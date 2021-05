Telekom Slovenije v Tržiču vzpostavil pametno parkiranje

Sistem pametnega parkiranja voznike samodejno usmerja na prosta parkirna mesta, kar jim prihrani čas, mestu pa poveča pretočnost prometa in zmanjša onesnaženost. V prvi fazi sta v Tržiču s sistemom pametnega parkiranja opremljeni dve najbolj obiskani parkirišči: pri zdravstvenem domu in Za Mošenikom v starem mestnem jedru.

Do sredine poletja bodo pametna parkirišča uredili tudi pri nekdanji Bombažni predilnici in tkalnici, ki je kot del tehnične kulturne dediščine preurejena v sodobno urbano središče, ter ob glavni mestni ulici, Cankarjevi cesti.

Z uvedbo sistema pametnega parkiranja sledimo zavezam krajanom prijaznega okolja in trajnostnega razvoja na področju gospodarske, prostorske ter družbene preobrazbe, so novo pridobitev pospremili na tržiški občini.

Računalniški vid in analiza podatkov

Sistem pametnega parkiranja je ena od rešitev, ki jih Telekom Slovenije zagotavlja v okviru razvoja pametnih mest. Tehnična izvedba temelji na računalniškem vidu za spremljanje prostih parkirnih mest v realnem času in analizi podatkov za oblikovanje ustrezne prometne strategije v mestih.

V tržiški občini že zaznavajo pozitivne učinke uvedbe pametnega parkiranja na dveh najbolj zasedenih parkiriščih v Tržiču, je povedal župan občine Tržič Borut Sajovic. Foto: Bojan Puhek

Pri uvedbi tega sistema, kjer je zagotovljena njegova visoka stopnja varnosti in zanesljivosti delovanja, ter v skladu s strogimi zahtevami varovanja osebnih podatkov je Telekom Slovenije sodeloval s švicarskim podjetjem Parquery.

Pametna infrastruktura prinaša višjo kakovost bivanja

Tehnologije za pametna mesta in skupnosti zagotavljajo preprosto upravljanje pametne infrastrukture, storitev in procesov, kar vodi do izboljšanja kakovosti bivanja. To se kaže v zmanjšanju emisij, izboljšani energetski učinkovitosti, bolj urejenem prometu, pametni razsvetljavi in drugih načinih, ki jim je skupni imenovalec dolgoročni prispevek k trajnostnemu razvoju.

Župan občine Tržič Borut Sajovic že zaznava pozitivne učinke v mestu in poudarja, da so pri uvedbi upoštevali tudi posebnosti svojega okolja.