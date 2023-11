Telekom Slovenije in Xiaomi z donacijo za ozaveščanje o raku prebavil pri moških

Telekom Slovenije in Xiaomi bosta tudi v letošnjem novembru, ki je mesec ozaveščanja o raku pri moških, z donacijo v višini pet tisoč evrov že četrto leto zapored podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan. Društvo bo sredstva namenilo nadaljnjemu ozaveščanju o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka, letošnje aktivnosti pa so namenjene ozaveščanju o raku prebavil pri moških. Telekom Slovenije in Xiaomi sta pripravila tudi akcijsko ponudbo dveh mobitelov, in sicer Redmi 12C 128 GB in Xiaomi 13T Pro, kupci mobitelov pa prispevajo k skupni donaciji.

OnkoMan je prvo društvo v Sloveniji, ki je namenjeno predvsem moškim in ozaveščanju o pomenu skrbi za njihovo zdravje. Društvo letos posebno pozornost namenja ozaveščanju moških o raku prebavil, ki se ga pogosto odkrije prepozno zaradi slabšega poznavanja znakov, slabše ozaveščenosti in stigmatizacije. S pravočasno diagnozo pa je uspešnost zdravljenja veliko večja, zato je pomembno, da se ob kakršnikoli nenavadni spremembi, ki jo zaznamo v telesu ali počutju, čim prej posvetujemo z zdravnikom.

"Počaščeni smo, da Telekom Slovenije in Xiaomi znova vidita naše društvo kot tisto, ki s svojimi aktivnostmi in delovanjem dela razliko v družbi, ko gre za zdravje moških. Obisk zdravnika je nekaj, kar moški odlagamo do trenutka, ko je to nujno potrebno, in je velikokrat prepozno. Ženske so tukaj daleč pred nami, prav tako se moški o bolezni težje pogovarjamo. Pri boleznih raka pa je za uspešno zdravljenje ključno zgodnje odkrivanje, zato moške nagovarjamo, naj opazujejo svoje telo in so pozorni na znake, ki lahko pri tem pomagajo. Letos opozarjamo na raka prebavil, pri katerem so prvi znaki ponavadi vidni pri izločanju blata, kar je dokaj neprijetna tema. Tako smo se odločili za nekoliko drugačen pristop in javnost nagovarjamo z drzno besedno igro, s katero vse, predvsem pa moške, pozivamo, naj v primeru anomalij v blatu nemudoma o tem obvestijo svojega osebnega zdravnika, enako hitro, kot bi se sicer odzvali na neprimerno besedo," pravi Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan.

Akcijska cena mobitelov za dober namen

Akcijska mobitela Xiaomi za dober namen sta pri Telekomu Slovenije v novembru na voljo kot Modri Fon meseca. Ob vezavi za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine v 24 zaporednih mesečnih obrokih je Redmi 12C 128 GB na voljo že za 48 evrov, Xiaomi 13T Pro pa za 672 evrov. Kupci navedenih mobitelov v novembru prispevajo k skupni donaciji društvu OnkoMan.