Afera leta? Pri naših sosedih sameva superjahta, lastnika izpuhtela.

V marini v italijanskem pristaniškem mestu La Spezia na obali Ligurskega morja je zasidrana 52-metrska superjahta z malce nenavadnim imenom Much Wow, ki jo je izdelal proizvajalec plovil za petičneže Sanlorenzo. Njena lastnika je nista uporabljala nikoli, saj sta na begu pred upniki, med katerimi so morda tudi osebe iz sveta organiziranega kriminala. Njun dolg je gromozanski in sega v milijarde evrov. Tudi zaradi njiju so ljudje po vsem svetu letos izgubili bilijon evrov premoženja.

Italijanski Sanlorenzo se je preko svoje azijske podružnice lani poleti pohvalil, da je v Azijo, natančneje v Singapur, prodal do takrat največjo superjahto. Dokončana in kupcu dostavljena bo letos poleti, so napovedali. To se ni zgodilo: po meri narejena jahta Sanlorenzo 52Steel, ki si jo je naročnik želel poimenovati Much Wow (gre za izraz, ki je dobro znan v svetu kriptovalut), je sicer pripravljena na uporabo, a je ostala v La Spezii, domači marini podjetja Sanlorenzo.

This is the $50 million yacht bought by 3AC called "Much Wow" pic.twitter.com/dDmR1WyXVR — Mr. Whale 🐳 (@WhaleChart) August 16, 2022

Kupca, ki sta zanjo plačala okrog 40 milijonov evrov – čeprav sta se domnevno hvalila, da kupujeta trikrat dražjo superjahto –, je najverjetneje še ne bosta prevzela prav kmalu. Jahta nanju čaka od 23. julija. Tri tedne prej je njuno podjetje razglasilo bankrot, ustanovitelja in nesojena lastnika jahte pa sta izginila neznano kam.

Gre za Kyla Daviesa in Su Zhuja, Američana s singapurskima potnima listoma in nekdanja uslužbenca švicarske banke Credit Suisse, ki sta znana kot ustanovitelja investicijskega sklada za kriptovalute Three Arrows Capital (v nadaljevanju 3AC).

Su Zhu in Kyle Davies sta še ne tako dolgo nazaj veljala za neke vrste superzvezdnika sveta kriptovalut. Zelo prepoznaven je bil predvsem Su Zhu, ki ima na Twitterju več kot pol milijona sledilcev. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Investicijski sklad oziroma tako imenovani hedge sklad Three Arrows Capital je v zadnjih letih veljal za eno največjih zgodb o uspehu v svetu kriptovalut. Na vrhuncu je upravljalo več kot deset milijard premoženja v kriptovalutah. Po mesecu in pol od razglasitve insolventnosti podjetja 3AC je sicer jasno, da je bila zgodba o uspehu v veliki meri podprta z izposojanjem ogromnih zneskov, ki jih Davies in Zhu nato nista vrnila, in zagotavljanjem, da je vse v najlepšem redu, dokler ni bilo več.

3AC je začel delovati že leta 2012, ko sta njegova ustanovitelja, oba akademsko izredno uspešna in z izkušnjami iz sveta mednarodnega bančništva, začela posel s tako imenovanim forexom oziroma valutnim trgovanjem. Pri tem nista bila preveč uspešna, razkriva nedavno objavljena reportaža za medij New York Magazine, zato sta se preusmerila v kriptovalute.

Zanimivost: po podatkih analitičnega podjetja Triple A je imelo v letu 2021 sredstva v kriptovalutah 34.800 Slovencev ali 1,68 odstotka vseh prebivalcev Slovenije.

Zhuja in Daviesa so mnogi navdušenci nad kriptovalutami častili kot genija, ker sta na trg vstopila v tako rekoč idealnem trenutku, leta 2018, ko se je bitcoin in z njim ostali kovanci po vrhuncu decembra 2017 zlomil in padel izredno nizko, kar je bila v retrospektivi glede na to, kako so se cene dvignile v naslednjih treh letih, izjemna priložnost za naložbo. Toda dejstvo je, da sta Zhu in Davies, ker se forex ni obnesel, takrat tako ali tako iskala nov posel. Kriptovalute zanju morda niso bila strateška, temveč bolj priložnostna poteza.

Večina leta 2018 je bila ena najboljših priložnosti za nakup kriptovalut, kot sta bitcoin in še posebej ether. Foto: Unsplash

Ker sta bila sposobna bankirja, sta Zhu in Davies hitro našla način, kako s kriptovalutami zaslužiti zelo veliko denarja (kupovanje poceni na zahodnih menjalnicah in prodaja dražje v Južni Koreji), toda hotela sta več. Začela sta si izposojati denar, velike količine denarja. Ustvarjala sta dovolj dobička, da sta z lahkoto pokrivala obresti na posojila. Konec leta 2020 je osrednji sklad 3AC vrednost naložb povečal za 59-krat oziroma za 5.900 odstotkov.

Letos spomladi se je začelo zapletati. 3AC, ki je po oceni analitikov še v začetku leta upravljal premoženje v višini blizu desetih milijard evrov, je ogromno izgubil s svojo daleč največjo naložbo, skladom Grayscale Bitcoin Trust, katerega vrednost je vezana na ceno kriptovalute bitcoin. Za nameček so blizu pol milijarde evrov izgubili še s propadlo naložbo v povezana kovanca Terra in Luna, ki sta spektakularno propadli maja letos.

Zlom stabilnega kovanca TerraUSD in z njim povezane kriptovalute Luna je bil eden od sprožilcev majskega padca vrednosti celotnega trga kriptovalut za skoraj trideset odstotkov. Stabilni kovanec TerraUSD, sicer malce neobičajen, saj ni imel kritja v fiat ali kriptovaluti, temveč je za njegovo sledenje vrednosti dolarja zagotavljal računalniški algoritem, je 9. maja izgubil stik z ameriškim dolarjem, katerega vrednosti je do takrat sicer sledil v razmerju 1:1. Sledil je skoraj takojšen 90-odstotni padec, poti nazaj ni bilo več. Sesula se je tudi preko algoritma povezana kriptovaluta Luna, ki je podobno kot stabilni kovanec postala tako rekoč ničvredna. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spomladi so se začeli oglašati tudi upniki. Su Zhu je februarja letos v intervjuju za poslovni medij Bloomberg dejal, da podjetje 3AC nima zunanjih vlagateljev. Težko je reči, ali je bila to odkrita laž ali samo "prirejen podatek". Julija, kmalu po tem, ko je sklad Three Arrows Capital razglasil bankrot, se je namreč razvedelo, da sta si Zhu in Davies za svoje podvige v svetu kriptovalut izposodila okrog tri milijarde evrov, znesek pa bi se lahko v prihodnje, če se oglasi še kateri od morebitnih drugih upnikov, še povečal.

Samo eden, Genesis Global Trading, je 3AC posodil več kot dve milijardi evrov. Podjetje Blockchain.com, ki je Zhuju in Daviesu zaupalo četrt milijarde evrov, je maja denar zahtevalo nazaj. Odgovor enega od glavnih strokovnjakov za trgovanje v 3AC je bil: "Ohh ... amm ... hmm".

Zhu in Davies sta zadnji dve leti živela življenje superbogatašev. Kupovala sta draga stanovanja in vile v Singapurju in Dubaju ter zapravljala za ekstravagantne stvari, kot so predsedniške limuzine. Foto: Unsplash

Pomladno prizadevanje Zhuja in Daviesa, da bi se izognila prisilni likvidaciji podjetja Three Arrows Capital, in prizadevanja njunih upnikov, ki so se želeli izogniti insolventnosti, so sprožila cikel izposojanja in prodaje kriptovalut, ki je ceno bitcoina in drugih kovancev začel potiskati nižje. Ker so bile pozicije 3AC tako velike, je bil negativni pritisk na cene kriptovalut zelo velik – posledično so zagnali paniko tudi drugi vlagatelji in likvidirali svoje pozicije, kar je botrovalo še večjemu padcu cen kriptovalut.

Od začetka pomladi do začetka julija, ko je sklad 3AC razglasil bankrot, se je celotna vrednost trga kriptovalut prepolovila – z dveh na en bilijon ameriških dolarjev. Sam Bankman-Fried, šef menjalnice za kriptovalute FTX in eden najvplivnejših posameznikov v kriptosvetu, meni, da je 3AC morda celo glavni krivec za spomladanski zlom trga.

Ena od neposrednih posledic propada investicijskega sklada Three Arrows Capital je bil bankrot borze s kriptovalutami Voyager Digital. Podjetje Blockchain.com je zaradi terjatev do 3AC medtem napovedalo množično odpuščanje zaposlenih. Foto: Guliver Image

Od genialnih junakov, za mnoge celo vzornikov, do skrivanja zaradi astronomskih dolgov

Kje sta danes Kyle Davies in Su Zhu? To je vprašanje za okrog tri milijarde evrov, kolikor po ocenah poznavalcev znaša njun dolg. Del sta si po pisanju New York Magazine izposodila tudi od mafije, kar pomeni, da jima je šlo res za nohte.

Pred štirimi tedni sta se Zhu in Davies z lokacije, ki je nista razkrila, oglasila v intervjuju za medij Bloomberg in za propad 3AC ter zlom kriptotrga okrivila svoje poslovne partnerje.

Kmalu se bosta tudi preselila v Dubaj, sta napovedala, čeprav njuni prijatelji po pisanju New York Magazina zatrjujejo, da sta že tam. Dubaj namreč nima sporazuma o izročanju državljanov z ZDA ali s Singapurjem, kjer sta Zhu in Davies, ki imata tudi singapurska potna lista, pustila pogorišče v obliki 3AC. V Dubaj, kjer imata vsak svojo razkošno vilo, sta že letos spomladi sicer nameravala preseliti sedež podjetja 3AC, del sredstev pa sta že prenesla v slamnato podjetje na Kajmanskih otokih, znani davčni oazi.