno prijavo poklical več desetkrat, prijavljal pa je tudi grožnje z bombami in drugimi oblikami terorističnih napadov ter večkrat poskusil prevarati finančne institucije.

Tyler Barris na zatožni klopi. V ospredju je njegov odvetnik Mearl Lottman. Foto: Reuters

Barriss bo, če sodnik sprejme njegovo priznanje krivde, v zaporu prebil najmanj 20 let.

Sodnik se sicer lahko odloči tudi drugače in pošlje Barrissa v zapor do konca življenja. To mu novi zakon za preprečevanje kaznivega dejanja swatting in drugih lažnih policijskih prijav, ki so ga v ZDA sprejeli lani, glede na to, da je zaradi Barrissovega klica nekdo izgubil življenje, tudi omogoča. Izrek kazni je napovedan za 30. januar 2019.

