Tudi belgijski prevoznik se pospešeno odpoveduje letalu, ki ga bo Adria Airways šele najela

Ponedeljek, 7. januar 2019, bo dokončno zadnji dan, ko bo za letalsko družbo Brussels Airlines poletelo rusko letalo suhoj superjet 100, najeto od irske družbe CityJet, poroča spletni portal Aviation.be.

Novica je zanimiva za potnike slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways vsaj iz dveh razlogov. Družba Brussels Airlines je namreč, enako kot Adria Airways, član združenja letalskih prevoznikov Star Alliance, v katerem ima glavno besedo nemški letalski prevoznik Lufthansa, letalo suhoj superjet 100, s katerim številne letalske družbe nimajo najboljših izkušenj, pa je tisto, ki ga slovenski letalski prevoznik želi v kratkem vzeti v dolgoročni najem, in to kar 15 teh letal.

Gre za letalo, ki ga uporabljajo večinoma za manj obremenjene regionalne povezave, njegova največja različica pa (odvisno od konfiguracije) sprejme od 87 do 108 potnikov.

Maja 2018 je bilo po vsem svetu v prometu 127 letal tega tipa, na brniškem letališču ga od pred kratkim lahko vidimo vsak dan, saj je ruski prevoznik Aeroflot obnovil svojo povezavo med moskovskim letališčem Šeremetjevo in Ljubljano.

Servisirali naj bi jih (tudi) na Brniku

V vodstvu Adrie Airways sicer zatrjujejo, da vse tehnične in operativne značilnosti tega letala odlično ustrezajo njihovim strateškim ciljem, ter si med drugim od tega posla obetajo, da bodo na ljubljanskem letališču ustanovili organizacijo za vzdrževanje in popravila teh ruskih letal.

Kot kažejo izkušnje nekaterih drugih letalskih prevoznikov, ki so v svoji floti imeli (ali še imajo) ta letala, bi lahko ta delavnica imela kar precej dela.

Slovo po slabih devet mesecih

Brussels Airlines je od irske družbe CityJet najel sedem letal suhoj superjet 100 komaj aprila 2017, ko so zamenjali letala avro RJ100 britanskega proizvajalca British Aerospace, odpovedujejo pa se jim po precej manj kot enem letu.

Štiri od teh sedmih letal so bila v barvah belgijskega prevoznika, preostala tri pa v barvah CityJeta. Nekatera od teh sedmih so prišla v promet Brussels Airlinesa neposredno s proizvodnega traku.

A Belgijci so že novembra začeli krčiti število poletov s temi ruskimi letali, zdaj uporabljajo tri (ta so v njihovih barvah), pa še to samo še en teden.

Belgijcem bo ruska letala morda delno nadomestila celo Adria Airways

Brussels Airlines bo ruska letala suhoj superjet 100 nadomestil z letali canadair CRJ-900 in CRJ-1000, ki jih bo upravljala skupna naložba španskega prevoznika Air Nostrum in irskega CityJet.

Če pa bi potrebovali dodatne kapacitete, bi se, kot poroča Aviation.be, lahko zgodilo, da bi za Brussels Airlines poletelo tudi kakšno letalo CRJ-900 slovenskega prevoznika Adria Airways.

Namesto letal tipa suhoj superjet 100, kakršna kupuje slovenski prevoznik Adria Airways, bo za Brussels Airlines morda poletelo celo kakšno letalo canadair CRJ-900, ki zdaj leti na povezavah z Ljubljano. Foto: Klemen Korenjak

Adria Airways je za letošnjo zimo že sklenila več pogodb o najemu letal, med drugim je tri airbuse A319 oddala Lufthansi, tri saabe 2000 švicarskemu prevozniku Swiss, dva bombardierja (canadairja) avstrijski letalski družbi Austrian in enega luksemburškemu Luxairu.

Številne odpovedi zaradi suhojev, a so Belgijci vzorno prevzeli odgovornost do potnikov

Tudi belgijski prevoznik je bil v teh devetih mesecih uporabe ruskega letala velikokrat prisiljen v odpovedi poletov ali, v boljšem primeru, spopadanje z velikimi zamudami. Večji del druge polovice maja sta delovala samo dva od vseh suhojev, ki so bili takrat v njihovi uporabi, zato so takrat morali odpovedati številne polete – od deset do 20 dnevno. Potnike so preusmerjali na druge polete v okviru zavezništva Star Alliance

Vsekakor pa je pohvalno, da se je Brussels Airlines (v nasprotju z nekaterimi letalskimi prevozniki, tudi takimi, ki letijo v Ljubljano) nemudoma zavezal, da bo vsem potnikom, ki bodo do tega upravičeni, izplačal predpisane odškodnine za zamude v skladu z Evropsko direktivo 261/2004, ki ureja pravice potnikov v letalskem prometu.

Udobna notranjost, toda …

Te težave so bile velikokrat povezane s pomanjkanjem nadomestnih delov v Evropi, ki so bili potrebni ob razmeroma pogostih okvarah (najbližja in pravzaprav edina evropska baza za letala suhoj je po poročanju belgijskega portala v Benetkah). Celo irski CityJet, ki je Belgijcem zagotavljal ruska letala suhoj superjet 100, jih postopoma umika iz svoje flote, poroča isti vir.

Sama notranjost letala suhoj superjet 100 je sicer med udobnejšimi v primerjavi s preostalimi letali na evropskih regionalnih povezavah. Potniki ga cenijo predvsem zaradi večjega prostora med vrstami sedežev, ki imajo dva sedeža na eni in tri na drugi strani. Vsekakor pa suhoj superjet 100 ni med tišjimi letali, kar je lahko moteče.

Notranjost letala suhoj superjet 100 Foto: Wikimedia Commons

Težko, da gre za naključje

Toda udobje med sedeži je zelo slaba tolažba za vse tiste, ki bi jim zaradi okvare letala ali daljšega obdobja servisiranja odpovedali polet ter s tem lahko močno prizadeli njihove potovalne in druge osebne načrte. Izkušnje z vsega sveta namreč nakazujejo, da pri letalu suhoj superjet 100 povečana pogostost izpadov, vsaj tistih v Evropi, le ni v okviru statistične napake.