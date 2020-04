Strah pred koronavirusom zanetil incident, ki so ga takoj zlorabili

Lažna novica, na katero vodi ta povezava, ki jo je delilo tudi nekaj slovenskih uporabnikov Facebooka, je že izbrisana. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Še ena v poplavi lažnih novic, ki spremljajo epidemijo koronavirusa, se je po spletu začela širiti po nesporazumu, ki se je v Dalifortu, delu senegalske prestolnice Dakar, zgodil 26. marca.

Nesporazum je sprožil moški, ki je takrat hodil od hiše do hiše in prodajal kozmetiko, razkrivajo informacije, do katerih se je dokopala tiskovna agencija AFP. Ker je imel oblečeno majico z logotipom senegalskega ministrstva za zdravje, je ena od njegovih strank postala sumničava.

V Senegalu imajo po najnovejših podatkih potrjenih 299 okužb in dve smrti zaradi novega koronavirusa. Foto: Reuters

Moški naj bi omenjal koronavirus in se šalil, da ima s seboj tudi cepivo. Zaradi tega je nastala vsesplošna zmeda, ki so se ji pridružili tudi ljudje z ulice, saj so verjeli, da jih namerava ministrstvo za zdravje prisilno cepiti proti bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus. Moškega je kasneje aretirala in na prostost tudi hitro izpustila senegalska policija.

Incident je nekdo posnel in videoposnetek objavil na spletu. Naslov videoposnetka sicer razkriva še en nesporazum - po senegalskih medijih se je sprva namreč razširila napačna informacija, da sta incident zakuhala dva Kanadčana.

Isti videoposnetek se je nato s presnetim komentarjem o preizkušanju cepiva proti bolezni covid-19 in smrtih sedmih otrok, ki naj bi jih cepili prisilno, prejšnji teden začel pojavljati na spletni strani YouTube (od koder so ga že odstranili) in družbenem omrežju Facebook.

Lažna novica se je širila tudi po Twitterju, kjer so krivdo za izmišljeno smrt otrok med drugim pripisali kar Billu Gatesu, ki je v zadnjem mesecu eden od dežurnih krivcev za pandemijo koronavirusa, in celo Anthonyju Fauciju, direktorju ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje.

The President of Senegal ( Afrika) agreed with mass vaccination with Covid-19 a week ago and it went awfully wrong! 7 children in one family died inmediaetly.

Bill Gates and Dr.Fauci are fully interlinked and so really responsible for all of this.https://t.co/b3uQG6QcbV — Wendela (@Wendela22) April 10, 2020

Cepiva proti novemu koronavirusu ne bo še nekaj časa, testiranja se šele začenjajo

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je februarja napovedala, da bomo dodobra preizkušeno in varno cepivo proti novemu koronavirusu čakali še leto in pol, torej do druge polovice leta 2021.

Trenutno sicer poteka več kot sto različnih projektov za razvoj cepiva, peščica pa jih je že vstopila v prvo oziroma drugo fazo razvoja, to je preizkušanje cepiva na zdravih prostovoljcih.