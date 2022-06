Krvavi ponedeljek in ekstremni strah: se ponavlja majska katastrofa?

Vlagatelji v kriptovalute so se danes prebudili v "rdeče jutro". Za zdaj slabo kaže tudi na delniških trgih: rdeče namreč gledajo tako vlagatelji v Aziji in Evropi, razpoloženje pa je slabo tudi pred odprtjem newyorške borze.

Marsikaterega vlagatelja v kriptovalute, ki je v ponedeljek zjutraj preveril stanje na svojih računih, je verjetno stisnilo pri srcu. Bitcoin je danes dosegel najnižjo ceno po letu in pol, večina kriptovalut pa v zadnjih 24 urah beleži padce v višini dvomestnega števila odstotnih točk. Nekaj zaslug za tako rekoč navpično sesedanje kriptotrga ima zagotovo nočno (po našem času) oznanilo Celsius Network, ene največjih izposojevalnic kriptovalut, da bodo do nadaljnjega blokirani vsi dvigi. Zaradi tega se pojavljajo skrbi, da se bo ponovil majski za mnoge apokaliptični scenarij, ko se je v prah sesul protokol Terra in izbrisal več deset milijard evrov premoženja vlagateljev.

Bitcoin je v zadnjih 24 urah izgubil več kot deset odstotkov vrednosti in danes dopoldne padel pod 23 tisoč evrov. Tako nizko ni bil že od decembra 2020, ko pa se je njegova cena premikala v obratno smer kot zdaj, saj je podiral cenovne rekorde in bil na poti do prvega prečkanja magične številke 50 tisoč evrov.

Ether (ali ethereum), drugi najbolj prepoznavni kovanec, se je danes ob izgubi blizu 18 odstotkov vrednosti spustil skoraj do 1.100 evrov, kar bi bilo približno štirikrat manj kot na vrhu novembra lani.

Podobno kot ether, torej z dvomestnim številom odstotnih točk minusa, se danes sesedajo tudi tako rekoč vse preostale kriptovalute. Med prepoznavnejšimi izgubarji so NEXO, ki je v zadnjih 24 urah padel za skoraj četrtino, Avalanche, ki je izgubil skoraj 20 odstotkov, Solana jih je izgubila prek 18, Chainlink skoraj 18, Polygon 17, Dogecoin prek 16, TRON in Litecoin pa blizu 15 odstotkov.

Na trgu kriptovalut glede na prepoznavni indeks strahu in pohlepa, ki od leta 2018 spremlja razpoloženje vlagateljev v bitcoin, trenutno vlada "ekstremen strah". Po ocenah snovalcev indeksa je optimizem na trgu kriptovalut trenutno na eni najnižjih točk v zadnjih štirih letih.

Skupna vrednost celotnega trga kriptovalut je danes prvič po decembru 2020 padla pod en bilijon oziroma tisoč milijard ameriških dolarjev.

Kaj bi lahko sprožilo krvavenje trga?

Kriptovalute na čelu z bitcoinom so bile v počasnem negativnem trendu že ves pretekli teden (v splošnem zelo negativnem trendu pa od cenovnega vrha novembra lani). Toda šele danes ponoči se je zgodil zelo strm padec navzdol, ki je pri večini kriptovalut tako rekoč podvojil izgubo zadnjih sedmih dni.

Sunkoviti odprodaji kriptovalut bi ob splošni zelo nestanovitni makroekonomski klimi lahko botrovalo oznanilo družbe Celsius Network, ki upravlja istoimensko decentralizirano finančno platformo in velja za enega največjih posojilodajalcev v kriptovalutah na svetu. Čeprav ni banka, v grobem deluje podobno, saj sprejema pologe v kriptovalutah in jih nato posoja naprej. Še v mesecu maju so upravljali prek deset milijard premoženja v kriptovalutah.

Celsius Network je v nočnih urah po našem času na Twitterju in uradni spletni strani napovedal blokado vseh izplačil, menjav in prenosov kriptovalut med računi. Kot razlog za to potezo je vodstvo Celsius Network navedlo "ekstremne pogoje na trgu". Za zdaj ni jasno, kdaj ali če sploh namerava Celsius Network ta ukrep odpraviti in skoraj dvema milijonoma uporabnikov spet omogočiti izplačila. Časovnice namreč niso navedli, prav tako ni jasno, kaj nameravajo storiti za izboljšanje likvidnosti, ki naj bi bila težava.

Celsius Network je sicer še pred manj kot enim tednom zagotavljal, da likvidnost platforme zaradi zanesljivega sistema kriznega upravljanja ni pod vprašajem. Ustanovitelj in direktor Celsius Network Alex Mashinsky je medtem še včeraj, le nekaj ur pred oznanilom o blokadi izplačil, na Twitterju urednika spletne strani The Block Crypto obtožil, da širi dezinformacije, ker je ta namignil, da bi lahko imeli vlagatelji v Celsius Network težave z dvigi premoženja ali ga celo izgubili v celoti.

Strah, da bi se ponovil majski scenarij z Luno



Dodatna negotovost, ki jo je na trg kriptovalut danes vnesel Celsius Network, je marsikaterega vlagatelja zagotovo spomnila na pravi masaker, ki jo je prejšnji mesec povzročil zlom stabilnega kovanca TerraUSD in z njim povezane kriptovalute Luna.



Takole je videti graf gibanja cene stabilnega kovanca TerraUSD (zdaj je preimenovan v TerraClassicUSD) v zadnjih dvanajstih mesecih. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Šlo je za enega od sprožilcev za majski padec vrednosti celotnega trga kriptovalut za skoraj trideset odstotkov. Stabilni kovanec TerraUSD, sicer malce neobičajen, saj ni imel kritja v fiat ali kriptovaluti, temveč je za njegovo sledenje vrednosti dolarja zagotavljal računalniški algoritem, je 9. maja izgubil stik z ameriškim dolarjem, katerega vrednosti je do takrat sicer sledil v razmerju 1:1. Sledil je skoraj takojšen 90-odstotni padec, poti nazaj ni bilo več, danes je vrednost TerraUSD 0,008 ameriškega dolarja. Sesula se je tudi prek algoritma povezana kriptovaluta Luna, ki je podobno kot stabilni kovanec postala tako rekoč ničvredna.



Vlagatelji so s kolapsom TerraUSD izgubili več deset milijard evrov. Konec maja je bil na borze s kriptovalutami poslan nov kovanec, Terra 2.0, ki pa je tako rekoč takoj izgubil večino vrednosti.

