Tudi na Zahodu ponarejajo negativne rezultate testov na koronavirus

Kmalu po začetku spomladanskega vala epidemije so iz Srbije in Severne Makedonije začela prihajati poročila o možnostih nakupa lažnih potrdil o negativnem rezultatu testa na novi koronavirus, ki so jih nekateri zlorabili za prehod meja v času, ko so se države s takšnim ukrepom želele zavarovati pred vnosom okužbe iz drugih držav.

Ponarejena potrdila so bila na voljo za približno 50 evrov, po objavah sodeč, celo na eni od bencinskih črpalk pred srbsko mejo s Severno Makedonijo. Posel jim je cvetel predvsem v obdobju, ko je Severna Makedonija za vstop v državo od državljanov severne sosede zahtevala sveže opravljen negativen test.

Pot do zakonitih testov je včasih (pre)dolga

Slovenija se je na ta pojav hitro odzvala s seznamom akreditiranih ustanov, katerih teste za covid-19 priznavajo, kar je odpravilo vsaj tiste, ki so se izkazali s spričevali laboratorijev, ki niso zaupanja vredni ali celo ne obstajajo.

Toda k ponarejanju dokazil o testiranju se niso zatekali samo na Balkanu, temveč tudi na Zahodu. Britanski mediji ob tem pojasnjujejo, da so nekateri izbrali to pot samo zaradi zelo zahtevne poti do pravega testiranja in njegovih rezultatov.

Letalske družbe ne priznavajo testov britanskega javnega zdravstva

Državljanom Združenega kraljestva, ki so zaradi svojih potovanj v druge države potrebovali negativne teste, so že kmalu po spomladanskem pojavu epidemije svetovali, naj teste opravijo (seveda samoplačniško) pri zasebnih ponudnikih in tako prihranijo teste v javnem zdravstvu za prednostne primere.

Veliko potnikov pa je moralo poiskati zasebne izvajalce teh testov tudi zato, ker ne ravno majhno število letalskih prevoznikov, ki za svoje polete zahtevajo takšne teste, ne priznava testov britanskega javnega zdravstva, češ da niso ustrezni.

Ne kupujejo, temveč prirejajo

"Iznajdljivi" Britanci pa se niti niso toliko zatekali k nakupu lažnih spričeval in so se raje odločali za prirejanje sicer pristnih spričeval o rezultatih testa na novi koronavirus – s spreminjanjem imena, datuma ali obeh podatkov.

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA zato predlaga uvedbo hitrih testov na letališčih, ki bodo preprečili tovrstna ponarejanja, a je za njihovo uspešno uvedbo zelo pomemben dogovor z vladami drugih držav in letalskimi prevozniki o njihovem priznavanju za vsa potovanja.

"Vsak že pozna nekoga, ki je opravil test"

Za testiranje na prisotnost novega koronavirusa v zasebnih ustanovah na Otoku je treba plačati tudi do 150 britanskih funtov (okrog 180 evrov), a je za številne nepremostljiva težava predvsem to, da terminov pogosto ni mogoče dobiti pravočasno (zlasti ko gre za nujne poti) oziroma usklajeno z datumom odhoda, testi pa veljajo 48 ali največ 72 ur.

Številne letalske družbe ne priznavajo testov na novi koronavirus, ki jih opravlja britansko javno zdravstvo, a tudi britansko javno zdravstvo ni pripravljeno porabljati svoje zaloge testov za popotnike. Foto: Reuters

Prirejanje spričeval o testu niti ni zahtevna naloga, kajti (tudi) v Združenem kraljestvu rezultate pošiljajo po elektronski pošti, dostopnost teh sporočil pa je z naraščajočim številom opravljenih testov vedno lažja, še pojasnjujejo v časniku Lancashire Telegraph, kjer omenjajo tudi primer goljufivih potovalnih agencij. Te potnikom svetujejo, naj opravijo test po redni poti, če pa bo rezultat pozitiven, jim bodo za 50 funtov (slabih 60 evrov) poskrbeli za "popravek".

Testi od nedavnega tudi na Heathrowu

Nekatera letališča so že pred časom uvedla testiranja na novi koronavirus. Med prvimi je bilo dunajsko letališče, kjer je ponudnik za svojo storitev postavil kar zasoljeno ceno, sledila pa so nemška letališča, kjer so v številnih primerih preizkus opravili brez nadomestila.

V zadnjih dneh oktobra pa so na največjem londonskem letališču Heathrow vendarle uvedli storitev hitrega testiranja. To se je zgodilo predvsem zaradi povečanega povpraševanja potnikov po potovanjih v Italijo in Hongkong, obe destinaciji od potnikov iz Združenega kraljestva (enako kot Slovenija) zahtevata negativen test ali napotitev v karanteno, pa tudi zato, ker upajo, da bodo s tem okrepili zaupanje v vožnjo z letali.

Londonsko letališče Heathrow pred epidemijo Foto: Reuters

Presodili bodo glede na povpraševanje

Za test, katerega rezultat je na voljo v eni uri (če ni izjemno velikega povpraševanja), je treba odšteti 80 funtov (okrog 95 evrov).

Testiranje na letališču Heathrow je za zdaj načrtovano do sredine novembra, ko bodo glede na povpraševanje potnikov presodili, ali bodo to storitev ponujali še naprej.