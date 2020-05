Bomo morali pred vstopom na letalo ali po končanem poletu do zdravnika?

Letalski promet še dolgo ne bo takšen, kot smo ga bili navajeni pred epidemijo. Iščejo rešitve, ki bodo epidemiološko sprejemljive, a hkrati tudi poslovno vzdržne, saj poslovni model letalskih družb temelji na čim bolj polnih letalih. Nekatere letalske družbe med epidemijo vendarle letijo, nekatera letališča so odprta – kako so tam poskrbeli za epidemiološko varnost?

Na Hrvaškem bo nacionalni letalski prevoznik Croatia Airlines 11. maja delno vzpostavil notranji letalski promet. Dvakrat na dan bodo leteli med Zagrebom in Splitom v obe smeri, ravno tolikokrat pa tudi med Zagrebom in Dubrovnikom. Od preostalih svojih rednih prog zdaj vzdržujejo le še eno povezavo na dan med Zagrebom in Frankfurtom.

Od 11. maja bo na Hrvaškem v omejenem obsegu spet na voljo notranji letalski potniški promet. Foto: Reuters

Od danes so na vseh poletih hrvaškega letalskega prevoznika obvezne maske, in sicer ves čas zadrževanja v letalu. Sprejemljive so dvoslojne bombažne obrazne maske, kirurške maske in maske FFP2, ne pa šali ali druga neformalna pokrivala.

Že marca so zaradi epidemioloških razlogov ukinili vso strežbo hrane in pijače v letalu, zdaj je na voljo samo majhna plastenka vode. Potniki morajo izpolniti epidemiološki obrazec, zato jim svetujejo, naj to naredijo še pred prihodom na letališče.

Hitri testi – ali bodo dovolj?

Med letalskimi družbami, ki so del svojih povezav ohranile ves čas od izbruha epidemije, je Emirates, a potnike prevažajo le iz Dubaja, ne pa tudi v obratni smeri. Tak režim bo ostal v veljavi predvidoma do 30. junija.

Te dni so potnike z letališča v Dubaju v sodelovanju s tamkajšnjimi zdravstvenimi oblastmi začeli testirati na novi koronavirus s hitrimi testi, ki dajejo rezultat v desetih minutah.

Prve so preizkusili potnike za Tunis, postopoma pa bodo te teste uvedli na vseh svojih poletih.

Letalska družba Emirates bo vsaj še nekaj tednov prevažala le potnike iz Dubaja, ne pa tudi v Dubaj. Foto: Emirates

Prepričani so, da so prva letalska družba, ki se je odločila za ta korak, in verjamejo, da bodo tako pripomogli k hitrejši obnovitvi letalskega prometa in ob tem zagotavljali epidemiološko varnost. Želijo si, da bi rezultate teh testov priznali v državah, kjer vstop pogojujejo z ustreznim medicinskim spričevalom o neokuženosti – a številne teh hitrih testov ne priznavajo.

Prigrizke obdržali, a ukinili revije

Na njihovih letalih kakor tudi na dubajskem letališču morajo potniki nositi svoje maske. V primerjavi s hrvaškim prevoznikom so ohranili strežbo hrane in pijače, a so ponudbo in način strežbe prilagodili tako, da je stikov čim manj.

Na krovu letal družbe Emirates so ponudbo prilagodili tako, da je čim manj stikov, a se hrani in pijači za potnike niso povsem odpovedali. Foto: Emirates

So pa z istim namenom ustavili ponudbo tiskanih časopisov in revij na letalu ter jih ponujajo samo v digitalni obliki. Prepovedali so kabinsko prtljago (razen prenosnega računalnika, aktovke, majhne ročne torbe ali potrebščin za dojenčka), so pa zato ustrezno povečali količino brezplačne oddane prtljage.

Preverjanje temperature, utripa in dihanja na samopostrežni prijavi za polet

Še en prevoznik iz Združenih arabskih emiratov, Etihad Airways, preizkuša nove samopostrežne kioske za prijavo na polet in oddajanje prtljage, ki bi dodatno preverjali telesno temperaturo ter hitrost srčnega utripa in dihanja.

Letališka družba Etihad na letališču v Abu Dabiju preizkuša kioske, ki bodo pri prijavi na polet pri potnikih iskali znake, ki bi lahko kazali na okužbo, in zahtevali dodatno medicinsko kontrolo. Foto: Reuters

Če bo kiosk zaznal sumljiva znamenja, ki bi nakazovala sum na bolezen, bo postopek prekinil in na to opozoril uslužbenca, ki bo potnika usmeril k nadaljnji zdravniški oziroma epidemiološki obravnavi.

Preizkus teh kioskov izvajajo na letališču v Abu Dabiju.

S testom mimo karantene

Na dunajskem letališču Schwechat pa so ravno danes začeli ponudbo testiranja na koronavirus za vse potnike v prihodu.

Avstrija namreč za vstop na svoje ozemlje zahteva potrdilo o negativnem izvidu, ki ne sme biti starejši od štiri dni, v nasprotnem primeru je vstop dovoljen le avstrijskim državljanom in tujcem z urejenim bivališčem v Avstriji, če se s pisno izjavo zavežejo, da bodo na svojem naslovu samoizolirani 14 dni (ali če v tem času pridobijo negativen izvid za covid-19).

Za prostovoljni molekularni test na novi koronavirus se na dunajskem letališču (za 190 evrov) lahko odločijo samo tisti, ki nimajo vidnih znakov okužbe in niso bili v stiku z okuženo osebo. Foto: Getty Images

Izvajali bodo test PCR, ki daje rezultate v dveh do treh urah. Potniki bodo morali zanj odšteti 190 evrov, na voljo pa je tudi potnikom, ki zapuščajo Avstrijo, če takšno potrdilo potrebujejo na svoji destinaciji.

Z dunajskega letališča je z rednimi poleti trenutno mogoče odpotovati v Doho, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Lizbono, Minsk in Sofijo, odprti pa so tudi za čarterske in poslovne polete. Pristanki letal z območij z visokim tveganjem so še vedno prepovedani.