Umrl je dobičkar, ki je bogatel tudi na račun prevaranih Slovencev

Smrt Juhe Parhiale, umrl naj bi v spanju, še ni uradno potrjena, vendar pa so žalna sporočila na družbenih omrežjih v zadnjih 24 urah objavili številni nekdanji vidni člani mreže OneCoin, ki so se, ko je v OneCoinu zmanjkalo svežega denarja, v zadnjih letih odpravili iskat nove poslovne priložnosti, med drugim tudi v Slovenijo:

61-letni Juha Parhiala je bil ob Bolgarki Ruji Ignatovi, samooklicani kriptokraljici, ki se skriva neznano kje, in Švedu Sebastianu Greenwoodu, ki trenutno čaka na sojenje v ZDA, eden od ustanovnih članov piramidne sheme OneCoin.

Od nekaj sto pa do več deset tisoč evrov je med 10 tisoč in 15 tisoč Slovencev večinoma med letoma 2016 in 2018 vložilo v piramidno shemo OneCoin. V zameno za vplačilo so dobili paket z izobraževalnimi materiali s področja financ in pa, najpomembnejše, brezplačne digitalne žetone, ki so jih lahko pretopili v kriptovaluto onecoin. Tej bo cena čez leta močno narasla in lahko jo bodo prodali z velikim dobičkom, so takrat trdili zdaj že davno potuhnjeni promotorji OneCoina.

V OneCoinu je Parhiala sodeloval od samega začetka leta 2014 do leta 2017, ko je izstopil. V tem času je zaslužil ogromno denarja.

Med januarjem 2016 in junijem 2017 je bil po podatkih portala Business For Home, ki sešteva dobičke promotorjev v industriji mrežnega marketinga, največji tovrstni zaslužkar na svetu.

Juha Parhiala je bil desna roka Ruje Ignatove, domnevne ustanoviteljice OneCoina. Domnevne zato, ker se že nekaj časa šušlja, da je bil pravi idejni oče OneCoina v resnici prav Finec, ki je potencial za hiter zaslužek videl v prejšnjem tovrstnem projektu Ignatove, BigCoinu. Z njim je Ignatova leta 2014 novačila vlagatelje predvsem v jugovzhodni Aziji, a se je izkazal za neuspešnega. Foto: Instagram / Juha Parhiala

Na vrhuncu mu je mesečno v žep kapnilo kar 3,3 milijone evrov oziroma več kot 100 tisoč evrov dnevno. Kolikšen je bil njegov celoten izkupiček od sodelovanja v OneCoinu, ni znano.

Neuradne ocene vrednosti njegovega premoženja, ki ga sicer ni pridobil le z OneCoinom, temveč tudi z drugimi mrežami, omenjajo številke prek 100 milijonov evrov.

Foto: Facebook

Konstantin Ignatov, brat Ruje Ignatove, je na sojenju v New Yorku –v ZDA je v priporu od marca 2019, obtožen je finančne goljufije – sicer dejal, da je Juha Parhiala zaslužil še precej več od ocen portala Business For Home. Mesečno naj bi prejemal kar 20 milijonov evrov.

Živel je v raju za "veterane" piramidnih shem

Parhiala je po javno znanih podatkih dolgo živel na Tajskem, pred kratkim pa se je preselil v Dubaj. Ta velja za neke vrste varno hišo za organizatorje piramidnih shem, saj jih tamkajšnje oblasti tako rekoč ne preganjajo.

Skoraj vsi nekdanji vplivni člani OneCoina, ki so se pojavljali na mednarodnih predstavitvah, so nekaj časa živeli oziroma še vedno živijo prav v Dubaju.