Umrl je švedski DJ Avicii #video

Avicii, s pravim imenom Tim, se je pred dvema letoma upokojil zaradi zdravstvenih težav. Foto: Reuters

Švedskega zvezdnika Tima Berglinga, v svetu bolj poznanega pod imenom Avicii, so danes popoldne našli mrtvega v mestu Muscat v Omanu, je sporočil njegov tiskovni predstavnik. Zakaj je umrl tako mlad, za zdaj še ni znano. Njegova družina je nad izgubo užaloščena in prosi vse, da v tem težkem času spoštujejo njihovo zasebnost.

Pred dvema letoma opustil nastope v živo

Avicii je zaradi zdravstvenih razlogov leta 2016 prekinil nastopanje v živo. Zbolel je namreč za akutnim pankreatitisom oziroma vnetjem trebušne slinavke, ki je pogosto posledica prekomernega uživanja alkohola.

Septembra 2017 je v intervjuju za revijo Rolling Stone še razkril, da se je upokojil tudi zato, ker ga delo ni več osrečevalo: "Moral sem ugotoviti smisel svojega življenja. Šlo je samo še za uspeh, zaradi uspeha. Ni mi več prinašalo sreče."

Bil je eden najbolj priljubljenih didžejev, ki je nastopal pred več deset tisoč ljudmi. Foto: Getty Images

Aviciija dobro poznajo tudi slovenski ljubitelji elektronike, zaradi plesnih hitov predvsem mlajše občinstvo.

V svoji glasbeni karieri sodeloval s številnimi svetovno znanimi izvajalci, kot so Madonna, Coldplay, Wyclef Jean, Jon Bon Jovi, Robbie Williams, bil pa je navdih tudi za mnoge pesmi, med njimi za hit leta 2015 I Took a Pill in Ibiza​ izvajalca Mika Posnerja, ki je priznal, da je idejo za pesem dobil na Aviciijevem koncertu.

Mike je priznal, da je od neznanca vzel "skrivnostno tabletko", zato se tudi besedilo začne z: "I took a pill in Ibiza - To show Avicii I was cool (Na Ibizi sem vzel tabletko, da bi Aviciiju pokazal, da sem kul, op. p.)."

Na njegovo smrt so se že odzvali nekateri drugi glasbeniki, med drugim tudi britanski DJ Calvin Harris. "Uničujoče novice o Aviciiju, čudovita duša, strasten in izjemno talentiran, še toliko bi moral narediti. Moje srce je z njegovo družino," je zapisal.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

Oglasil se je tudi rusko-nemški didžej Zedd, ki je zapisal: "Besede ne morejo opisati žalosti, ki jo čutim zdaj, ko sem slišal za izgubo Aviciija. Moje misli so z njegovo družino in prijatelji."

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....💔

Thoughts go out to his family and friends... — Zedd (@Zedd) April 20, 2018

Poklonila se mu je tudi britanska pevka Rita Ora, ki je z njim lani poleti posnela pesem Lonely Together: "Sem brez besed. Spomnim se, kako čudovito je bilo snemati pesem Lonely Together, in zdi se mi, kot da sva se še včeraj pogovarjala. Moje sožalje Aviciijevi družini, prijateljem in oboževalcem, ki so ga podpirali. Naj počiva v miru. Prezgodaj je odšel. Skrušena sem. Z zlomljenim srcem."

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) April 20, 2018

Njegovi najbolj znani hiti so bili Wake me up, Hey Brother, Levels.

V Stockholmu rojeni zvezdnik pa je za svoje idole navajal francoski elektronski duo Daft Punk in švedske megazvezdnike Swedish House Mafio (ki so jo sestavljali Sebastian Ingrosso, Steve Angello in Axwell) ter Erica Prydza.