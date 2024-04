Razlika med najemniki in lastniki domov: pri upokojitvi 34-krat več premoženja #intervju

"V ZDA so izračunali razliko v premoženju med gospodinjstvom, katerega člani so vse življenje živeli v najemniških nepremičninah, in gospodinjstvom, katerega člani so živeli v lastni nepremičnini. Razlika v premoženju med obema gospodinjstvoma je bila pri upokojitvi kar 34-kratna," pravi direktor Keller Williams za Slovenijo Daniel Angel Sauli.

Daniel Angel Sauli je nepremičninski posrednik že 20 let, večino kariere ima lastno agencijo. Leta 2020 je v Slovenijo pripeljal franšizo ene izmed največjih nepremičninskih agencij na svetu Keller Williams. "Leta 2017 sem bil prvič na največji nepremičninski konferenci v ZDA, ki jo je organiziralo največje združenje nepremičninskih agencij v Severni Ameriki NAR. Leto kasneje sem na konferenci po naključju spoznal zdomko iz Kanade, ki je bila takrat že četrt stoletja nepremičninska posrednica v Kanadi, in ona mi je omenila podjetje Keller Williams," Sauli razloži prvi stik z agencijo Keller Williams.

Neuradno se govori, da je več kot polovica nepremičnin v Sloveniji neskladnih na tak ali drugačen način. Nimajo uporabnega dovoljenja ali pa ga imajo, vendar so bile vmes narejene spremembe na nepremičnini, zaradi katerih gradbeno dovoljenje ni več veljavno … Kakšne so vaše izkušnje?

Na združenju družb za nepremičninsko posredovanje smo o tem govorili ravno pred kratkim. V Sloveniji naj bi bilo neskladnih okoli 80 odstotkov nepremičnin, a se stanje postopoma izboljšuje.

Kaj to pravzaprav pomeni?

Da niso zgrajene skladno z gradbenim dovoljenjem.

Kako je to videti v praksi?

Zgradbe so daljše, višje, širše, kot bi morale biti.

V Sloveniji se je veliko gradilo s tipskimi načrti, na podlagi katerih so bila odobrena gradbena dovoljenja. Objekt, ki je bil postavljen, pa je bil le na daleč podoben načrtom in zahtevam dovoljenja.

Velikokrat tudi ugotovimo, da objekt ni postavljen na pravem mestu na parceli. Hišo postavimo za dva metra bolj proti koncu parcele, da bomo imeli dve parkirni mesti. Ali pa da bomo lahko postavili škarpo okoli parcele. Banalne stvari, vendar že zaradi tega je objekt neskladen z načrti.

Imeli smo primere, da glede na gradbeni načrt hiša ni imela kleti, vendar jo je lastnik vseeno zgradil.

Vendar zgradba lahko ima izdano gradbeno in uporabno dovoljenje, pa kljub vsemu ni skladna z načrti?

Res je. Lastnik je le leto dni pred prodajo recimo zazidal teraso, zraven hiše postavil garažo …

Zakaj pa lastniki ne uredijo tudi potrebne dokumentacije?

Večina ljudi dobi idejo za neko spremembo, pregledajo, koliko jih sprememba stane, in šele na koncu morda pomislijo, da bi bilo dobro za mnenje vprašati arhitekta. Ta jim razloži celoten postopek in tako ugotovijo, da bo vse skupaj trajalo od tri do šest mesecev. Ob tej informaciji se dosti ljudi odloči, da ne "bodo komplicirali".

Ali neskladnost zgradb glede na vaše izkušnje sploh vpliva na ceno na trgu? Ali so kupci sploh občutljivi na "kreativnost" prodajalcev?

V zadnjih letih se je zavedanje kupcev zelo spremenilo, še pred petimi leti pa neskladnost zgradb ni imela skoraj nobenega vpliva na ceno. Dovolj je bilo, da je prodajalec pokazal gradbeno ali uporabno dovoljenje, v podrobnosti napisanega pa se nihče, tudi banke, ni spuščal.

Danes pa je drugače. Največja sprememba je prišla zaradi bank, ki so se nekaj naučile od zadnje finančne krize. Po krizi so namreč banke imele velike težave pri prodaji nepremičnin, ki so bile neskladne z načrti in dovoljenji. Zato morajo danes cenilci preveriti skladnost gradnje in banko jasno opozoriti na spremembe.

Vendar oglasi za prodajo nepremičnin ne kažejo tega, da je kar 80 odstotkov nepremičnin neskladnih. Kaj lahko kupci sploh naredijo?

Nepremičnine naj kupujejo le ob pomoči strokovnega nepremičninskega posrednika. Prevečkrat se kupci že zaljubijo v nepremičnino, plačajo aro in šele nato gredo na banko, ki seveda pošlje cenilca. Ta pa ugotovi neskladja.

Se investiranje v nepremičnine v Sloveniji res izplača? Za pavšalno primerjavo: investicija v delnice podjetij v okviru ameriškega indeksa Nasdaq je v zadnjih 50 letih v povprečju prinesla malo manj kot desetodstotni donos na leto. Razumem, da so delnice bolj tvegane kot nepremičnine, vendar če bi v Sloveniji kupili nepremičnino za 500 tisoč evrov, bi od te morali dobiti približno 50 tisoč evrov letnih prihodkov, če bi hoteli imeti primerljiv donos kot omenjene delnice. Če pri nepremičnini upoštevamo še amortizacijo in druge izdatke ter davke, ali izračun za investiranje v nepremičnine res vzdrži?

Nepremičnina je kapitalska investicija. Denarni tok od nepremičnine predstavlja najemnina. Ta zagotavlja od tri do največ petodstotno donosnost na vložek v nepremičnino. Ko odštejete stroške, amortizacijo …, je donosnost največ triodstotna. Je pa treba upoštevati tudi rast vrednosti nepremičnin. V razvitem svetu, kjer te številke spremljajo že desetletja, so izračunali, da so se v zadnjih 90 letih nepremičnine v povprečju podražile za tri odstotke vsako leto. V Sloveniji je od osamosvojitve rast cen nepremičnin znašala med tremi in štirimi odstotki na letni ravni.

Če oboje seštejemo, pa dobimo že relativno zanimiv donos, ki se sicer ne more primerjati z delnicami in recimo kriptovalutami, vendar so nepremičnine popolnoma druga kategorija.

Nepremičnine pa so kot investicija privlačne tudi zaradi načina financiranja nakupa. Za nakup nepremičnine v primeru hipotekarnega kredita sami plačamo le 20 ali 30 odstotkov vrednosti, medtem ko najemnina, torej donos iz oddaje in donos na rasti kapitala, v celoti ostaneta nam.

Recimo, da smo pred 20 leti kupili stanovanje v vrednosti 250 tisoč evrov. Vzeli smo kredit, sami smo plačali 50 tisoč evrov. V 20 letih smo brez upoštevanja obrestno-obrestnega računa, torej čez palec, imeli okoli 150 tisoč evrov donosa, če upoštevamo le triodstotni donos iz rasti vrednosti nepremičnin. To pomeni, da smo z investicijo 50 tisoč evrov imeli 300-odstotni donos. Pa o prihodkih od najemnin še nisva govorila. Te v teoriji pokrijejo kredit in druge stroške.

Zakaj je potem toliko praznih stanovanj v Sloveniji?

Trije razlogi.

Davkov nihče ne plačuje z veseljem. Davčna politika za oddajo nepremičnin je v Sloveniji zelo neprijazna. Efektivno je obdavčitev oddajanja nepremičnin 22,5-odstotna.

Drugi razlog je dejstvo, da stanovanjski zakon slabo ščiti najemodajalce.

Tretji razlog pa je kultura bivanja v Sloveniji. Najemniki se do nepremičnine obnašajo drugače, kot pa če bi bili lastniki te nepremičnine. Lahko bi vam pokazal fotografije stanovanj, potem ko so jih zapustili najemniki. Prevečkrat smo morali najeti komunalna podjetja, da so počistila za njimi.

Ali bo v Ljubljani kdaj v prihodnosti mogoče kupiti novozgrajeno stanovanje za štiri tisoč evrov na kvadratni meter?

Lahko le odgovorim, pod katerimi pogoji bi se to lahko zgodilo.

Za začetek bi prostorsko občinsko načrtovanje moralo postati zelo progresivno. Ko bo v Ljubljani dovolj zemljišč za gradnjo, ko bodo prostorski načrti dovolj dobro narejeni in bo komunalna infrastruktura narejena …, potem bo začetek gradnje bistveno hitrejši. In posledično cenejši.

Danes se v Ljubljani bolj ali manj ne izplača graditi, predvsem zaradi visokih cen zemljišč. Tudi postopki urejanja zemljišča, OPPN in podobne stvari potekajo predolgo in investitorjem povzročajo velike stroške. Zato na koncu vsi investitorji prodajajo stanovanja po visokih cenah.

Tudi Schellenburg se je gradil 20 let.

Res je. In koliko je 20 let gospoda Anderliča vrednih? Koliko je vrednih 20 let kateregakoli človeka?

Ne samo v Ljubljani, tudi drugod po Sloveniji je veliko anomalij na nepremičninskem trgu. Ravno pred dnevi sem pri analizi trga naletel na primer v prestolnici, ko je cenovna razlika med stanovanjem v 20 let stari zgradbi, polni neskladij, ki jih ravno zdaj odpravljajo, in novogradnji čez cesto le nekaj sto evrov na kvadratni meter?

Ceno definirata ponudba in povpraševanje. Povpraševanje vedno bo, saj ljudje potrebujejo prostor za bivanje in nenehno se dogajajo življenjski dogodki, ki jih potisnejo k potrebi po drugi nepremičnini. Na povečanje ponudbe, ki bi uravnotežila trg, pa bo najbolj vplival večji in hitrejši pritok novogradenj, ki bo omogočil hitrejšo in cenejšo izvedbo projekta. Torej bi s širšo in večjo ponudbo komunalno in prostorsko pripravljenih zemljišč imela zelo velik vpliv na trg.

Pavšalno rečeno, potrebujemo torej v Ljubljani novega župana, če hočemo imeti cenejša stanovanja?

Potrebujete naprednejšo urbanistično politiko, ki bo privabila večje število investitorjev.

Kaj bi torej svetovali ljudem, ki iščejo novo stanovanje za prvo prebivališče? Prodaja upada, cene sicer zaradi manka ponudbe rastejo, očitno se bodo cenila hipotekarna posojila … Kupiti ali počakati?

Če nepremičnino potrebujete za lastne potrebe, ali si res lahko privoščite čakanje? Poleg tega so vedno na trgu priložnosti, treba jih je le najti. Vendar ne upati na čudežno ugoden nakup, temveč dober nakup. Kot sva ugotovila v pogovoru, boste na dolgi rok zagotovo finančno pridobili, sploh če trenutno najemate.

Bi pa poudaril, da pri nakupu nepremičnine ni tako pomembna njena cena kot pa višina obrestne mere – če se seveda za nakup potrebuje kredit. Če obrestna mera zraste ali pa pade za eno odstotno točko, to na dobo 20 let pomeni več kot deset odstotkov celotne vrednosti nakupa.

Kaj je torej bolj verjetno? Da se bo spremenila obrestna mera za odstotno točko, ali pa da bo trg padel za deset odstotkov? V največji finančni krizi 2008–2010 je padel za med 20 in 30 odstotkov. Vendar smo od take situacije danes zelo daleč.

Kaj pa nakup nepremičnine kot investicije?

Na tem področju bi predlagal, naj kupec malo zajame zrak in naj bo bistveno zahtevnejši pri iskanju nepremičnine. Vendar spet, če iščemo dolgoročno investicijo, potem je skoraj vedno pravi čas. Če pa iščemo nepremičnino, ki jo nameravamo hitro prodati, potem zdaj ni pravi čas.

Bi pa poudaril še naslednje. V ZDA so izračunali razliko v premoženju med gospodinjstvom, katerega člani so vse življenje živeli v najemniških nepremičninah, in gospodinjstvom, katerega člani so živeli v lastni nepremičnini. Razlika v premoženju med obema gospodinjstvoma je pri upokojitvi lastnikov nepremičnine bila kar 34-kratna.

Kako pa se ameriški nepremičninski trg z vidika storitev posrednikov razlikuje od slovenskega?

Začel bi z zavedanjem posrednikov, da njihov posel niso nepremičnine, ampak delo z ljudmi. Pri Američanih je cilj posrednikov, da postanejo dosmrtni svetovalci ljudem na področju nepremičnin. V Sloveniji pa se predvsem lovi nepremičnine.

Vendar je v Sloveniji ponudba veliko bolj omejena kot povpraševanje. Ni torej logično, da posredniki postavljajo nepremičnine pred kupce?

Nepremičnina je le produkt. Zaupanje med strankami in posredniki je ključno za uspešno poslovno sodelovanje.

In kako naj bi bilo to poslovno sodelovanje videti? Verjetno ni veliko Slovencev, ki pogosto trgujejo z nepremičninami?

Oblik sodelovanja je veliko: pomoč pri iskanju specifičnih nepremičnin za nakup, pomoč pri odločitvah, kaj storiti z določeno nepremičnino. Ali podedovano hišo od babice prodamo ali oddamo? Skozi življenje ima povprečen Slovenec kar veliko opravka z nepremičninami.

Zaradi zaupanja strank posrednik dobi tudi dostop do nepremičnin, preden te pridejo uradno na trg, in jih lahko zato ponudi drugim svojim strankam.

Govorite torej o fondu nepremičnin, ki uradno sploh še niso na trgu?

Mislite na nepremičnine, ki se jih aktivno še ne oglašuje?

Da.

Potem je odgovor da. V trenutku, ko se nepremičnine že oglašujejo, je pravi trenutek za kupca že zamujen. Zato se v ZDA velik del poslov opravi z nepremičninami, ki "uradno" sploh ne pridejo na trg. V Sloveniji pa prodajalec najprej sam objavi oglas, potem pa ga kontaktirajo agencije in mu ponudijo svojo storitev. Da ne bo pomote, tudi sam sem tako delal dolga leta.

Verjamem, da v ZDA, ki so ogromen trg, princip, ki ga opisujete, deluje. Vendar od posrednikov velikokrat slišim, da se prodajalec in kupec na koncu dogovorita mimo posrednika, ker, zakaj bi vam plačevala za nekaj …

Res smo na južni strani Alp. Lepo povedano. To, kar opisujete, pa se ne dogaja le v Sloveniji. Zato imajo Američani pristop, da ustvarjajo vrednost za vse vpletene. Oziroma ne govorijo o ceni, temveč o vrednosti storitve. Američani imajo filozofijo, da ko je vrednost dovolj visoka, cena ni problem. Ko bo prodajalec videl vse koristi, potem se opisani primeri ne bodo dogajali.

In kako v ZDA ustvarjajo takšno vrednost?

Na veliko načinov. Strankam pomagajo določiti najboljšo mogočo ceno nepremičnine. Če je cena previsoka, lahko prodaja postane zelo potraten in dolgotrajen postopek. Tako pa bo prodajalec tudi zamudil najboljše kupce, ki v večini primerov prvi pridejo na ogled.

Strankam tudi svetujejo, kako naj pripravi nepremičnino na prodajo ter katero dokumentacijo naj pripravi za kupce. Prodajalcem tudi pomagajo pripraviti tehnični popis stanja nepremičnine, za katerega potem prodajalci tudi pravno odgovarjajo. Cilj vseh teh aktivnosti je potencialnim kupcem pomiriti vse racionalne strahove.

Vse to bi pa težko dali med naloge nekoga, ki v Sloveniji opravlja delo nepremičninskega posrednika.

Slovenski zakon govori o nepremičninskem posredovanju. V praksi pa prodajalec najame posrednika, da zanj proda nepremičnino pod najboljšimi pogoji. Za prodajalca. Cilji kupca pa so najverjetneje ravno obratni. Dobiti čim več za čim manj denarja.

Verjetno zato nepremičninskim posrednikom tudi ni v interesu, da se razkrijejo recimo tehnične napake in neskladja nepremičnine?

Na žalost je prevečkrat tako. Zato v ZDA kupci le redkokdaj neposredno komunicirajo s posrednikom prodajalca. Kupci imajo svoje "nepremičninske posrednike" (buyers agent, op. p.), ki komunicirajo z nepremičninskimi posredniki prodajalca. Tako sta na obeh straneh dobro izobraženi, izkušeni in strokovno podkovani osebi, katerih interesi niso v navzkrižju, kot je navada v Sloveniji.

Ste to storitev poskusili prenesti tudi v Slovenijo?

Smo.

Pa je zaživela?

Bom dejal tako. Pred leti smo sami popravljali avtomobile na domačem vrtu, danes niti žarnice večina več ne menja sama. Hiše smo včasih gradili v delovnih akcijah s prijatelji in družino, le kdo še danes to prepusti dobronamernim roko na srce amaterjem? Slabe odločitve pri nakupu nepremičnine imajo lahko velike finančne posledice. In to se zaveda vse več ljudi.