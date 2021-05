So ujeli človeka, ki bo razkrinkal zloglasno kriptokraljico?

V Franciji so prejšnji četrtek aretirali nekdanjega luksemburškega obveščevalca Franka Schneiderja, znanega po aferi, ki je s premierskega stolčka Luksemburga leta 2013 odnesla kasnejšega predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja. Schneider je bil med letoma 2015 in 2017 eden glavnih operativcev Ruje Ignatove, organizatorke zloglasne piramidne sheme OneCoin, ki je z obljubami o hitrem zaslužku s kriptovaluto opeharila tudi nekaj tisoč Slovencev.

Franka Schneiderja so na podlagi mednarodne tiralice v francoskem kraju Joudreville aretirali prav v povezavi s piramidno shemo OneCoin, ki je od leta 2015 od vlagateljev po svetu izsesala več kot tri milijarde evrov.

Samo v Sloveniji se je za naložbo v OneCoin odločilo od deset do kar petnajst tisoč Slovencev, ki svojega denarja niso več videli.

Od nekaj sto pa do več deset tisoč evrov je približno deset do 15 tisoč Slovencev vložilo večinoma med letoma 2016 in 2018 v piramidno shemo OneCoin. V zameno za vplačilo so dobili paket z izobraževalnimi materiali s področja financ in pa, najpomembnejše, brezplačne digitalne žetone, ki so jih lahko pretopili v kriptovaluto onecoin. Tej bo cena čez leta močno narasla in lahko jo bodo prodali z velikim dobičkom, so takrat trdili zdaj že davno potuhnjeni promotorji OneCoina. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Franka Schneiderja je kot enega najpomembnejših členov OneCoinove operacije, skrbel naj bi za pranje denarja, razkrinkal sodni postopek zoper Konstantina Ignatova, ki so ga pred dvema letoma aretirali v ZDA.

Konstantin Ignatov je bil takrat prvi mož OneCoina in je brat Bolgarke Ruje Ignatove, samooklicane "kriptokraljice" ter dejanske organizatorke piramidne sheme OneCoin.

Ruje Ignatove se je oprijel vzdevek "kriptokraljica", šlo je pravzaprav naziv, ki so ji ga nadeli kar pri OneCoinu. Njeni privrženci so jo opisovali kot eno največjih svetovnih strokovnjakinj s področja kriptovalut, a dejstvo je, da v krogih dejanskih poznavalcev kriptosveta zanjo razen v kontekstu dvomljive legalnosti OneCoina ni slišal tako rekoč nihče. Ruja Ignatova je v ZDA sicer obtožena več kaznivih dejanj s področja finančnih goljufij. Če jo ujamejo in obsodijo, ji grozi več desetletij dolga zaporna kazen. Foto: Facebook

Ruja Ignatova je izginila neznano kam konec leta 2017, sodni spisi pa namigujejo, da jo je na preiskavo, ki jo je zoper dejavnosti OneCoina v ZDA sprožil ameriški preiskovalni urad FBI, opozoril prav Frank Schneider.

Če kdo, potem nekdanji specialec morda ve, kje se že štiri leta skriva "kriptokraljica"

Zelo mogoče je tudi, da je Schneider eden od redkih posameznikov, ki morda vedo, kam je izginila Ruja Ignatova. Gre namreč za človeka z odličnimi zvezami, ki jih je pridobil kot nekdanji šef operacij SREL, luksemburške obveščevalne agencije.

Frank Schneider. Former top spy from Luxembourg whose private intelligence firm started working for OneCoin in mid 2015. Frank’s firm Sandstone hired the UK PR firm Chelgate to work for OneCoin. 7/7 pic.twitter.com/gDAL8JpDWG — Jamie Bartlett (@JamieJBartlett) August 7, 2020

Frank Schneider je bil v času svojega službovanja pri SREL vpleten v eno največjih političnih afer v Luksemburgu. SREL je med letoma 2003 in 2009 nezakonito prisluškoval celi vrsti pomembnežev, tudi luksemburškemu velikemu vojvodi, vodil tajne evidence in sledil več kot 13 tisoč osebam in organizacijam, preprodajal drage avtomobile ter opravljal umazano delo za ruske bogataše.

Afera s SREL je leta 2013 s položaja med drugim odnesla takratnega predsednika luksemburške vlade in kasnejšega predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja.

Jean-Claude Juncker, na fotografiji je v družbi slovenskega predsednika Boruta Pahorja, je bil med letoma 2014 in 2019 predsednik Evropske komisije. Foto: STA

Juncker sicer ni bil neposredno vpleten v "podzemne" posle agentov obveščevalne službe oziroma zanje celo ni vedel, a mu je kot premierju Luksemburga pripadala tudi vloga glavnega nadzornika SREL. Juncker je zato prevzel odgovornost in odstopil.

