Miti o klopih – kaj je res in kaj ne #video

Klopi so znova na pohodu, in ker se je stanje glede okuženosti s koronavirusom umirilo, so znova na voljo tudi cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. Še vedno pa se pojavlja ogromno vprašanj okoli prenašanja 'klopnih' bolezni kot tudi o tem, kdaj je primeren čas za cepljenje.

Se lahko cepim, če sem le nekaj dni nazaj imel klopa? Je res, da lahko vbod okuženega klopa poslabša potek bolezni, če sem ravno v obdobju med prvim in drugim odmerkom cepljenja? Te in še mnoge druge dileme te dni pestijo mnoge - sploh, če ste se zadnje tedne več kot sicer zadrževali v naravi in dobili kakšnega klopa ali dva. O tem, kateri miti, ki krožijo o klopih in okužbah, ki jih prenašajo, ter o cepljenju, držijo in kateri ne, smo povprašali strokovnjaka.

Lymska borelioza in klopni meningoencefalitis (s kratico KME) sta dve najpogostejši bolezni, ki ju pri nas prenašajo klopi.



Lymska borelioza je bakterijsko obolenje, ki se zdravi z antibiotiki in proti kateremu se ni mogoče cepiti. Bolezen je najbolj razširjena na Gorenjskem, na severnem Primorskem in v Prekmurju.



KME je virusno obolenje, proti bolezni se lahko cepimo, endemično najbolj ogrožena območja pri nas pa so še vedno Gorenjska, Koroška in osrednjeslovenska regija.

Incidenčne stopnje prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa po zdravstvenih regijah v Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Foto: NIJZ

Incidenčne stopnje prijavljenih primerov lymske borelioze po zdravstvenih regijah v Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Foto: NIJZ

1. Na začetku pomladi klopi še niso tako kužni in nevarni kot v kasnejših mesecih.

NE DRŽI.

Klop ima štiri razvojne faze in okužene so lahko vse štiri, pove asistent Zoran Simonović, dr. med. spec. z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se ukvarja z nalezljivimi boleznimi. S tega vidika torej prepričanje, da takoj na začetku pomladi, ko klopi postanejo znova aktivni, le-ti še niso okuženi, s katero od bolezni, ki jo sicer lahko prenašajo, ne vzdrži.

"Poleg tega se okužba prenaša tudi iz samice, ki izleže jajčeca, na nove klope. Tako, da pravzaprav je lahko vsaka razvojna stopnja klopa okužena z virusom in s tega vidika potem dvomim, da je ta trditev, da so klopi takoj po zimi manj kužni, resnična," pojasnjuje.

"Pri Borrelii burgdorferi načeloma študije kažejo, da mora biti klip prisesan na gostitelja vsaj 24 ur ali celo več, da pride do prenosa okužbe. Medtem ko je pri prenosu virusa klopnega meningoencefalitisa pravzaprav dovolj že kratkotrajna prisesanost," pojasnjuje asistent Simonović. Foto: Getty Images

2. Če klopa odstranim v 24 urah, zmanjšam možnost okužbe, s katero od bolezni, ki jih prenaša.

DELNO DRŽI.

Klopi povzročitelje bolezni – virus KME, bakterijo Borrelio burgdorferi, ki povzroča boreliozo, ali še kaj drugega, kar lahko povzroča, tiste, manj znane 'klopne' bolezen – nosijo v svojem prebavnem traktu. Ko se prisesajo na gostitelja, lahko med sedanjem njegove krvi virus ali bakterijo prenesejo nanj, ni pa nujno, da se prenos zgodi.

"Pri Borrelii burgdorferi načeloma študije kažejo, da mora bit klip prisesan na gostitelja vsaj 24 ur ali celo več, da pride do prenosa okužbe. Medtem ko je pri prenosu virusa klopnega meningoencefalitisa pravzaprav dovolj že kratkotrajna prisesanost," pove sogovornik. Zato je izredno pomembno, da se po prihodu iz narave vedno temeljito pregledamo in da klopa čim prej odstranimo, saj s tem zmanjšamo možnost prenosa okužbe.

Najpogostejši bolezni, ki ju prenašajo klopi, sta lymska borelioza in klopni meningoencefalitis. Foto: Thinkstock

3. Če sem ravno imel klopa, se v naslednjem mesecu ne smem cepiti.

NE DRŽI.

Mnogi začnejo razmišljati o cepljenju proti KME šele tedaj, ko dobijo klopa in se potem prestrašijo, da bi lahko zboleli za to, sicer lahko izredno nevarno boleznijo. A potem čakajo, da mine inkubacijska doba ter da bodo pred prvim odmerkom cepiva zagotovo brez kakšnih simptomov obolenja. Pa tudi tisti, ki so že prejeli katerega od treh potrebnih odmerkov cepiva, pogosto ne vedo, ali lahko po ugrizu klopa s shemo cepljenja nadaljujejo po predvidenem časovnem razporedu ali morajo čakati.

A ugriz klopa ni kontraindikacija na cepljenje in se lahko izvede ne glede na to, ali je imel posameznik, ki se želi cepiti, v preteklih dneh oziroma tednih klopa, pojasni Simonović: "S tem, da vse tiste, ki se pridejo prvič cepit za tem, ko so že imeli klopa, opozorimo, da jim to cepljenje ne more preprečiti morebitne okužbe, do katere je lahko že prišlo ob predhodnem vbodu klopa. Torej, cepljenje ne more zagotoviti zaščite za nazaj."

Prav tako pa poudarja, da če se slučajno v tednih po ugrizu klopa, ki mu je nato takoj sledilo še cepljenje, vendarle pojavi klopni meningoencefalitis, se le-ta nikakor ni mogel razviti zaradi cepljenja. "Cepivo proti KME je mrtvo cepivo in kot takšno ne vsebuje živega dednega materiala virusa, zato nikakor ne more povzročiti razvoja bolezni."

Klop ima štiri razvojne faze in okužene so lahko vse štiri. Torej, s tega vidika prepričanje, da so klopi takoj po zimi manj kužni, ne drži. Foto: Getty Images

4. Če sem prebolel lymsko boreliozo in se zdravil z antibiotiki, se prav tako ne smem cepiti.

NE DRŽI

Tudi to, da ste bili pred kratkim antibiotično zdravljeni zaradi borelioze, ki jo prav tako prenašajo klopi, ni kontraindikacija za cepljenje.

"Mi cepljenje prestavimo samo v času prebolevanja akutnega vročinskega obolenja. Če je nekdo ob prebolevanju vročinskega stanja zdravljen z antibiotiki, ker gre za neko bakterijsko okužbo, potem cepljenja ne prestavimo zaradi jemanja antibiotikov, temveč zaradi vročinskega stanja, ki spremlja bakterijsko okužbo," podrobneje pojasni sogovornik.

Sam antibiotik in cepivo proti KME, ki vsebuje torej mrtve viruse, ne delujeta negativno drug na drugega oziroma ne izničita delovanja drug drugega.

5. Če med prvim in drugim odmerkom cepljenja dobim okuženega klopa, bo potek bolezni hujši.

NE DRŽI

"Cepljenje proti KME se lahko izvaja tekom celotnega leta in absolutno ne drži, da se v mesecih, ko so klopi aktivni, ne bi smeli cepiti, zato, ker bi lahko vbod okuženega klopa med prvim in drugim odmerkom, ko naš organizem še ne razvije zaščite, povzročil hujši potek bolezni," zagotavlja Simonović. "Nobena študija ni potrdila teh trditev oziroma sklepanj. Tako, da ni potrebna nobena panika, če bi nekdo med prvim in drugim odmerkom dobil klopa."

Nekoliko bolj spodbuja cepljenje v pozno jesenskem in zimskem času izključno iz enega samega razloga, in sicer zato, da smo do pomladi, ko postanejo klopi spet aktivni, že ustrezno zaščiteni proti KME. Namreč, po prvem odmerku cepiva še nismo 'varni', naš organizem šele po drugem odmerku cepljenja razvije ustrezno zaščito, poudarja sogovornik.

Ugriz klopa ni kontraindikacija na cepljenje in se lahko izvede ne glede na to, ali je imel posameznik, ki se želi cepiti, v preteklih dneh oziroma tednih klopa ali ne. Foto: Getty Images

6. Pri otrocih okužba s KME poteka v blagi obliki ali celo brez simptomov.

DRŽI

V prvih letih življenja so v primeru vboda okuženega klopa možnosti za hujši potek bolezni ali hude zaplete zelo, zelo majhne. Bolezen pogosto poteka celi brez simptomov ali v zelo blagi obliki. To je značilno sploh za KME pri otrocih, pojasni sogovornik. A dodaja: "Je pa res, da se s starostjo povečuje tveganje za klinični potek bolezni in tudi za težji potek bolezni."