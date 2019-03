Vsi so že začeli zehati, nato pa so prišli zvezdniki. Apple kuha nekaj velikega.

Tehnološki velikan Apple se končno podaja onkraj razvoja pametnih telefonov ter računalnikov, in sicer na področje produkcije televizijskih vsebin. Ker sedi na zelo visoki gomili denarja, v rezervi ima več kot 200 milijard evrov , si je podjetje k sodelovanju lahko privoščilo pritegniti najbolj zveneča imena šovbiznisa. Zelo verjetno je, da bo nova platforma Apple TV Plus jeseni ob prihodu postala resen tekmec največjim ponudnikom videa na zahtevo, kot so Netflix, HBO, Prime Video.

Apple je današnjo predstavitev naročniških storitev začel bolj umirjeno in brez velikih presenečenj, zaradi česar so se tako gledalci prenosa predstavitve v živo kot novinarji na spletu začeli spraševati, ali je to celo najbolj dolgočasen Applov dogodek vseh časov.

This is the most boring #AppleEvent I’ve seen. And the new services are meh....oh @Apple, what happened to you? 👎😔 — Chris (@CG_024) March 25, 2019

Najprej smo videli prenovljeno aplikacijo za prikazovanje novic News, ki v novi različici News+ ponuja tudi dostop do več kot 300 različnih revij v privlačni grafični podobi, a bo na voljo samo v ZDA in Kanadi.



Nato je Apple pokazal plačilno kartico Card, ki bo na voljo v virtualni obliki na pametnem telefonu iPhone in kot samostojna fizična kartica. Omogočala bo preprosto dodajanje plačnika in vračanje deleža kupnine (tako imenovani cashback), niti pa bo v ozadju vlekel MasterCard.



Kartica bo delovala v vseh državah, ki podpirajo plačilni sistem Apple Pay, kar pomeni, da je v Sloveniji še ne bomo videli. Foto: Reuters

Tretja novost je bil dodelani vmesnik televizijske aplikacije Apple TV, ob katerem je marsikdo v občinstvu in na spletu začel zehati, saj Apple tu ni pokazal ničesar zares novega.

Na tisto, kar so vsi potihoma čakali, je Apple namignil šele debelo uro po začetku predstavitve

Steven Spielberg in logotip Applove nove platforme Apple TV Plus. Foto: Reuters

Na velikem zaslonu za odrom Applovega konferenčnega centra v Kaliforniji, ki je poimenovan po ustanovitelju podjetja Stevu Jobsu, se je nato pojavil znani ameriški režiser Steven Spielberg in se nekaj minut pozneje sprehodil še na oder.

Spielberg je kot prvi razkril, da za novo platformo Apple TV Plus, s katero se tehnološko podjetje podaja v svet televizijske in filmske produkcije, pripravlja čisto novo TV-serijo.

Na odru se je nato z napovedmi svojih lastnih serij, ki bodo prav tako nastale pod okriljem Appla, zvrstilo še nekaj superzvezdnikov svetovnega formata, kot so Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell in celo Oprah Winfrey.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in Steve Carell bodo dobili svojo duhovito pogovorno oddajo. Foto: Reuters

To še zdaleč niso vsa prepoznavna imena, ki bodo z Applom sodelovala pri ustvarjanju novih televizijskih in morda tudi filmskih vsebin.

Produkcije za Apple se bodo med drugim lotili režiserji Sofia Coppola, Ron Howard, J. J. Abrams in M. Night Shyamalan ter igralke in igralci Brie Larson, Kristen Bell, Bill Murray, Ben Stiller, Chris Evans, Ewan McGregor ter številni drugi:

Foto: Reuters

Oglejte si še predstavitveni videoposnetek za Apple TV Plus, v katerem nastopajo številni superzvezdniki:

Prve vsebine za Apple TV Plus bodo začele kapljati letos jeseni, ko bo Apple platformo tudi uradno odprl uporabnikom. Že na začetku bo na voljo v več kot 100 državah, kar pomeni, da bo med njimi skoraj zagotovo tudi Slovenija.

Kakšna bo cena naročnine na storitev, bo Apple najverjetneje razkril na naslednjem dogodku, ki bo junija. Apple je sicer obljubil, da bo za vsebine mogoče plačevati fleksibilno, kar pomeni, da bo uporabnik morda lahko plačal samo za ogled tistih, ki ga zanimajo, in da Apple TV Plus gledalcem ne bo prikazoval oglasov.

