Umrl oče Spider-Mana in Iron Mana

Stan Lee je javnosti poznan kot ustvarjalec številnih likov, kot so Spider-Man, Fantastični štirje, X-Men, Maščevalci, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil in Doctor Strange. Foto: Reuters

V 96. letu starosti je umrl Stan Lee, producent in pisec stripov, po katerih so posneli filme o Spider-Manu, Iron Manu in številne druge.

Stanley Lieber, svetovni javnosti bolj znan kot Stan Lee, je v svoji dolgoletni karieri zasedal številna pomembna mesta: bil je urednik založbe Marvel Comics, stripar, založnik, televizijska osebnost in producent.

Svojo kariero je začel leta 1939 pri Timely Comics v New Yorku. Dve leti je opravljal delo lektorja, popravljavca napak in tistega, ki je skice, narisane s svinčnikom, prevlekel s črnilom. Svojo prvo priložnost za resnično risanje stripov je v številki stripa Captain American Comics dobil leta 1941. Takrat se je tudi odločil za psevdonim Stan Lee.

Foto: Reuters Pri starosti 19 let je doživel prvi pravi karierni predor, ko sta Timely Comics zapustila urednik Joe Simon in njegov kreativni partner Jack Kirby. Lee ju je sprva nadomeščal le začasno, a je s svojim talentom in domišljijo pri ustvarjanju stripovskih junakov dokazal, da je vreden redne službe. Opravljal jo je vse do leta 1972, ko se je preselil k novi veji Timely Comics, založbi Marvel Comics.

Najbolj plodno obdobje njegovega ustvarjanja se je začelo v poznih petdesetih letih, ko je konkurenčni DC Comics ustvaril nove superjunake, kot so Flash in ekipa junakov Justice League of America (JLA). Lee je dobil nalogo ustvariti ekipo, ki bi uspešno konkurirala JLA. Tako so luč sveta ugledali Fantastični štirje (Fantastic Four). Lee je nato, predvsem skupaj s Kirbyjem ter Billom Everettom in Stevom Ditkom, ustvaril danes vsem ljube superosebnosti, kot so Hulk, Iron Man, Thor, X-Men, Daredevil, Doktor Strange in seveda Spider-Man.

V poznejši karieri je sodeloval tudi z DC Comics in osvežil njihove najbolj prepoznavne junake: Batmana, Supermana, Zeleno svetilko (Green Lantern), Čudežno žensko (Wonder Woman) in Flasha.