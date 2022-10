Šefi že brišejo sledi: nov kolaps v svetu kriptovalut

Freeway, ki je trdil, da upravlja za okrog 160 milijonov evrov premoženja vlagateljev, je kot razlog za zamrznitev izplačil navedel negotovost oziroma volatilnost na trgu kriptovalut. Pojasnili so, da so se odločili za diverzifikacijo svojega portfelja sredstev, vendar niso utemeljili, kaj natanko to pomeni. Napovedali so, da se vračajo, vendar ni znano, kdaj. Vrednost podjetja, ki je vezana na njihov kriptožeton, je trenutno le okrog 14,8 milijona evrov.

Imena in fotografije šefov platforme Freeway so včeraj skrivnostno izpuhtela z njihove spletne strani. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zelo slab signal za vlagatelje, ki so imeli na platformi Freeway zaklenjeno svoje premoženje v kriptovalutah, je dejstvo, da je Freeway z naslovne strani v nedeljo umaknil podatke o vodstvu podjetja oziroma imena in fotografije ustanoviteljev ter različnih funkcionarjev Freewaya. Še vedno jih lahko vidimo, če pogledamo starejši posnetek njihove spletne strani.

Relativno znani komentator trga kriptovalut @FatManTerra je v soboto na Twitterju v seriji objav vse, ki so svoje premoženje v plemenitenje zaupali platformi Freeway, pozval, naj ga nemudoma dvignejo. Izrazil je mnenje, da Freeway v resnici deluje kot piramidna shema in da je kolaps neizbežen, zgodil pa se bo v prihodnjih nekaj mesecih. Zmotil se je za več mesecev, saj je Freeway izplačila zamrznil že naslednji dan.

If anyone has funds in crypto yield platform Freeway, I would suggest withdrawing right away. I believe they are operating a Ponzi scheme. In my opinion, it's likely that Freeway will collapse within the next few months and that all depositors will lose everything.