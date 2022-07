Kriptomilijarderji tudi uradno v bankrot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so svoj denar v upravljanje TAC zaupala nekatera največja podjetja v svetu kripta, se vlagatelji v kriptovalute že bojijo, da bo propad sklada (tako kot propad Terre) še bolj potopil bitcoin. Ta je od najave novice sicer izgubil le dva odstotka, njegova vrednost pa se giblje pod 20 tisoč ameriških dolarjev.

Kripto investicijski sklad Three Arrows Capital, ki je na vrhuncu upravljal premoženje, vredno okoli deset milijard evrov, je včeraj tudi uradno bankrotiral.

Sklad Three Arrows Capital (TAC) je še do pred nekaj tednov veljal za eno izmed najuspešnejših zgodb v svetu kriptovalut, poroča Bloomberg. Vendar je kolaps vrednosti trga kriptovalut skladu prizadejal tako velike težave, da je TAC najprej postal insolventen, včeraj pa je tudi uradno bankrotiral. Sklad, ki se je že tedne boril s pomanjkanjem likvidnih sredstev, naj bi dokončno potopilo 80-milijonsko posojilo v kriptovalutah, ki ga TAC ni uspel poravnati.

Sklad Three Arrows Capital, ki je še marca letos upravljal s kapitalom, ocenjenim na deset milijard evrov, sta ustanovila nekdanja zaposlena švicarske banke Credit Suisse Zhu Su in Kyle Davies. Sklad se je sicer pred kratkim uradno preselil iz Singapurja na Britanske deviške otoke, saj so singapurske oblasti podjetje obtožile, da je organom nadzora podal lažne finančne izkaze.