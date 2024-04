Na območju nekdanjega Utoka v Kamniku načrtovanih 58 stanovanj

Zemljišče predvidene novogradnje v velikosti 4.319 kvadratnih metrov leži v ožjem mestnem središču Kamnika. Na severozahodu in jugozahodu ga zamejuje Parmova ulica, na severovzhodu trg Knafličev prehod, na jugovzhodu pa Usnjarska cesta. Gre za opuščeno gradbeno jamo in propadajoč prazen industrijski objekt, ki ga nameravajo pred začetkom gradnje načrtovanih novih objektov odstraniti.

V pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta je predvidenih osem poslovnih prostorov, na njegovi notranji atrijski strani pa pritlična stanovanja. Ta bodo tudi v obeh nadstropjih in mansardah. Skupno je v objektu načrtovanih 53 stanovanj. Pod zemljo bodo uredili klet v dveh etažah s 160 parkirnimi mesti za osebna vozila, zraven pa postavili še manjši večstanovanjski objekt z dvema stanovanjema v pritličju ter tremi dupleksi v nadstropju.

V načrtu tudi zelene površine

Poleg umestitve novih objektov je investitor na območju propadle tovarne Utok predvidel še javno dostopne parkovne in prometne površine, skupne prostore za druženje in površine za igro, zasaditev grmovnic in dreves ter širitev oz. ureditev tamkajšnjih cest z izvedbo pločnikov.

Pred nameravanim posegom je družba BNR na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovila zahtevo za ugotovitev, ali je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg je ministrstvo objavilo pred nekaj dnevi na vladnih spletnih straneh, nevladne organizacije in civilne iniciative pa lahko zahtevo za vstop v postopek vložijo do 3. maja.