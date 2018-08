So šli slovenski aktivisti, ki razkrivajo zarote, končno predaleč?

Skupina CIMN - Civilna Iniciativa Modro Nebo, ki ji na Facebooku sledi nekaj več kot 8.300 slovenskih uporabnikov, znana pa je predvsem po širjenju teorij o domnevnih zarotah proti človeštvu, za katerimi naj bi stala svetovna elita, je pred kratkim začela podpirati tudi velikokrat ovrženo tezo, da je naš planet v resnici ploščat. S tem so sprožili val neodobravanja, saj so se zaradi objave o ploščati Zemlji proti skupini CIMN v več sto komentarjih deležna obrnili številni uporabniki, ki na Facebooku spremljajo aktivnosti skupine CIMN, med drugim tudi mnogi tisti, ki njihove teorije sicer podpirajo.

Psihologi so v zadnjih letih ugotovili, da teorijam zarot, ki temeljijo na neiskrenosti "svetovnih elit", pogosto verjamejo tisti, ki ne zaupajo svoji vladi. Ploščata Zemlja je zanje torej idealna, saj predpostavlja, da nam lažejo vsi, od Nase do politikov. Foto: Thinkstock

V skupini CIMN - Civilna Iniciativa Modro Nebo so do zdaj podpirali teorije, da:

- svetovna elita s pomočjo letal po ljudeh namenoma praši strupe,

- da z laserskim orožjem neti požare,

-da nam bo z omrežjem 5G skuhala možgane, da s posebno napravo povzroča potrese,

- da je Slovenska vojska odgovorna za uničujočo točo, ki je pred kratkim prizadela Črnomelj.

Teorija o ploščati Zemlji je za CIMN medtem novost, saj objav na to temo do zdaj načeloma niso delili, če že, pa so v komentarjih drugih objav večkrat namignili, da to teorijo zavračajo. To se je spremenilo v soboto z zgornjo objavo. Ta je med uporabniki, ki sledijo skupini CIMN, večinoma sprožila pravi vihar negativnih odzivov. Preberite celotno razpravo.

Omenjeni videoposnetek, ki ga je CIMN poslal eden od uporabnikov, nezadovoljnih z njihovo objavo, si lahko ogledate s klikom na to sliko. Posneli so ga pri poljudnoznanstvenem televizijskem kanalu Discovery Channel, prikazuje pa ekipo znanstvenikov, ki so z zelo natančnim laserjem in teleskopom dokazali ukrivljenost Zemljine površine. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri CIMN so v podporo trditvi, da je Zemlja ploščata, delili več videoposnetkov z YouTuba, katerih sporočila so bila že neštetokrat ovržena ali pa prikazujejo popolne nesmisle, kot je ta zelo znani posnetek rakete, ki se s hitrostjo več tisoč kilometrov na uro domnevno zaleti v "nevidno kupolo" nad Zemljo in ostane cela:

Zakaj ljudje danes sploh verjamejo v ploščato Zemljo?

Teorija o ploščati Zemlji ("flat Earth" po angleško) ima korenine v religiji, ki je skozi stoletja zagovarjala model ploščatega oziroma ravnega sveta.

Sodobni podporniki teorije o ploščati Zemlji sicer niso nujno verni, temveč kot navaja uradno stališče mednarodnega združenja za ploščato Zemljo (Flat Earth Society), zaupajo zgolj lastnim čutom. To pomeni, da v ukrivljenost Zemlje ne verjamejo, ker je ne morejo videti od tam, kjer stojijo.

Znanstveniki so že neštetokrat dokazali, da teorija o ploščati Zemlji ne drži vode

Sferičnost oziroma okroglost našega planeta je že pred 2.300 leti potrdil starogrški matematik Eratosten z merilno metodo, za katero je sodobna znanost pozneje pokazala, da je bila pravilna, da vseh fotografij in videoposnetkov Zemlje, ki so jih posneli sateliti in astronavti, sploh ne omenjamo.

Če je to plošča, kje so potem še druge celine? Foto: NASA Izvrsten argument za podpornike teorije o ploščatosti Zemlje je dejstvo, da je veliko satelitskih fotografij našega planeta skupaj zlepljenih iz več različnih fotografij, saj sateliti, ki so jih posneli, krožijo preblizu Zemlji, da bi jo v objektive svojih kamer lahko ujeli v celoti.



"Saj vendar tudi Nasa priznava, da so fotografije Zemlje obdelane," lahko v spletnih razpravah o pravi obliki našega planeta preberemo kar pogosto. Gre sicer za znano taktiko tistih, ki podpirajo teorije zarot - določene informacije, ki podpirajo njihovo teorijo, zelo radi vzamejo iz pravega konteksta.



No, na fotografiji zgoraj je Zemlja posneta v celoti. Posnel jo je satelit DSCOVR, ki ni zasidran v Zemljini orbiti, temveč v tako imenovani Lagrangejevi točki, ki je od nas oddaljena 1,5 milijona kilometrov. A tudi ta fotografija za marsikoga ne bo dober dokaz v podporo okroglosti Zemlje. Zakaj, preberite spodaj.

Edina mogoča razlaga za teorijo o "okrogli" Zemlji: Čisto vsi nam lažejo, ker tudi sami ne vedo, kakšne oblike je planet v resnici

Fotografije, videoposnetki, meritve in celo fizikalne zakonitosti za zagovornike ploščate Zemlje niso argumenti v podporo okroglosti planeta. Takšne dokaze namreč zavračajo, saj z izjemo ene študije, ki je bila narejena daljnega leta 1838 in podpira teorijo o ploščati Zemlji, pa čeprav jo je pozneje zaradi kritičnih napak več znanstvenikov ovrglo, ne verjamejo v sodobno znanstveno metodo.

Šala, s katero na spletu pogosto dražijo podpornike teorije o ploščati Zemlji. Ti so pred kratkim v zanimivi izmenjavi mnenj z Elonom Muskom, ustanoviteljem vesoljskega podjetja SpaceX, namreč razkrili svoje prepričanje, da je ploščata samo Zemlja, drugi planeti na čelu z Marsom pa so okrogli. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Po prepričanju Flat Earth Society je edina mogoča razlaga, da večina ljudi še vedno verjame v okroglo, ne ploščato Zemljo, velikanska zarota vesoljskih agencij, predvsem ameriške Nase, znanstvene stroke, svetovnih vlad in neznanih elit, ki iz ozadja vlečejo vse niti. Kakšna je njihova motivacija za to, ni znano.

Podporniki ploščate Zemlje sicer priznavajo, da tudi sami ne vedo, kako natanko je videti, saj je namreč nihče ne more videti od zgoraj, ker je potovanje v vesolje po njihovem prepričanju nemogoče.

V skupnosti Flat Earth Society je splošno sprejet model ploščate Zemlje sicer tak:

Severni pol je v sredini ploščate Zemlje, južnega pola sploh ni. Celine so razporejene tako, kot jih vidimo tukaj. Antarktika sploh ni samostojna celina, temveč zelo visok zid iz ledu, ki obdaja celotno zemeljsko ploščo in skrbi za to, da se oceani preprosto ne zlijejo čez rob. Splošno prepričanje med podporniki ploščate Zemlje je, da njenega roba še nikoli ni nihče videl, ker je do njega nemogoče priti. V nekaterih različicah teorije rob Zemlje varujejo oboroženi agenti svetovne elite. Sonce in Luna sta medtem zelo blizu ploščati Zemlji, od njenega površja sta oddaljena komaj pet tisoč kilometrov. Sonce naj bi bilo v resnici tudi veliko manjše, kot trdijo astronomi. Foto: Wikimedia Commons

Kdo je kriv, da ljudje verjamejo v ploščato Zemljo?

Krivdo za to, da imajo neuradne organizacije in iniciative v podporo dogmi o ploščati Zemlji na desettisoče članov in sledilcev, večina znanstvenikov pripisuje svetovnemu spletu, predvsem Facebooku in YouTubu.

Gre za medija z globalnim dosegom, kjer lahko vsak zapiše ali pove, kar ga je volja. Ker ne gre za znanstveni publikaciji, kjer resničnost navedb v študijah pred objavo preverijo drugi znanstveniki, si lahko dokaze za svoje trditve vsak tudi izmisli ali pa preprosto zanika obstoj naravnih zakonitosti, na primer gravitacije, kar se v primeru zagovarjanja ploščate Zemlje zgodi kar pogosto.

Nekaj odgovornosti za popularizacijo teorije o ploščati Zemlji je vsekakor mogoče pripisati tudi slavnim osebam, po katerih se zgleduje oziroma njihovo mnenje bolj kot dognanja znanstvenikov upošteva marsikdo. Nekdanji superzvezdnik svetovne košarke Shaquille O'Neal je lani spomladi zaslovel z izjavo, da "verjame, da je Zemlja ploščata, ker cesta med vožnjo ne gre gor in dol". Teorijo o ploščati Zemlji promovirata tudi še en ameriški košarkar Kyrie Irving in glasbenik B.o.B., ki se je o tem pred časom na Twitterju glasno prepiral s svetovno znanim astrofizikom Neilom deGrassom Tysonom. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Po zanimanju za ploščato Zemljo smo Slovenci v svetovnem vrhu

Slovenski uporabniki spleta so po pogostosti iskanja ključnih besed "flat Earth" (ploščata Zemlja) v svetovnem merilu v zadnjih 12 mesecih na štirinajstem mestu, kažejo podatki analitičnega orodja Google Trends. Na vrhu so Združene države Amerike, kjer je tudi največ organizacij in združenj podpornikov ploščate Zemlje.

Kar veliko zanimanje Slovencev za ploščato Zemljo na Googlu samo po sebi sicer še ni dokaz, da vanjo vsi tudi verjamemo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Slovence nekoliko manj kot včasih zanima teorija o tako imenovanih chemtrailsih, strupenih izpustih iz letal, s katerimi naj bi svetovna elita namenoma zapraševala ljudi.

Po podatkih Google Trends smo po pogostosti "guglanja" tega iskalnega izraza trenutno na 18. mestu na svetu.

Leta 2014 smo bili glede na zanimanje za chemtrailse celo prvi med vsemi državami sveta. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preberite tudi: