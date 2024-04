Na ljubljanskem nepremičninskem trgu delujete kot nepremičninska posrednica že vse od 90. let prejšnjega stoletja. Kaj se je v teh desetletjih spremenilo?

Zelo se je spremenil odnos do lastništva. V začetku 90. let preteklega stoletja je potekala privatizacija nekoč družbenih stanovanj. Do privatizacije sta za večino stanovanj skrbela država, hišnik … Vse druge je "bremenilo" lastništvo, razen ljudi, ki so v njih živeli. Zato ti niso imeli odnosa do vzdrževanja, vlaganj, ni bilo rezervnega sklada, upravnikov ... Kdo in kdaj bo menjal streho, ali je objekt varčen, obnova ekonomsko upravičena …? S takimi vprašanji se stanovalci niso ukvarjali. Ljudje se niso zavedali odgovornosti, ki so jo dobili z lastništvom nepremičnine.

S sprejetjem zakona o nepremičninskem posredovanju pa se je reguliralo tudi delovanje nepremičninskih družb.

Ker ste omenili lastništvo, kako je s pravnim stanjem nepremičnin?

Spremenil se je tudi odnos do pravnega stanja nepremičnine. Včasih ni bilo pomembno, če je nekdo samovoljno kaj dozidal, prezidal … Danes pa je to zaradi poostrene zakonodaje in večje odgovornosti pomemben dejavnik, ki se ga ljudje zavedajo.

Stanovanja večinoma še niso bila vpisana v zemljiško knjigo, etažna lastnina ni bila urejena. V zemljiški knjigi so bile registrirane posamezne hiše oziroma zemljišča.

To, da so bila na zemljiščih, na katerih je bila vknjižena družbena lastnina ali celo lastnina fizične osebe, zgrajena cela naselja, ni nikogar skrbelo. Takrat so se lastništva stanovanja izkazala s prodajnimi pogodbami ali celo pomanjkljivo verigo prodajnih pogodb.

Zveni kot pravo detektivsko delo.

Zagotovo. Po fizičnih imenikih smo iskali ljudi … Takrat ni bilo interneta. Zagotovo je danes veliko več natančnosti in hitenja, vendar se obseg dela za posrednike ni zmanjšal.

Pomemben vpliv na nepremičninski trg sta verjetno imela tudi internet in vsesplošna digitalizacija?

Zemljiška knjiga se je digitalizirala leta 2011. Do takrat so se bolj ali manj vzpostavile tudi etažne lastnine. Vzpostavilo se je zelo veliko evidenc, ki se tudi povezujejo. To vsekakor olajša delo posrednika ter omogoča varnejše in transparentnejše delovanje.

In kako je vse to vplivalo na prodajalce nepremičnin?

Tudi prodajalci se vse bolj zavedajo svoje odgovornosti. In se pripravijo na prodajo. Pred desetletji so ogledi potekali, medtem ko so prodajalci pripravljali kosilo, stanovanja so bila razmetana … Večina prodajalcev je imela odnos: "Stanovanje je pač tako. Če ga bo kupil, ga bo kupil v stanju, v kakršnem je." Danes takih primerov bolj ali manj več ni. Prodajalci sebe in nepremičnino pripravijo za vstop na trg. Nekaj je k temu gotovo prispevalo tudi to, da so zdaj oglasi opremljeni s fotografijami in objavljeni na spletu. Včasih je objava oglasa predstavljala le nekaj besed v tiskanem mediju.

So se spremenili tudi lastniki, ki stanovanja oddajajo?

Najemodajalci so najverjetneje naredili največji skok v miselnosti. Večina najemodajalcev je zelo prijaznih, želijo pripraviti nepremičnino za najemnika, se zavedajo, da bo najemnik urejeno stanovanje bolj čuval in skrbel zanj. Včasih so bila najemniška stanovanja polna starega pohištva, ki bi drugače končalo na vikendu ali pa na odpadu. Danes je pohištvo novo, stanovanje očiščeno in pripravljeno za bivanje.

"Veliko je govora o dunajskem modelu, vendar v avstrijski prestolnici ta model razvijajo več kot sto let," opozarja nepremičninska posrednica Vesna Levstek. Foto: Bojan Puhek

Kako so se spremenili kupci nepremičnin?

Kupci se danes veliko natančneje ukvarjajo z lastništvom, pravnim stanjem, gradbenimi in uporabnimi dovoljenji, sosedi, upravniki, stanjem v rezervnem skladu … Zanima jih tudi, kaj bo čez 15, 20 ali 30 let, ko bodo nepremičnino morda prodajali. Zanimajo jih prihodnje naložbe in predvideni stroški.

Seveda so te spremembe posledica spremenjenega obnašanja bank, notarjev, zavarovalnic in tudi nas, nepremičninskih posrednikov. Zakon o nepremičninskem posredovanju od posrednika zahteva, da tako naročnika kot tretjo osebo seznani s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine, zakonodajo, davčnimi postopki, stroški ter stanjem trga. Odgovornost za svoje delovanje pa mora imeti družba tudi zavarovano.

Se je spremenil tudi pogled na funkcijo nepremičnine? Torej, da ni samo dom ali vikend, temveč tudi naložba?

Danes je veliko več vlagateljev. Ljudje si poskušajo zagotoviti nekaj za čas upokojitve. Zato nepremičnin, če je to mogoče, sploh ne prodajajo. Tudi za to je veliko pomanjkanje nepremičnin na trgu.

To vidimo predvsem pri novogradnjah?

V Ljubljani zagotovo. Novogradnje prepočasi prihajajo na trg, da bi se zaradi povečanega števila stanovanj ponudba bistveno povečala in s tem vplivala na ceno.

Kako so se v zadnjih desetletjih spremenile cene?

Ko sem začela delati kot posrednica leta 1996 je bila povprečna cena kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani dva tisoč nemških mark. Torej okoli tisoč evrov. Na Fužinah 1800 nemških mark, v nastajajoči Zupančičevi Jami pa 2200 nemških mark. Danes je povprečna cena v Ljubljani okoli štiri tisoč evrov. Seveda so v tem času zrasle tudi plače, podražile so se druge storitve …

V preteklosti smo tudi v Ljubljani imeli cikle rasti in padanja cen nepremičnin. Lahko te pričakujemo tudi v bližnji prihodnosti?

Dolgoročno bodo cene samo rasle. Sicer je res, da smo v preteklosti imeli določene pretrese. Največji je zagotovo bil leta 2008 zaradi finančne krize. Bil je tudi zastoj leta 2020 zaradi epidemije koronavirusa. Takrat smo pričakovali, da se bodo cene znižale. Malenkost in za zelo kratek čas so se res, vendar so hitro spet začele rasti. Mnogi upajo, da bodo nepremičnine nekoč bistveno cenejše in da bodo ujeli pravi trenutek za nakup. Težko.

Najboljši trenutek za nakup nepremičnine je torej danes?

Najboljši trenutek za nakup nepremičnine je takrat, ko jo potrebuješ.

Kaj bi lahko korenito spremenilo razmere na trgu nepremičnin?

Korenita sprememba stanovanjske politike. Da bi res nekdo zagrizel v problematiko. Veliko je govora o dunajskem modelu, vendar v avstrijski prestolnici ta model razvijajo več kot sto let. In ni ravno popularno povedati ljudem z denarjem, da bodo dodatno obdavčeni oziroma da bo vrednost njihovega premoženja zaradi posega države manjša.

Kako vidite upadanje rodnosti v Sloveniji? Ali ne bo manjše število ljudi vendarle vplivalo tudi na ceno nepremičnin?

To je res nenavaden fenomen. Vedno znova rekordne potrebe po stanovanjih, čeprav prebivalcev Slovenije ni vsak dan več. Se pa spreminjajo standardi.

Se spomnite filma Sreča na vrvici? V eni sobi so spali mama, sin in pes. Jaz sem z bratom delila sobo v otroštvu in je bilo to čisto normalno. Danes pa moraš, če imaš dva otroka, imeti dve otroški sobi. Ki morata biti popolnoma enako veliki. Spalnica staršev pa je manjša od otroških sob.

Včasih smo gradili hiše s ciljem, da bosta starša v pritličju, v prvem nadstropju bo sin z družino, mansarda pa bo ostala neizdelana, če bo mogoče hčerka ostala doma. Take hiše se skoraj ne gradijo več.

"Investitor danes ne bo gradil pet tisoč stanovanj, ker se obnaša tržno. Pet tisoč novih stanovanj bi imelo velik vpliv na ceno na trgu. V – za investitorja – negativnem smislu. Petsto stanovanj je mogoče prodati," meni nepremičninska posrednica Vesna Levstek. Foto: Bojan Puhek

Po nekaterih izračunih je znotraj avtocestnega obroča v Ljubljani za deset kvadratnih kilometrov parcel, ki so zazidljive. Zagotovo na vseh ne morejo zrasti nove hiše ali bloki zaradi določenih omejitev, ampak prostora je v Ljubljani očitno dovolj. Zakaj se torej gradnja ne poveča, če je menda povpraševanja ogromno?

Investitor danes ne bo gradil pet tisoč stanovanj, ker se obnaša tržno. Pet tisoč novih stanovanj bi imelo velik vpliv na ceno na trgu. V – za investitorja – negativnem smislu. Petsto stanovanj je mogoče prodati. In s takim projektom ustvariš dodatno povpraševanje. Poleg tega so veliki projekti seveda zelo velik finančni zalogaj. Kot pri vseh je treba upoštevati tudi tveganja, povezana z dolgim časovnim obdobjem, v kakršnem taki projekti nastajajo. Negotove gospodarske in politične razmere, hitro spreminjajoča se politika, zakonodaja ter davčni predpisi so za investitorja in velike projekte gotovo velika ovira pri sprejemanju odločitve za naložbo.

Je pa v Ljubljani okoli 11 tisoč praznih stanovanj. Kar je vredno poglobljenega razmisleka.

To so, če se ne motim, izračunali pri časniku Finance.

Res je. Če so rezultati Financ pravilni, to pomeni, ker je v Ljubljani okoli 130 tisoč stanovanj, da jih je skoraj desetina praznih. Če to prenesemo na vso Slovenijo, gre za ogromno številko. Sicer menim, da drugod po Sloveniji problematika ni tako pereča, ocenjujem, da je praznih okoli 25 tisoč stanovanj.

Zakaj lastniki puščajo prazna stanovanja?

Razlogov je več. Ena so neprimerna za bivanje, druga so v postopkih dedovanj, družinskih razprtij … V sodnih postopkih torej. Veliko je tudi stanovanj, katerih lastniki živijo v tujini in pridejo dvakrat ali trikrat na leto v domovino.

Mnogi, predvsem tisti, ki kupujejo novogradnje, jih namenoma puščajo prazne. Razmišljajo, da bo čez nekaj let v njem živel kakšen od otrok, ko bo dovolj velik. Če bi v vmesnem obdobju oddajal stanovanje, tvega, da bo nastala škoda, da bodo ostali neplačani računi, da bo imel druge težave s podnajemniki, da bo treba stanovanje pred lastno uporabo ponovno urediti … In to je za mnoge preveč moteč dejavnik in premajhen donos.

Je torej problem, da stanodajalci niso dovolj zakonsko zaščiteni?

Pri teh, ki sem jih ravno omenila in ki želijo svoj kapital predvsem varno naložiti, ne bi rekla. Težave z najemniki skrbijo predvsem starejše ljudi.

Pogosto v javnosti slišimo, da je na trgu pomanjkanje stanovanj tudi zaradi spletnih platform za kratkoročni najem, kot sta Booking in AirBNB. So kritike upravičene?

Študentje, turisti, priseljeni delavci, cela množica ljudi, ki si ne more privoščiti hipotekarnega kredita … Vsi ti najemajo stanovanja. Vsaka skupina malo, skupaj pa očitno preveč vplivajo na izredno povečano povpraševanje po najemniških stanovanjih v Ljubljani.

Če je tisoč študentov v zasebnih sobah, bi en nov velik študentski dom sprostil tisoč zasebnih sob na trgu.

Če se vrnem na dogajanje na trgu. Obrestne mere so v zadnjih letih zrasle, vse manj ljudi je kreditno sposobnih. Prometa je glede na podatke vse manj. Cene stanovanj pa kljub temu še rastejo. Kdo danes še kupuje stanovanja v Ljubljani in kaj se še dobro prodaja?

Vse stanovanjske nepremičnine so še vedno iskane. Morda je danes nekoliko več izbire le pri ponudbi prestižnih stanovanj.

Danes se iščejo predvsem manjše stanovanjske enote. Predvsem zaradi cene, v Ljubljani potrebuješ med 120 in 150 tisoč evrov, da sploh lahko začneš razmišljati o nakupu nepremičnine. Sicer tudi to niso majhne vsote. Ljudi zanimajo stanovanja kot potencialne naložbe za oddajanje ali za reševanje prvega stanovanjskega problema.

Kakšno stanovanje je najtežje najti v Ljubljani?

Družinska stanovanja, torej tri- ali štirisobna. No, za 400 tisoč evrov in več se hitro kaj najde, za od 280 do 350 tisoč evrov je zelo težko. Težko je najti na trgu dvosobno stanovanje za manj kot 250 tisoč evrov. In ravno po takih stanovanjih je največ povpraševanja.

Kako danes kupci gledajo na fizično stanje stanovanja, torej ali je potrebno obnove ali ne?

V zadnjih petih letih se je to zelo spremenilo, prej ljudi ni toliko motilo, da morajo kupljeno nepremičnino popolnoma prenoviti. Danes je zelo drugače, saj se večina kupcev zaveda, da jim bo prenova poleg denarja vzela tudi veliko časa. Kdaj boš dobil mojstra? Koliko bo ta zaračunal? Zato je veliko več kupcev, ki bi radi kupili stanovanje, ki ga ni treba prenoviti.

Nasvet vsem prodajalcem bi torej bil, naj stanovanje uredijo pred prodajo, ga prepleskajo …?

Kot sem že omenila, so danes kupci veliko bolj previdni kot v preteklosti. Če bodo prodajalci nekaj prenovili zaradi prodaje, naj shranijo račune, načrte, naj uporabijo arhitekte … Naj bo obnova kakovostna in ne samo "šminka". Sveže prebeljeno staro stanovanje bo pri mnogih kupcih vzbudilo strah, da sveža barva le prekriva plesen.

Ali kupci v Ljubljani povprašujejo tudi po stvareh, kot sta potresna varnost zgradb in poplavna ogroženost?

Take stvari so vedno bolj aktualne po neljubih dogodkih. Sta pa spomin in strah navadno bolj kratkoročna. V nekaj mesecih po na primer potresu ali poplavi se tudi vprašanja na to temo navadno umirijo. Je pa res, da so kupci vseeno previdnejši ter da sprejemajo vedno več ukrepov na temo varnosti tudi prodajalci in zakonodaja.

Kakšna je torej prihodnost Ljubljane? Je to projekt podjetnika Iva Boscarola in njegova ideja 15-minutnega mesta?

Danes so popularna 15-minutna mesta. Boscarolov projekt pri BTC je smiseln, vendar postaviti tak projekt zunaj Ljubljane oziroma mestnih okolij zahteva veliko posegov. Tako naselje namreč potrebuje celotno infrastrukturo, komunalno opremljenost in podobno.

"Fužine so po mojem mnenju tak primer 15-minutnega mesta. Od vrtca do doma upokojencev, trgovine, storitvene dejavnosti in stanovanj … Vse je na dosegu roke in marsikdo v takem naselju zares lahko preživi vse življenje," pravi nepremičninska posrednica Vesna Levstek. Foto: Bojan Puhek

Pa ni Ljubljana že sama po sebi 15-minutno mesto?

Če se ravno ne prenavlja polovica cest v mestu in v času, ko ni posebne gneče. Fužine so po mojem mnenju primer 15-minutnega mesta. Od vrtca do doma upokojencev, trgovine, storitvene dejavnosti in stanovanj … Vse je na dosegu roke in marsikdo v takem naselju zares lahko preživi vse življenje.

Za konec, kaj bi svetovali našim bralcem, ki ravno zdaj iščejo svoj novi dom?

Naj raziščejo trg, naj vsako nepremičnino pred odločitvijo za nakup dobro preverijo s pomočjo strokovnjaka. Odločitve morajo biti zaradi velike konkurence med kupci in relativno majhne ponudbe sicer razmeroma hitre, vendar naj kljub temu ne bodo prehitre in nepremišljene. Napake v procesu prodaje ali nakupa so lahko zelo drage in lahko povzročijo precej stresa. Po drugi strani vplivajo na življenje posameznika za kar precej nadaljnjih let.