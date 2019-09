Tudi v Slovenijo prihaja nova velika grožnja klasični televiziji

Od 1. novembra bo v več kot sto državah sveta gledalcem na voljo Apple TV+, spletna platforma za gledanje televizijskih serij in filmov. Gre za neposrednega tekmeca ponudnikom iste storitve, kot so Netflix, HBO Go, Hulu in prihajajoči Disney+, zaradi katerih v zadnjih letih na nekaterih razvitih trgih strmo upada število naročnikov in gledalcev klasičnih televizijskih shem . Apple je splavitev Apple TV+ zastavil zelo agresivno, kar ne bo všeč konkurenci, je pa voda na mlin uporabnikom.

Na platformi Apple TV+ si bo mogoče ogledati že obstoječe znane filme, TV-serije in risanke ter prihajajoče Applove lastne vsebine. Ameriški tehnološki velikan je marca letos namreč razkril, da se je vrgel v filmsko in televizijsko produkcijo.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in Steve Carell bodo nastopali v težko pričakovani Applovi humoristični nanizanki The Morning Show (Jutranja oddaja). Foto: Reuters

Apple sedi na 200 milijard evrov vredni gomili denarja in ta denar je nekako treba zapraviti.

Za produkcijo lastnih vsebin je Apple zato najel in najverjetneje tudi zelo dobro plačal nekatera največja imena šovbiznisa, kot so igralke in igralci Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Kristen Bell, Bill Murray, Ben Stiller, Chris Evans, Ewan McGregor in Jason Momoa ter režiserji Steven Spielberg, Sofia Coppola, Ron Howard, J. J. Abrams in M. Night Shyamalan.

Napovednik za TV-dramo See, ki jo je Apple napovedal včeraj:

Platforma Apple TV+ bo prek aplikacije Apple TV na voljo od 1. novembra. Apple pravi, da bodo dostop do storitve dobili gledalci v več kot sto državah sveta.

Med njimi bo skoraj zagotovo tudi Slovenija, saj je na Applovi lokalizirani slovenski strani za Apple TV že mogoče videti tudi ikono Apple TV+:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uvodoma smo omenili Applovo agresijo pri zagonu platforme Apple TV+. Argumenta za takšen opis sta dva: cena in dostopnost.

Apple želi na platformo namreč v čim krajšem času privabiti čim več uporabnikov, zato bo cena mesečne naročnine, ki bo hkratno gledanje vsebin omogočila celotni družini, le 4,99 ameriškega dolarja (pri nas najverjetneje 4,99 evra). To je konkretno ceneje od Netflixa, na primer, ki v najcenejšem paketu, ta stane 7,99 evra mesečno, hkraten dostop do filmov in serij omogoča le eni osebi.

Ali bodo gledalci pripravljeni plačati 4,99 dolarja mesečno za Apple TV+, bo seveda zelo odvisno od tega, koliko vsebin, ki jih želijo gledati, jim bo platforma ponudila. Cena bi sicer lahko igrala odločilno vlogo in jeziček na tehtnici nagnila na Applovo stran, saj trg videa na zahtevo v zadnjem času postala vse bolj razdrobljen, veliki ponudniki vsebin, v prvi vrsti Netflix, pa počasi izgubljajo privlačnost, ker z njih odhajajo nekatere najbolj priljubljene TV-serije in filmi. Marsikdo ne bo več želel plačevati več kot 10 evrov na mesec za storitev, kjer ni več vsebin, ki jih želi gledati, in se bo zaradi tega morda odločil za najcenejšo izbiro, to pa bo Apple TV+. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Enoletno brezplačno naročnino na Apple TV+.bo medtem dobil vsak, ki bo od danes kupil nov pametni telefon iPhone, tablico iPad ali Applov osebni računalnik, je na včerajšnji predstavitvi novih pametnih telefonov iPhone in drugih Applovih novosti obljubil direktor Appla Tim Cook.

