To je letališče, kjer se vsi potniki v prihodu lahko testirajo na covid-19 – brezplačno!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potniki, ki priletijo na münchensko letališče, se lahko testirajo na prisotnost okužbe z virusom sars-cov-2 in jim za to ne bo treba odšteti niti enega centa.

V ta namen so vzpostavili posebno središče za tovrstno testiranje, kamor je potnikom v prihodu mogoče priti celo brez predhodne najave.

Tudi za potnike v odhodu …

V okviru medicinskega središča je test na voljo tudi za potnike v odhodu, kar je zlasti priročno za polete v države, kjer je zahtevano uradno spričevalo ali kjer takšno spričevalo odreši obveznosti obvezne (praviloma 14-dnevne) samoosamitve ob prihodu. Testa ne bodo opravili pri potnikih, ki kažejo znake bolezni ali so bili v stiku z okuženo osebo (takšne osebe tako ali tako sploh ne smejo potovati).

Večinoma to pride prav medcelinskim potnikom in potnikom, ki prek Münchna samo tranzitirajo, kajti le redke so države, med njimi je Irska, ki zahtevajo karanteno celo ob prihodih iz Nemčije.

… a nič več brezplačno

Toda potniki v odhodu se morajo za test naročiti in zanj odšteti 190 evrov – to je enak znesek, ki ga na dunajskem letališču zaračunajo vsem potnikom, torej tudi v prihodu, ki od začetka maja tam želijo opraviti ta preizkus, predvsem zato, da se izognejo 14-dnevni karanteni ob prihodu v Avstrijo, ki bi jim bila odrejena brez tega testa.

Strošek testa za potnike, ki odhajajo iz bavarske prestolnice, se še poveča, če oddaja vzorca poteka v nočnih urah, ob koncih tedna ali na dela proste dneve, vendar zneska tega doplačila niso javno objavili. Gre za test PCR, kjer vzorec vzamejo iz grla.

Rezultati praviloma v štirih urah

Spričevala so v nemščini in jih dostavijo po elektronski pošti, pozitivne rezultate pa sporočijo tudi pristojni bavarski ustanovi za javno zdravstvo.

Pozitivne rezultate sporočijo na pristojno ustanovo javnega zdravja. Foto: STA

Na rezultate se v običajnih okoliščinah čaka povprečno štiri ure, a lahko tudi več, če je zanimanja veliko ali če je vzorčenje opravljeno zunaj običajnega dnevnega delovnega časa.

Oblasti tovrstne teste priznavajo le nekaj dni, kajti že kmalu po odvzemu vzorca se razmere lahko spremenijo in negativen rezultat ne ustreza več pravem stanju.