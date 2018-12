Superzvezdnik Will Smith postal obraz ene največjih polomij leta

It's Rewind time oziroma čas je, da dogajanje previjemo nazaj, je v zadnjem tednu postal tako imenovani meme oziroma priljubljena spletna šala. Glasbena kaseta se je zvrtela do konca? It's Rewind time. Si po nesreči umrl? It's Rewind time. Zgrešil pomemben trenutek v Princu z Bel Aira? It's Rewind time. Si prekinil zvezo s partnerico, ker sta se samo prepirala, potem pa ugotovil, da ne moreš živeti brez nje? It's Rewind time. In tako naprej. Foto: YouTube