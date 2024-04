Najdražja stanovanja so na Obali, Ljubljana pa glede na povprečne cene ne zaostaja veliko. Medtem pa so cene v Mariboru in Celju nižje za polovico. Na spletnem portalu S.Nepremičnine smo preverili, kakšno stanovanje si lahko privoščite za približno 200 tisoč evrov na Obali, v Ljubljani, Kranju, Celju in Mariboru.

Dobrih 4300 evrov na kvadratni meter so v povprečju v zadnjih treh mesecih preteklega leta odšteli kupci za nakup novega stanovanja na Obali.

V Ljubljani so kupci v povprečju odšteli sto evrov manj za kvadratni meter, v drugih velikih slovenskih mestih pa so cene veliko nižje. Kupci v Kranju so plačali že evrskega tisočaka manj za kvadratni meter, v Celju in v Mariboru pa kar dva tisoč evrov v primerjavi z Obalo in Ljubljano.

Na spletnem portalu S.Nepremičnine smo preverili, kakšno stanovanje si lahko privoščite za 200 tisoč evrov.

OBALA



KOPER: Za približno 200 tisoč evrov lahko v Kopru kupite novozgrajeno garsonjero. Stanovanje ima 41 kvadratnih metrov neto uporabne površine in 50 kvadratnih metrov bruto uporabne površine.



KOPER: Slabih 200 tisoč evrov hoče prodajalec za 57,4 kvadratnega metra veliko stanovanje v Kopru. Stanovanje je v zgradbi iz leta 1972.





LJUBLJANA



MOSTE: Za 217 tisoč evrov lahko v Mostah kupite trisobno stanovanje v večstanovanjski hiši brez upravnika. Stanovanje je veliko 53 kvadratnih metrov (bruto velikost).



ŠIŠKA: Prodajalec za 26 kvadratnih metrov veliko garsonjero v Celovških dvorih pričakuje 190 tisoč evrov oziroma 7.300 evrov za kvadratni meter.



MARIBOR



NOVOGRADNJA: Novozgrajeno trisobno stanovanje neto velikosti 66,3 kvadratnega metra (87,2 bruto kvadratnega metra) bo novega lastnika stalo 210 tisoč evrov oziroma 3.181 evrov na kvadratni meter.



RABLJENO STANOVANJE: Lastnik štirisobnega stanovanja v zgradbi iz leta 1953 pričakuje 199 tisoč evrov oziroma 2.486 evrov na kvadratni meter. Stanovanje ima 80,4 kvadratnega metra bivalnih površin (97,6 kvadratnega metra bruto).



KRANJ



NOVOGRADNJA: 190 tisoč evrov pričakuje prodajalec za novozgrajeno trisobno stanovanje v Kranju. Stanovanje je veliko 68 kvadratnih metrov.



RABLJENO STANOVANJE: Za 70 kvadratnih metrov veliko trisobno stanovanje prodajalec želi dobiti 209 tisoč evrov oziroma 2.985 tisoč evrov za kvadratni meter.



CELJE



CELJE: 185 tisoč evrov oziroma 2.859 evrov za kvadratni meter bo kupca stalo 64,7 kvadratnega metra veliko stanovanje v Celju.



VELENJE: Le nekaj deset kilometrov stran od Celja pa v Velenju dobite novozgrajeno dvosobno stanovanje velikosti 53 kvadratnih metrov za 184 tisoč evrov oziroma 3.419 evrov za kvadratni meter.