Cepivo proti meningoencefalitisu za osebe od 16. leta cenejše

Cepljenje proti KME v cepilnem centru poteka ob četrtkih in petkih, nanj pa se je treba naročiti prek spletne strani ZD Ljubljana: https://narocanja.zd-lj.si/275

Število mest je omejeno. S seboj naj posamezniki prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja in cepilno knjižico, plačilo pa je mogoče le z bančno kartico.

Zanimanje za cepljenje proti KME je v cepilnem centru enote Center zelo veliko, kar jih veseli, je v izjavi za medije povedala strokovna vodja zdravstvene nege v tej enoti Tatjana Lekšan.

Interes za cepljenje je povečan

Da je interes za cepljenje proti KME povečan, opaža tudi družinska zdravnica iz enote Center ZD Ljubljana Neža Starič. To pozdravlja, saj je KME resna bolezen, ki se prenaša prek vboda okuženega klopa.

Kot je pojasnila, v prvi fazi bolnik dobi vročino, nato sledi približno enotedensko obdobje, ko pacient nima zdravstvenih težav. Sledi druga faza s hudim glavobolom, slabostjo, v hujših primerih pride do motenj zavesti ali celo smrti. Do smrti v povprečje pride v enem odstotku primerov, pri petih odstotkih bolnikov po preboleli bolezni ostanejo trajne posledice.

"Zdravila za to bolezen ne poznamo in zato je cepljenje najpomembnejši in najbolj učinkovit preventivni ukrep. Cepivo je varno, zelo učinkovito," je poudarila Starič. Ob tem je dodala, da so stranski učinki pri cepljenju blagi in zelo redki. Najpogosteje pride do bolečin na mestu vboda, ki pa hitro minejo.

Za odrasle še naprej velja cena 31 evrov

V cepilnem centru cepijo osebe, stare vsaj 16. let. Otroci pa se lahko cepijo pri izbranem pediatru. Tudi odrasli se lahko cepijo pri svojem osebnem zdravniku, a po redni ceni 31 evrov.

Lani so v aprilu in maju proti KME v ZD Ljubljana cepili okoli 3100 ljudi, od tega šestino v okviru akcije cenejšega cepljenja v cepilnem centru. V letošnjem letu pa so skupaj doslej cepili 2692 posameznikov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da je posameznik z drugim oddelkom cepljen po enem do treh mesecih od prvega odmerka. Prvo poživitveno cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva tri leta po tretjem odmerku, naslednja pa na pet let. Po 60. letu starosti se poživitveno cepljenje priporoča vsake tri leta. Cepljenje s prvima dvema odmerkoma naj se po možnosti opravi v zimskih mesecih, da dosežemo zaščito pred začetkom sezone aktivnosti klopov, svetuje inštitut.